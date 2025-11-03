FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga
Moldova1, 3 noiembrie 2025 10:40
Catalanii au învins pe teren propriu pe FC Elche și s-au apropiat din nou la 5 puncte de prima clasată. "Rănită" după înfrângerea de etapa trecută din El Clasico, FC Barcelona s-a revanșat în fața propriilor suporteri. Catalanii au cîștigat meciul cu nou-promovata FC Elche, scor 3:1.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
11:00
Răzbunarea l-a trimis la închisoare: bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie după ce a bătut o persoană în Chișinău # Moldova1
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
11:00
Vindeau droguri de tip PVP, denumite „sare”, în mai multe raioane din nordul R. Moldova și vor sta la pușcărie. Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la câte opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, după o captură de droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.
Acum 10 minute
10:50
Zilnic, 30 de vârstnici fac coadă la cantina socială „Regina Pacis” din satul Varvareuca, raionul Florești, pentru a primi un prânz cald. Uneori, este singura masă consistentă pe care o iau. Voluntarii merg și la bătrânii care se confruntă cu probleme grave de mobilitate și nu pot merge până la punctul de distribuție.
Acum 30 minute
10:40
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare, după o captură de droguri de aproximativ 200.000 de lei. Aceștia au fost reținuți pentru punerea în vânzare a drogurilor de tip PVP, denumit „sare”, în Drochia, precum și în alte raioane din nordul țării.
10:40
FC Barcelona continuă cursa de urmărire a rivalei Real Madrid, liderul clasamentului primei divizii spaniole de fotbal, La Liga # Moldova1
Catalanii au învins pe teren propriu pe FC Elche și s-au apropiat din nou la 5 puncte de prima clasată. "Rănită" după înfrângerea de etapa trecută din El Clasico, FC Barcelona s-a revanșat în fața propriilor suporteri. Catalanii au cîștigat meciul cu nou-promovata FC Elche, scor 3:1.
Acum o oră
10:20
AC Milan rămâne neînvinsă în această toamnă! "Rossonerii", victorie la limită AS Roma # Moldova1
AC Milan nu a mai pierdut vreun meci de mai bine de 3 luni, iar de această dată s-au impus pe teren propriu în fața formației AS Roma și au urcat pe locul 3 în clasamentul Seriei A.
Acum 2 ore
10:00
Corespondență Dan Alexe | Drone neidentificate deasupra unei baze nucleare SUA din Belgia # Moldova1
Drone suspecte au fost semnalate în acest weekend în Belgia, vreme de zile succesive, mai întâi deasupra aeroportului din Anvers (Antwerpen), dar — ceea ce îngrijorează autoritățile belgiene — mai ales, sâmbătă și duminică seara, deasupra bazei militare Kleine-Brogel din provincia Limburg, unde este depus armament nuclear al SUA.
10:00
Răzbunarea l-a trimis la pușcărie: bărbat, condamnat la ani grei de pușcărie după ce a bătut o persoană în Chișinău # Moldova1
Nu a putut trece peste un conflict mai vechi și a snopit în bătaie un chișinăuian, pe care l-a băgat în spital. Acum, agresorul în vârstă de 43 de ani va sta șapte ani și jumătate la pușcărie.
09:50
EXCLUSIV | Raportul Comisiei Europene: R. Moldova, progrese mai mari decât alte țări candidate # Moldova1
Comisia Europeană urmează să prezinte marți, 4 noiembrie, raportul său anual privind progresele înregistrate în țările candidate. Situația de ansamblu pare destul de sumbră, în schimb Republica Moldova se arată a fi realizat progrese, în special în comparație cu alți candidați cum sunt Ucraina, Serbia și, mai ales, Georgia.
09:40
Ambasadorul Israelului la Chișinău: Muncitorii moldoveni sunt foarte apreciați pentru profesionalism # Moldova1
Muncitorii moldoveni din Israel sunt foarte apreciați pentru profesionalismul și implicarea lor, a declarat ambasadorul Israelului la Chișinău, Yoram Elron, invitatul ultimei ediții a emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1. Diplomatul a subliniat că această recunoaștere vine într-un context de colaborare economică tot mai strânsă între cele două țări, bazată nu doar pe comerț, ci și pe parteneriate și investiții comune.
09:30
R. Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Noii membri ai Consiliului urmează a fi aleși în perioada 3 - 4 noiembrie curent, în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
09:20
R. Moldova aspiră, pentru prima dată, la statutul de membru al Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO). Noii membri ai Consiliului urmează a fi aleși în perioada 3 - 4 noiembrie curent, în cadrul celei de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, care se desfășoară la Samarkand, Uzbekistan.
