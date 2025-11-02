Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, consideră că reintegrarea cu regiunea transnistreană trebuie să se producă gradual
Ziua, 2 noiembrie 2025 13:00
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, este adeptul reintegrării graduale a regiunii transnistrene „în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova". Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți. „În regiunea transnistreană locuiesc cetățenii noștri. Este nevoie să le oferim servicii publice la fel ca
• • •
Acum o oră
13:00
Acum 4 ore
11:20
Explozie urmată de un incendiu la un magazin din Mexic. 23 de oameni au murit, între care și copii # Ziua
Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți, după o explozie urmată de incendiu într-un supermarket din Hermosillo, capitala statului mexican Sonora. Tragedia a avut loc într-un magazin al lanțului Waldo's, situat în zona centrală a orașului. Guvernatorul Alfonso Durazo a transmis într-un mesaj video că printre victime se află și
11:10
Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională din București, sfințită recent. Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar # Ziua
Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineața, prin Sfântul Altar, potrivit Basilica. Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională este deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare. În Sfântul
10:40
Maia Sandu și-ar dori schimbarea conducerii ICR Chișinău, susține directorul Podul.ro. Bucureștiul ar fi „respins categoric” solicitarea # Ziua
Directorul platformei Podul.ro, jurnalistul român Răzvan Gheorghe, susține că președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ar fi solicitat schimbarea conducerii Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu" din Chișinău. Aceasta și-ar dori, potrivit lui, ca în fruntea instituției să fie numită o fostă șefă a Fundației Soros Moldova. „Am anunțat în exclusivitate, recent, ca Maia Sandu a cerut
Acum 6 ore
09:30
ATITUDINI | Victor Nichituș, îndemn pentru premierul Munteanu: Învățați limba română. Ca să nu se interpreteze greșit # Ziua
În discursul prin care a cerut învestirea în funcția de prim-ministru, domnul Alexandru Munteanu a declarat că situația din România e mult mai rea decât cea dintre Prut și Nistru și că asta îl bucură. Există înregistrări video care confirmă afirmația. Cel mai probabil, premierul moldovean și-ar fi dorit să spună că îl bucură faptul
09:00
Guvernul Munteanu și-a început oficial mandatul. Decretul de numire a noului cabinet de miniștri a fost publicat pe pagina Președinției # Ziua
Decretul președintelui Maia Sandu privind numirea Guvernului Alexandru Munteanu, a fost publicat pe pagina Președinției. Documentul intră în vigoare la data semnării, adică din 1 noiembrie. La ceremonia de depunere a jurământului de către membrii noului Guvern, organizată în aceeași zi, președintele Maia Sandu a declarat că obiectivele de dezvoltare și modernizare ale Republicii Moldova
08:40
De luni, cetățenii moldovenii se pot înregistra online, pentru a beneficia de compensații pentru energie # Ziua
Începând cu ziua de luni, 3 noiembrie, se deschid înscrierile pe platforma compensatii.gov.md pentru plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026. Detalii despre mecanismul de acordare a compensațiilor vor fi prezentate luni, într-o conferință de presă susținută de ministra Natalia Plugaru, transmite IPN. De la lansarea programului, în 2022, aproape 900 de mii de familii
Acum 24 ore
16:30
UE îndeamnă 3 țări să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Apelul Comisiei Europene # Ziua
Comisia Europeană anunță că demarează regătirile pentru a purta discuții cu guvernele Ungariei, Slovaciei și Poloniei după ce, la 29 octombrie 2025, a intrat în vigoare un acord comercial actualizat cu Ucraina. Comisia intenționează să convingă aceste țări să ridice interdicțiile unilaterale privind importul anumitor produse agricole ucrainene, anunță European Pravda, citată de Digi24.
