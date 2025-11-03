VIDEO // „Omorâți-mă!” – mărturia unui șofer român care a asistat la prinderea atacatorului din trenul britanic

11:40

Jaful îndrăzneţ de la muzeul Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti din lumea crimei organizate, a declarat procurorul din Paris, precizând că doi dintre suspecţi sunt un cuplu cu copii, iar unul dintre hoţi este în continuare căutat, relatează The Guardian. Afirmaţia vine la două săptămâni după ce hoţii au parcat […] Articolul Procurorul din Paris: Jaful de la Luvru a fost comis de infractori mărunţi, nu de profesionişti. Niciun indiciu despre bijuterii apare prima dată în SafeNews.