09:20
O persoană a murit și alte trei au fost salvate de sub dărâmături în urma unui atac cu drone kamikaze lansat de trupele ruse asupra regiunii Sumî, în noaptea de duminică spre luni, 3 noiembrie. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleg Grigorov, sub lovituri a ajuns comunitatea Trostianets.
Acum 4 ore
08:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, intenționează să rămână la putere până în anul 2050, scrie tabloidul britanic Daily Star, citându-l pe jurnalistul de investigație Ilia Davliatcin.
08:30
Start înscrierilor pentru compensațiile la încălzire. Platforma compensatii.gov.md a devenit activă # Moldova1
De astăzi, 3 noiembrie, gospodăriile din Republica Moldova se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de sprijin în plata facturilor la energie în sezonul rece 2025–2026. Măsura face parte din programul guvernamental „Ajutor la contor”, lansat în 2022 și destinat familiilor vulnerabile.
08:20
Elevii din Republica Moldova revin astăzi, 3 noiembrie, în sălile de clasă, după vacanța de toamnă care a durat șapte zile. Pauza școlară s-a desfășurat în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie și a fost valabilă pentru toți elevii din instituțiile de învățământ general din țară.
08:10
Documentele de călătorie trebuie să fie în stare perfectă pentru a fi acceptate la trecerea frontierei, iar orice deteriorare vizibilă poate duce la imposibilitatea de a părăsi țara. Poliția de Frontieră îndeamnă cetățenii să-și verifice din timp pașapoartele și cărțile de identitate pentru a evita neplăceri, mai ales în cazul în care documentele au fost „decorate” din greșeală de copii sau afectate de uzura fizică.
08:10
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că, în acest moment, nu ia în considerare posibilitatea furnizării rachetelor Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Liderul de la Casa Albă a răspuns duminică, 2 noiembrie, la o întrebare a unui jurnalist la bordul avionului Air Force One.
07:40
Drone suspecte deasupra bazelor NATO din Belgia. Autoritățile investighează posibile acțiuni de spionaj # Moldova1
Mai multe baze militare NATO din Belgia au fost survolate în ultimele zile de drone neidentificate, care ar fi colectat informații despre aeronave și depozite de muniții, a declarat ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, notează DW. Oficialul vorbește despre posibile acțiuni de spionaj, iar autoritățile au declanșat o anchetă.
Acum 6 ore
06:40
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, în nordul Afganistanului, provocând cel puțin 10 decese și rănind aproximativ 260 de persoane, au anunțat autoritățile locale. Bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de salvare continuă, scrie Reuters. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut loc la o adâncime de aproximativ 28 de kilometri, în zona orașului Mazar-e Sharif, care are o populație de circa 523.000 de locuitori.
Acum 24 ore
21:40
Folclorul oltenesc, adus la Chișinău în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc” # Moldova1
Au parcurs sute de kilometri pentru a prezenta la Chișinău bogăția folclorului oltenesc. Colective artistice din România au evoluat pe scena Preturii sectorului Râșcani, alături de elevi ai Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc”.
21:40
„Mă bucur să lucrez cu copiii moldoveni” - un voluntar american, impresionat de viața la sat # Moldova1
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, venit în Republica Moldova prin intermediul programului Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni, unde predă limba engleză copiilor și participă la activități de dezvoltare comunitară. După patru luni petrecute în țara noastră, Nathan spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea oamenilor și de simplitatea vieții de la sat.
21:10
Studentă de la USMF „N. Testemițanu”: „În Italia se învață mai mult teorie, la noi accentul e pe practică” # Moldova1
Studenții Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au ocazia să participe la programe internaționale de schimb, precum Erasmus, care le oferă experiențe de formare în instituții medicale din Europa. Irina Fărâmă, studentă în anul VI, a fost selectată pentru un stagiu în Italia, unde a descoperit diferențe semnificative între sistemele de învățământ medical din cele două țări, atât în ceea ce privește metodologia de studiu, cât și practica clinică.
21:00
Noi viețuitoare la Grădina Zoologică: vizitatorii pot vedea puii de suricat, cangur și taur maghiar de stepă # Moldova1
Baby-boom la Grădina Zoologică din Chișinău. Un pui de taur maghiar de stepă, unul de cangur și unul de suricat au fost aduși pe lume în aceeași perioadă. Animăluțele au fost deja prezentate publicului. Copiii au fost cei mai încântați.
20:30
Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea faimoaselor Piramide din Giza, și-a deschis ușile pentru vizitatori. Considerat cel mai ambițios proiect cultural al Egiptului, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de mii de metri pătrați, adăpostind peste 100 de mii de artefacte, care ilustrează șapte milenii de istorie egipteană. Costul proiectului este estimat la peste un miliard de dolari.