15:00
Prezența dronelor a perturbat, vineri seară, 31 octombrie, traficul aerian de pe aeroportul Berlin-Brandenburg, unde, timp de două ore, zborurile au fost suspendate, potrivit AFP, citată de News.ro. Decolările şi aterizările au fost întrerupte între ora locală 20:08 şi 21:58, iar „o mulţime de zboruri" au fost redirecţionate către alte oraşe germane, a precizat un
14:40
VIDEO | România ar trebui să se desprindă de agenda PAS și să-și vadă de propriile interese în relația cu R. Moldova, susține Doru Petruți # Ziua
Sociologul Doru Petruți consideră că România ar trebui să își regândească rolul în Republica Moldova, în contextul noilor realități politice, și să se desprindă treptat de agenda guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens", la ZIUA.md. Întrebat care ar trebui să fie miza Bucureștiului în următorii ani,
14:10
Noul ministru al Economiei, Eugen Osmochescu: „Acțiunile pe care le putem implementa în o sută de zile pot aduce o creștere economică de până la 2 la sută” # Ziua
Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută. Estimările au fost făcute de ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen
Ieri
13:10
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, însă decizia politic finală îi aparține lui Trump # Ziua
Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA. Cu toate acestea, decizia politică finală aparține preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN, scrie News.ro. Deşi Pentagonul nu are îngrijorări cu
12:30
VIDEO | Doru Petruți: „Guvernul Munteanu e sortit să livreze. Nu mai există spațiu pentru povești” # Ziua
Noul premier, Alexandru Munteanu, intră într-un mandat mult mai complicat decât au avut predecesorii săi, iar noul cabinet nu va mai beneficia de „luxul" narațiunilor și al jocului de imagine. Opinia aparține sociologului Doru Petruți, care subliniat că acesta este sortit să livreze rezultate, întrucât n-a mai rămas „spațiu pentru povești". „El are nevoie de
11:10
Noul Cabinet de miniștri al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinție, în prezența șefei statului Maiei Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Președinta Maia Sandu a adus mulțumiri Guvernului Munteanu pentru că și-a asumat responsabilitatea „într-o perioadă dificilă pentru Republica Moldova și întreaga
11:00
VIDEO | Doru Petruți, despre modul în care Alexandru Munteanu a ajuns premier: „Maia Sandu a arătat clar că puterea e la ea, nu la PAS” # Ziua
Sociologul Doru Petruți consideră că felul în care Alexandru Munteanu a ajuns în fotoliul de premier, dar și modul în care a fost construită noua majoritate a PAS, demonstrează că președintele Maia Sandu a vrut să transmită tuturor că anume ea este deținătorul real al puterii. În acest scop, ea a sfidat deliberat, în opinia
10:40
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu luminile de întâlnire aprinse. Măsura este prevăzută în Regulamentul circulației rutiere și potrivit Inspectoratului General al Poliției are drept scop creșterea vizibilității în trafic și reducerea riscului de accidente, transmite IPN. IGP menționează
10:00
Președintele venezuelean, Nicolás Maduro, a solicitat asistență militară din partea Rusiei, Chinei și Iranului, pe fondul consolidării prezenței militare americane în Caraibe. Solicitările lui Maduro către Moscova au fost prezentate într-o scrisoare care urma să fie înmânată liderului rus Vladimir Putin de către un „consilier principal", scrie The Washington Post, citând documente interne ale guvernului
09:00
Ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniștri va avea loc sâmbătă, la Președinție # Ziua
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către noul cabinet de miniștri va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 10:00. Evenimentul se va desfășura la sediul Președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect
08:50
Opt deputați PAS se retrag din Parlament. Dorin Recean și Artur Mija pleacă de tot din politică # Ziua
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament. Unii pleacă în noul Guvern, alții la Președinție, iar o parte pleacă de tot din politică, la scurt timp după ce au ajuns deputați. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a
31 octombrie 2025
21:40
CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Învestirea Guvernului Munteanu și provocările noii guvernări PAS # Ziua
Directorul companiei IMAS, sociologul Doru Petruți, a fost invitatul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Alături de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc, a comentat principalul eveniment politic din aceste zile – învestirea noului cabinet de miniștri, condus de către Alexandru Munteanu.
