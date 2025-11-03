ULTIMA ORĂ! Compensații la energie 2025-2026: ministra Plugaru explică procesul de verificare și calcul
SafeNews, 3 noiembrie 2025 10:40
Începând cu 3 noiembrie 2025, gospodăriile din Republica Moldova se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energia electrică și gazele naturale în perioada sezonului rece 2025-2026. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a oferit detalii despre relansarea programului guvernamental „Ajutor la Contor”. Întro conferință de presă organizată cu puțin […] Articolul ULTIMA ORĂ! Compensații la energie 2025-2026: ministra Plugaru explică procesul de verificare și calcul apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:00
Alegătorii din localitățile cu alegeri locale noi din 16 noiembrie 2025 pot solicita urna mobilă la locul aflării # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, în localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 se vor desfășura alegeri locale noi, alegătorii care nu pot ajunge la secțiile de votare pot solicita votarea la locul aflării, prin intermediul urnei de vot mobilă. Conform legislației electorale, alegătorii care, din motive de sănătate sau alte motive temeinice, nu pot […] Articolul Alegătorii din localitățile cu alegeri locale noi din 16 noiembrie 2025 pot solicita urna mobilă la locul aflării apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
10:50
MAI analizează reformele în justiție și securitate înainte de actualizarea Programului de aderare la UE # SafeNews
Ministerul Afacerilor Interne (MAI), în calitate de instituție coordonatoare, a desfășurat ședința lunară a Grupului de lucru nr. 24 „Justiție, libertate și securitate”, parte integrantă a procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Evenimentul a adunat reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile, toți implicați în alinierea țării la valorile și standardele […] Articolul MAI analizează reformele în justiție și securitate înainte de actualizarea Programului de aderare la UE apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
10:40
Franța amenință Shein în cazul păpușilor sexuale cu aspect de copil apărute la vânzare: „Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale” # SafeNews
Franța a avertizat luni Shein că ar putea să-i interzică accesul pe piață dacă retailerul online chinez va pune iar la vânzare păpuși sexuale cu aspect de copil, pe care Shein le-a retras de la vânzare după presiuni din partea autorităților de reglementare, potrivit Reuters. „Dacă o astfel de conduită se repetă, am avea dreptul […] Articolul Franța amenință Shein în cazul păpușilor sexuale cu aspect de copil apărute la vânzare: „Aceste obiecte îngrozitoare sunt ilegale” apare prima dată în SafeNews.
10:40
ULTIMA ORĂ! Compensații la energie 2025-2026: ministra Plugaru explică procesul de verificare și calcul # SafeNews
Începând cu 3 noiembrie 2025, gospodăriile din Republica Moldova se pot înscrie pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energia electrică și gazele naturale în perioada sezonului rece 2025-2026. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a oferit detalii despre relansarea programului guvernamental „Ajutor la Contor”. Întro conferință de presă organizată cu puțin […] Articolul ULTIMA ORĂ! Compensații la energie 2025-2026: ministra Plugaru explică procesul de verificare și calcul apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:30
Trump ia în considerare trimiterea de trupe în Nigeria, pe motiv că în țara africană sunt uciși creștini. Ce spun datele din teren # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că armata americană ar putea trimite trupe în Nigeria sau ar putea efectua atacuri aeriene pentru a opri ceea ce el a numit uciderea unui număr mare de creştini în această ţară din Africa de Vest, relatează Reuters. Întrebat dacă are în vedere trimiterea de trupe pe teren sau […] Articolul Trump ia în considerare trimiterea de trupe în Nigeria, pe motiv că în țara africană sunt uciși creștini. Ce spun datele din teren apare prima dată în SafeNews.
10:20
Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce a lăsat victima cu fracturi și contuzii severe în urma unui conflict # SafeNews
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a unei persoane, comisă împreună cu un alt complicel. Incidentul s-a produs în noaptea de 7 iulie 2025, în Chișinău, când inculpatul și complicele său au atacat victima aplicând […] Articolul Bărbat din Chișinău, condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare, după ce a lăsat victima cu fracturi și contuzii severe în urma unui conflict apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Lansarea programului guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026 # SafeNews
Articolul LIVE // Lansarea programului guvernamental de compensații la energie pentru sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Bărbat nevăzător de 68 de ani, găsit conștient și salvat după ce a căzut într-o groapă la Căușeni # SafeNews
Un bărbat de 68 de ani, nevăzător, a căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni, iar salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pentru a-i acorda ajutor. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor, bărbatul ar fi părăsit […] Articolul FOTO // Bărbat nevăzător de 68 de ani, găsit conștient și salvat după ce a căzut într-o groapă la Căușeni apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:00
Weekend periculos pe drumurile din țară: peste 4.400 de încălcări ale regulilor de circulație înregistrate de polițiști # SafeNews
În ultimele două zile de odihnă, polițiștii din întreaga țară au depistat peste 4.400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere. Printre acestea, 56 de conducători auto au fost înlăturați de la volan fiind depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor narcotice, iar 2.209 șoferi au depășit regimul de viteză stabilit pe sectorul de drum. De […] Articolul Weekend periculos pe drumurile din țară: peste 4.400 de încălcări ale regulilor de circulație înregistrate de polițiști apare prima dată în SafeNews.