20:10
Primarii din sudul țării spun că știu ce să facă în eventualitatea unei situații de urgență. Ei au participat la un exercițiu practic de protecție civilă, organizat de Secția raională Situații Excepționale Taraclia. Totodată, s-a făcut o inventariere a măștilor de gaz din dotarea autorităților locale. Astfel de antrenamente au loc o dată la cinci ani.
19:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Germania a transmis Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană „Patriot”, convenite anterior între cele două părți, relatează BBC News.
19:10
Europa la un click distanță: declarațiile vamale se depun acum online, în sistem comun cu UE # Moldova1
Gata cu cozile lungi la vamă și cu procedurile complicate. Transportatorii de mărfuri moldoveni dar și cei care tranzitează Republica Moldova, vor putea depune declarațiile vamale în sistem unic european de gestionare a operațiunilor vamale. Lansat sâmbătă în Republica Moldova, mecanismul va simplifica procedurile vamale și va reduce semnificativ timpii de așteptare. Autoritățile de la Chișinău subliniază că această realizare marchează integrarea deplină a țării în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit.
18:30
Petrocub Hâncești a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal: Victor Bogaciuc și Mihai Lupan au înscris în victoria de la Orhei # Moldova1
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal. Petrocub Hâncești a profitat de înfrângerea suferită de Sheriff Tiraspol și a urcat pe primul loc. În capul de afiș al etapei a 18-a, discipolii georgianului Șota Maharadze au învins cu 2:1 în deplasare pe Milami Orhei. „Leii” hânceșteni au preluat conducerea în minutul 8. Internaționalul Victor Bogaciuc a înscris din afara careului.
18:20
Satul Scoreni a găzduit primul Festival al Butoiului, dedicat dogarilor și tradițiilor locale # Moldova1
La Scoreni, raionul Strășeni, a fost organizată prima ediție a Festivalului Butoiului, un eveniment dedicat meșteșugului dogăriei și tradițiilor locale. Vizitatorii au putut cumpăra butoaie și gusta vin autentic moldovenesc. Atracția evenimentului a fost cel mai mare poloboc din țară, care a fost instalat anul trecut și de atunci găzduiește diverse expoziții.
17:40
Halterofilii moldoveni continuă să impresioneze pe arena internațională. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani”, competiții ce se desfășoară în orașul Durrës din Albania.
17:40
Valeriu Chiveri: Reintegrarea regiunii transnistrene trebuie să fie graduală și cu implicarea întregii societăți # Moldova1
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți.
16:30
Internazionale Milano a obținut o victorie dramatică în această după-amiază pe terenul formației Hellas Verona, scor 2:1, în etapa a 10-a a primei divizii italiene de fotbal. Discipolii antrenorului român Cristian Chivu au deschis scorul prin polonezul Piotr Zieliński în minutul 16. Brazilianul Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40.
16:30
Rușilor nu li se va mai cere consimțământul pentru colectarea datelor personale în timpul călătoriilor turistice sau la vizitele medicale # Moldova1
Cetățenilor ruși nu li se va mai solicita consimțământul separat pentru prelucrarea datelor personale în domenii precum sănătatea, turismul, educația și serviciile comunale (ЖКХ). Despre aceasta relatează publicațiile Kommersant și The Moscow Times, citând Roskomnadzor.
15:50
Republica Moldova, locul 5 în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Moldova1
Echipa Republicii Moldova a ratat de puțin medalia de bronz în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani”, competiție ce s-a desfășurat la Chișinău Arena. În finala mică, discipolii lui Valeriu Duminică au cedat cu 3:4 în fața selecționatei Turciei.
15:20
Amprentele - semnătura unică a fiecăruia. Republica Moldova își modernizează sistemul dactiloscopic, compatibil cu standardele europene # Moldova1
Sunt impresionante, unice și indispensabile - atât pentru a debloca un smartphone, cât și pentru a descoperi un infractor. Vorbim despre amprente, acele urme aparent banale de pe vârfurile degetelor care ascund, de fapt, un cod personal, imposibil de reprodus. Știința le asociază cu ideea de identitate și mister, iar criminalistica le folosește de peste un secol pentru a stabili adevăruri esențiale despre oameni și fapte.
15:00
Los Angeles Dodgers au câștigat pentru al doilea an consecutiv World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball. În meciul decisiv disputat pe Rogers Centre din orașul canadian Toronto, Dodgers au învins cu 5:4 pe Toronto Blue Jays. Suspansul finalei s-a menținut până la capăt, iar cele două echipe s-au aflat la egalitate, 4:4. Franciza din statul California a fost condusă din teren de către japonezul Yoșinobu Yamamoto, care ulterior a fost desemnat MVP-ul, adică cel mai bun jucător al seriei finale.
