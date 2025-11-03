Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită

20:40

Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihail Popșoi – în funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe. Dan Perciun va fi …