19:20
Măsura de arest preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu a fost prelungita cu încă 30 de zile. Într-un comunicat emis de PCCOCS se menționează că Judecătoria Chișinău respinsease anterior cererea de prelungire, propunând arest la domiciliu, dar decizia a fost contestată. Procurorii susțin că, în septembrie-octombrie 2025, inculpatul ar fi trecut ilegal frontiera cu Ucraina
19:00
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul cabinet, susținut doar de PAS # Ziua
Guvernul propus de Alexandru Munteanu, candidatul sprijinit de PAS și Maia Sandu, a primit azi votul de încredere a Parlamentului. După mai bine de opt ore de dezbateri, în care noul premier și-a prezentat echipa și programul de guvernare, noul cabinet a fost votat de majoritatea parlamentară. În noul cabinet de miniștri se regăsește Cristina
18:10
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat vineri că Roman Protasevici, fostul jurnalist și opozant arestat în 2021 după deturnarea zborului Ryanair, ar fi fost „colaborator al serviciilor de informații din Belarus". Declarația a fost făcută în timpul unei vizite de lucru în regiunea Vitebsk, potrivit agenției de stat Belta. Lukașenko a afirmat că operațiunea de
17:50
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor" au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminalizat organizat, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Cei doi vor fi privați pe un termen de cinci ani, de dreptul să ocupe funcții în partide. Persoanele au fost condamnate pentru
17:30
VIDEO | Coliziune violentă în Țările de Jos. Cinci răniți și distrugeri majore după ce un tren a spulberat un camion blocat pe calea ferată # Ziua
O coliziune gravă s-a produs joi în localitatea olandeză Meteren, după ce un tren de pasageri a lovit în plin un camion încărcat cu pere, blocat pe o trecere de cale ferată. Potrivit autorităților, camionul efectua manevre pe șine în momentul impactului, iar mecanicul trenului nu a mai avut timp să frâneze. Camionul reușise să
17:10
Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău, vizată într-un caz de corupție, plasată în arest pentru 30 de zile # Ziua
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău, Natalia Bulat, vizată într-un caz de corupție, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatul a fost emis de Judecătoria Chișinău în urma demersului procurorilor. De asemenea, în arest a fost plasat și reprezentantul agentului economic cercetat în același dosar. Amintim că cei doi suspecți au
16:50
VIDEO | Droguri ascunse în colete aduse din Europa. Polițiștii au ridicat 9 kg de mefedronă în valoare de 6 milioane de lei # Ziua
O rețea care aducea ilegal droguri din Europa prin intermediul coletelor a fost destructurată de ofițerii antidrog ai Inspectoratului Național de Investigații, în urma unui filaj organizat timp de trei luni. În total, în urma unor percheziții au fost ridicate 9 kilograme de mefedronă, cu o valoare estimată la peste 6 milioane de lei. În urma
16:50
Avocații lui Plahotniuc cheamă procurorii și instanța la respectarea regulilor unui proces echitabil: Martorii sunt ținuți în secret # Ziua
Avocații lui Vlad Plahotniuc, inculpat în dosarul fraudei bancare, se arată nemulțumiți că instanța și procurorii ar comite noi abateri în examinarea cauzei. Apărătorul lui Lucian Rogac a scris o nouă postare după ședința de vineri în dosar în care susține că acuzatorii țin în secreta martorii până în ultimul moment, așa încât avocații și
16:20
Serviciile de securitate ucrainene au distrus o rachetă balistică rusească de tip Oreșnik pe teritoriul Rusiei, în vara anului 2024, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev. Potrivit liderului ucrainean, operațiunea a fost desfășurată în cooperare de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția Principală de Informații Militare
16:00
Prețul la motorină se apropie de 20 de lei per litru, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anun
15:30
VIDEO | Proteste masive la Ierusalim. 200.000 de evrei ultraortodocși au blocat accesul în oraș în semn de revoltă față de serviciul militar obligatoriu # Ziua
O manifestație de proporții a avut loc joi la intrarea în Ierusalim, unde aproximativ 200.000 de bărbați ultraortodocși au participat la o „adunare de rugăciune” împotriva înrolării militare obligatorii. Protestul, descris de organizatori drept „marșul unui milion de oameni”, a degenerat în violențe și confruntări cu forțele de ordine. În timpul manifestației, un tânăr de […] Articolul VIDEO | Proteste masive la Ierusalim. 200.000 de evrei ultraortodocși au blocat accesul în oraș în semn de revoltă față de serviciul militar obligatoriu apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Un șofer fără permis, care a provocat un accident soldat cu moartea unui pieton, condamnat la patru ani de închisoare # Ziua