14:20
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a oprit la un pas de primul ei titlu WTA. Ea a cedat în fața canadiencei Victoria Mboko în finala turneului de la Hong Kong.
14:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deși în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunțat furnizorul global de date LSEG, citat de Reuters și Agerpres.
13:10
Superliga românescă de fotbal: „rece” pentru Virgiliu Postolachi, „caldă” pentru Vadim Rață # Moldova1
FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2:0 în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Superligii românești de fotbal. Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru, câte un gol în fiecare repriză, în minutele 32 și 55. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular la formația „Șepcilor Roșii” și a jucat până în minutul 63, când a fost înlocuit cu Dan Nistor.
13:10
Echipa Republicii Moldova, din nou în top mondial: aur la Olimpiada FIRST Global Challenge 2025 # Moldova1
Republica Moldova a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni - FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, la Panama City, Panama. Tinerii inventatori moldoveni au fost distinși cu Premiul Ustad Ahmad Lahori pentru Inovație în Inginerie, trofeu care recompensează creativitatea, inovația și excelența în proiectarea robotului.
12:30
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a inițiat procedura de achiziție publică pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului „Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia”, un obiectiv de importanță social-culturală pentru întreaga comunitate. Investiția, estimată la peste 28,9 milioane de lei fără TVA, este finanțată din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, cu contribuții locale.
12:30
Bayern Munchen are un parcurs imperturbabil în acest sezon competițional. Echipa condusă de belgianul Vincent Kompany a câștigat toate cele 15 meciuri în care a fost angrenată. În etapa a 9-a a Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins fără probleme pe teren propriu gruparea Bayer-04 Leverkusen, scor 3:0. Fără englezul Harry Kane, columbianul Luis Díaz și francezul Michael Olise în „11-le” de start, campioana en-titre a marcat toate golurile în prima repriză.
11:40
Patru oameni au murit în urma unui atac rusesc asupra raionului Samariv din regiunea Dnipropetrovsk, efectuat în seara zilei de 1 noiembrie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vladislav Haivanenko. Potrivit acestuia, printre victime se numără doi băieți de 11 și 14 ani.
Ieri
11:00
Doi atacatori înarmați cu cuțite au atacat pasagerii unui tren de mare viteză care circula din orașul Doncaster, situat în nordul Angliei, spre Londra, scrie Meduza Live, cu referire la Sky News.
10:50
Gamingul nu mai este demult doar o formă de distracție, ci o profesie complexă, care îmbină creativitatea, analiza și disciplina. Tot mai mulți tineri aleg să studieze designul de jocuri și să transforme pasiunea pentru universul virtual într-o carieră în domeniul industriilor creative.
10:00
Ghid pentru elevii și studenții basarabeni din România: proiectul „GPS - Gata pentru Studenție” # Moldova1
Tinerii care merg să facă studii în România, unii chiar proaspăt absolvenți de gimnaziu, întâmpină probleme în ceea ce privește perfectarea actelor. Cei care nu dețin pașapoarte românești trebuie să-și obțină un permis de ședere în țara vecină, procedură care presupune prezentarea unui set de documente și, uneori, statul la cozi la ghișee. La Iași, un grup de tineri deja cu experiență este gata să-i ghideze, în cadrul proiectului „GPS - Gata pentru Studenție”.
09:20
Cancer patients in the northern part of the country no longer need to travel to Chisinau for chemotherapy. Oncology specialists at the Floresti District Hospital now provide these treatments, offering relief to patients in their local area. Many patients have been waiting a long time for this improvement, as the journey to the Oncology Institute in Chisinau was exhausting.
08:50
Lucrările de revitalizare a zonei râului Ișnovăț din orașul Ialoveni se apropie de final, iar locuitorii urbei vor beneficia în curând de un spațiu urban modern, curat și sigur, destinat recreerii și activităților în aer liber. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, are o valoare de aproape 16 milioane de lei și este realizat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
1 noiembrie 2025
22:00
Morminte și podoabe vechi de câteva secole, descoperite în curtea Bisericii „Bună Vestire” din capitală # Moldova1
Descoperire arheologică deosebită în curtea Bisericii „Bună Vestire" din Chișinău. În timpul unor săpături, arheologii au descoperit mai multe morminte ce conțineau podoabe vechi de câteva secole. Potrivit specialiștilor, vestigiile ar data din perioada de început a epocii moderne. Artefactele urmează să fie analizate cu atenție, înainte de a fi prezentate publicului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.