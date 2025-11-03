Aproape 2.700 de ucraineni au obținut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului

09:50

Podul peste Dunăre de la Giurgiu, cea mai folosită cale de legătură dintre România și Bulgaria, se închide complet pentru două zile, din cauza lucrărilor de renovare, anunță Ministerul Afacerilor Externe al României. Astfel, marți între orele 9.00 și 21.00 circulația va fi suspendată pentru toate categoriile de mașini. De marți seară de la ora