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, care în luna mai a urcat fără permis la volan și a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui pieton, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sentința a fost emisă de Judecătoria Chișinău. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, tânărul a accidentat pe o […] Articolul Un șofer fără permis, care a provocat un accident soldat cu moartea unui pieton, condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Financial Times: Trump a anulat întâlnirea cu Putin la Budapesta după ce Moscova a transmis o notă cu cereri radicale privind Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, în urma unei note diplomatice trimise de Moscova către Washington, în care Rusia și-a reiterat condițiile dure pentru încetarea războiului din Ucraina, printre care concesii teritoriale, reducerea armatei ucrainene și garanții că Ucraina nu va adera niciodată la NATO, relatează Financial Times. […] Articolul Financial Times: Trump a anulat întâlnirea cu Putin la Budapesta după ce Moscova a transmis o notă cu cereri radicale privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
O remorcă a unui camion a fost distrusă de flăcări pe strada Industrială din Bălți. Pentru stingerea incendiului au intervenit patru echipaje de pompieri. Ajunși la fața locului salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri, fara captractor. Datorită acțiunilor pompierilor, incendiul a fost lichidat timp de jumătate de oră. În urma arderii au […] Articolul O remorcă a unui camion, mistuită de flăcări în zona industrială a orașului Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Restricții de circulație în centrul Chișinăului. Traficul pe strada Columna va fi oprit până în 2 noiembrie # Ziua
Traficul rutier pe strada Columna din Capitală va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău, în vederea executării unor lucrări edilitare pe strada Columna. Conducătorii auto sunt atenționați să respecte semnalizarea […] Articolul Restricții de circulație în centrul Chișinăului. Traficul pe strada Columna va fi oprit până în 2 noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Scandal în Regatul Unit. Prințul Andrew își pierde toate titlurile regale și este obligat să părăsească reședința din Windsor # Ziua
Palatul Buckingham a anunțat joi seară că Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, va fi oficial decăzut din toate titlurile și onorurile regale și va fi nevoit să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor. Decizia vine în urma noilor dezvăluiri din memoriile postume ale Virginiei Giuffre, victima rețelei lui Jeffrey Epstein, care l-a acuzat […] Articolul Scandal în Regatul Unit. Prințul Andrew își pierde toate titlurile regale și este obligat să părăsească reședința din Windsor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Al. Ghica, mort în 1857 în Franța, vor fi aduse în România și înhumate la Iași # Ziua
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, reprezentant al renumitei dinastii a Ghiculeștilor, care a dat țărilor române 10 domni, vor fi aduse în România și înhumate la Iași. Domnitorul, care s-a aflat la cârma Principatului Moldovei în două rânduri, a murit la Paris în 1857 în urma unui exil. Rămășițile lui Grigore […] Articolul Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Al. Ghica, mort în 1857 în Franța, vor fi aduse în România și înhumate la Iași apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
WSJ: SUA pregătește atacuri aeriene asupra Venezuelei. Porturi și aeroporturi militare, pe lista țintelor americane # Ziua
Administrația Trump a identificat mai multe ținte militare în Venezuela, inclusiv instalații folosite pentru contrabanda cu droguri, potrivit unor oficiali americani citați de The Wall Street Journal. O posibilă campanie aeriană ar avea scopul de a transmite un mesaj direct președintelui venezuelean Nicolas Maduro că este timpul să se retragă de la putere. Deși președintele […] Articolul WSJ: SUA pregătește atacuri aeriene asupra Venezuelei. Porturi și aeroporturi militare, pe lista țintelor americane apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: Cer sprijinul pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică și eficiență # Ziua
Candidatul desemnat, Alexandru Munteanu, susține că va fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist. „Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană”, a declarat premierul desemnat în plenul Parlamentului, citat de IPN. Prim-ministrul a menționat că va spune adevărul chiar și atunci […] Articolul Alexandru Munteanu, în fața deputaților: Cer sprijinul pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică și eficiență apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Kyiv Post: SUA va reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după retragerea din România # Ziua
Administrația Trump a notificat în mod discret mai multe capitale europene, inclusiv Sofia, Budapesta și Bratislava, privind o recalibrare marginală a forțelor americane din Europa de Est, care ar urma să înceapă în decembrie, la scurt timp după retragerea unei brigăzi rotaționale din România. Decizia a provocat deja reacții bipartizane critice în Congresul SUA și […] Articolul Kyiv Post: SUA va reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după retragerea din România apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Fostul ministru de Externe, deputatul PAS Nicu Popescu, a fost numit de șefa statului, Maia Sandu, în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat astăzi, 31 octombrie, de Maia Sandu, iar mandatul noului emisar va începe din 10 noiembrie. Potrivit decretului prezidențial, noua funcție are scopul „de a consolida […] Articolul Deputatul PAS Nicu Popescu va fi emisarul special al Maiei Sandu pentru afaceri europene apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Comisia juridică a Parlamentului a emis un aviz pozitiv pentru învestirea a Guvernului Munteanu la ședința de astăzi a Parlamentului, la care urmează să fie învestit noul executiv. În fața deputaților, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, explică, în aceste momente, programul guvernamental „UE, pace, dezvoltare“, va prezenta noul cabinet de miniștri și va cere votul de […] Articolul Comisia juridică a Parlamentului a avizat învestirea Guvernului Munteanu apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Consiliul Europei recomandă României să recunoască identitatea de gen și să asigure servicii medicale pentru afirmarea genului # Ziua
