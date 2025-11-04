VIDEO | Românul care a rămas blocat sub dărâmături, după prăbușirea unei părți din turnul medieval din Roma, a murit

13:10

Pentagonul a aprobat transferul rachetelor americane Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA. Cu toate acestea, decizia politică finală aparține preşedintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani şi europeni familiarizaţi cu această chestiune, citaţi de CNN, scrie News.ro. Deşi Pentagonul nu are îngrijorări cu […]