Criză în industria petrolieră. Preţurile la ţiţei cresc după ce OPEC+ a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026

14:10

Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută. Estimările au fost făcute de ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen […]