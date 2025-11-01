Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, însă decizia politic finală îi aparține lui Trump 

14:40

Fracțiunea Partidului Nostru consideră că Parlamentul să aibă trei vicepreședinți și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespicher. Propunerea a fost respinsă însă de deputații PAS și PSRM, care au susținut doar candidatura lui Vlad Bătrîncea pentru acest post. Inițiativa a venit din partea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi. „Pentru a le oferi […]