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), organism al Consiliului Europei, recomandă României ca, „în următorii doi ani, să se elaboreze un cadru juridic care să reglementeze în mod explicit condițiile și procedura de recunoaștere legală a genului și să stabilească orientări clare pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”. Potrivit raportului publicat […] Articolul Consiliul Europei recomandă României să recunoască identitatea de gen și să asigure servicii medicale pentru afirmarea genului apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Un italian, care și-a ucis soția originară din R. Moldova și a înscenat o sinucidere, condamnat pe viață, după doi ani de la crimă # Ziua
Un italian, care în august 2023 a ucis-o pe soția sa, Nicoleta Rotaru, originară din Republica Moldova, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia a fost pronunțată zilele trecute de Curtea de Jurați din Padova. Inițial, bărbatul a simulat că femeia s-a sinucis, iar ancheta și examinarea dosarului în instanță a durat mai bine […] Articolul Un italian, care și-a ucis soția originară din R. Moldova și a înscenat o sinucidere, condamnat pe viață, după doi ani de la crimă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ministrul român de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România” # Ziua
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu a anunțat că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ţoiu a explicat că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună […] Articolul Ministrul român de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România” apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi deputaților votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa # Ziua
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de guvernare și a listei de candidați pentru noul executiv. Conform procedurilor, Munteanu va prezenta în fața deputaților programul, denumit „UE, pace, dezvoltare”, după care va răspunde la întrebările fracțiunilor. Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a făcut publică […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi deputaților votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Atacuri „în oglindă”. Infrastructura energetică rusă, lovită de drone ucrainene, după bombardamentele de la Slaveansk # Ziua
Ucraina a lansat în această noapte o serie de atacuri de răspuns asupra infrastructurii energetice ruse, vizând termocentrale și stații electrice din regiunile Oriol, Vladimir și Iaroslavl, potrivit publicației Astra și canalelor oficiale ale autorităților regionale. Loviturile vin la doar câteva ore după ce Rusia a bombardat o termocentrală din orașul ucrainean Slaveansk, ucigând două […] Articolul Atacuri „în oglindă”. Infrastructura energetică rusă, lovită de drone ucrainene, după bombardamentele de la Slaveansk apare prima dată în ZIUA.md.
30 octombrie 2025
19:00
Popularitatea lui Emmanuel Macron a atins un minim istoric în Franța. Doar 11% dintre francezi îl mai aprobă # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a înregistrat un record negativ istoric, devenind cel mai nepopular lider francez din ultimii 50 de ani, potrivit unui sondaj realizat de Verian Group și publicat joi de cotidianul Le Figaro. Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, indică o cotă de încredere de doar 11% pentru Macron, egalând […] Articolul Popularitatea lui Emmanuel Macron a atins un minim istoric în Franța. Doar 11% dintre francezi îl mai aprobă apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Reuters: Germania analizează naționalizarea filialei Rosneft, după sancțiunile impuse de administrația Trump # Ziua
Guvernul german ia în considerare naționalizarea filialei locale a gigantului petrolier rus Rosneft, după ce Statele Unite au introdus sancțiuni extinse împotriva companiei, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Măsura ar viza activele-cheie ale Rosneft Deutschland, inclusiv rafinăria Schwedt, care asigură cea mai mare parte a aprovizionării cu combustibil a capitalei Berlin, de la […] Articolul Reuters: Germania analizează naționalizarea filialei Rosneft, după sancțiunile impuse de administrația Trump apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Un muzeu dedicat vieții și creației lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici a fost inaugurat joi, 30 octombrie, la Chișinău. Acesta va oferi publicului posibilitatea de a descoperi obiecte personale și amintiri prețioase ale celor doi mari artiști ai spațiului românesc, fiind, totodată, și un Centru de creație pentru oamenii de cultură. „Am așteptat acest Centru […] Articolul La Chişinău a fost inaugurat Centrul de cultură și artă Doina și Ion Aldea-Teodorovici apare prima dată în ZIUA.md.
