Maldive devine prima ţară care interzice fumatul pentru anumite generaţii

07:20

Republica Moldova se confruntă cu o provocare socială majoră: pensiile mici și o populație tot mai îmbătrânită. Pensia medie, după indexarea din aprilie 2025, este de 4.407 lei, iar vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 6 luni pentru femei, cu un stagiu de cotizare de 34 […] Articolul Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit apare prima dată în SafeNews.