09:50
Podul peste Dunăre de la Giurgiu se închide complet pentru două zile. Care sunt rutele alternative # SafeNews
Podul peste Dunăre de la Giurgiu, cea mai folosită cale de legătură dintre România și Bulgaria, se închide complet pentru două zile, din cauza lucrărilor de renovare, anunță Ministerul Afacerilor Externe al României. Astfel, marți între orele 9.00 și 21.00 circulația va fi suspendată pentru toate categoriile de mașini. De marți seară de la ora […] Articolul Podul peste Dunăre de la Giurgiu se închide complet pentru două zile. Care sunt rutele alternative apare prima dată în SafeNews.
09:50
Președintele Donald Trump a luat decizia cu privire la livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina # SafeNews
Președintele american Donald Trump a anunțat că, pentru moment, nu intenționează să aprobe un plan prin care Ucraina ar putea primi rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, transmite SafeNews.md cu referire la Reuters. Decizia vine după ce Pentagonul aprobase anterior transferul rachetelor, subliniind că stocurile armatei SUA sunt suficiente. Trump a precizat că există […] Articolul Președintele Donald Trump a luat decizia cu privire la livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
09:40
FOTO // VIDEO // Imagini de la cutremurul din Afganistan arată pagube și alunecări de teren # SafeNews
Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 320 au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,3 produs în noaptea de duminică spre luni în nordul Afganistanului, informează AFP. Seismul a avut epicentrul în Khulm, provincia Samangan, la puțin timp înainte de ora 1:00 locală, și o adâncime de 28 […] Articolul FOTO // VIDEO // Imagini de la cutremurul din Afganistan arată pagube și alunecări de teren apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO // Doi bărbați din raionul Drochia, condamnați la 8 și 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri tip „sare” # SafeNews
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare după ce au fost prinși în trafic cu droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei. Aceștia vindeau substanțe de tip PVP, cunoscute sub denumirea de „sare”, în Drochia și alte raioane din nordul țării. Potrivit PCCOCS, primul bărbat, […] Articolul VIDEO // Doi bărbați din raionul Drochia, condamnați la 8 și 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri tip „sare” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Mihai Popșoi participă la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO la Samarkand: Moldova, pentru prima dată, candidează pentru un loc de membru în Consiliul Executiv # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, se află în perioada 3–4 noiembrie într-o vizită oficială în Republica Uzbekistan, unde reprezintă Republica Moldova la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, desfășurată la Samarkand. Evenimentul reunește lideri și diplomați din întreaga lume pentru a discuta direcțiile strategice ale organizației și pentru a alege […] Articolul Mihai Popșoi participă la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO la Samarkand: Moldova, pentru prima dată, candidează pentru un loc de membru în Consiliul Executiv apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO // Imagini rare cu un râs iberic alb au fost surprinse în sudul Spaniei: „Nu-mi venea să cred ce vedeam” # SafeNews
Un fotograf amator din sudul Spaniei a surprins imagini rare cu un râs iberic alb, declanșând interesul cercetătorilor și al iubitorilor de natură sălbatică. Angel Hidalgo a povestit că l-a zărit pentru prima dată într-o cameră de supraveghere instalată într-o zonă împădurită din apropierea orașului Jaen. „Când am văzut pentru prima dată un «râs iberic […] Articolul FOTO // Imagini rare cu un râs iberic alb au fost surprinse în sudul Spaniei: „Nu-mi venea să cred ce vedeam” apare prima dată în SafeNews.
09:10
O femeie a murit, după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Cadavrul acesteia a fost găsit de trecători, în dimineața zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, pe strada 31 august din municipiul Cahul, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD din teritoriu. La fața locului s-a deplaat […] Articolul Cadavrul unei femei, găsit zăcând în curtea unor blocuri de locuințe, la Cahul apare prima dată în SafeNews.
09:10
Aproape 80.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni și Sculeni. În total, prin punctele de trecere au fost înregistrate 79.913 traversări ale frontierei, iar 16 cetățeni străini au primit refuz de intrare în […] Articolul Aeroportul Chișinău și vama Leușeni, cele mai aglomerate puncte de trecere apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:00
Traficul aerian a fost suspendat temporar, duminică seara, pe aeroportul din Bremen, Germania, după ce o dronă neidentificată a fost observată în apropierea pistei, informează News.ro. Potrivit poliției germane, aparatul a fost detectat în jurul orei locale 19:30, ceea ce a determinat controlul aerian, împreună cu poliția federală, să suspende decolările și aterizările din motive […] Articolul Aeroportul din orașul german Bremen a fost închis temporar din cauza unei drone apare prima dată în SafeNews.
09:00
După o săptămână de pauză, elevii din întreaga Republică Moldova s-au întors astăzi, 3 noiembrie, în bănci. Vacanța de toamnă, care s-a desfășurat în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, s-a încheiat, iar procesul educațional a fost reluat în toate instituțiile de învățământ general din țară, transmite SafeNews.md Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, următoarea […] Articolul După o săptămână de odihnă, elevii se întorc la școală. Când va fi următoarea vacanță apare prima dată în SafeNews.
08:50
Un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie în Armenia. 17 tineri au fost răniți # SafeNews
Un grav accident rutier a avut loc în nordul Armeniei, unde un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea mănăstirii Haghartsin, la aproximativ 110 kilometri de capitala Erevan. Cel puțin 17 tineri au fost răniți, iar unul dintre ei este în stare critică, potrivit presei locale. Autocarul transporta aproximativ 50 de pasageri, […] Articolul Un autocar plin cu studenți s-a prăbușit într-o prăpastie în Armenia. 17 tineri au fost răniți apare prima dată în SafeNews.
08:40
Mașină făcută scrum în orașul Vatra: flăcările au mistuit un „Renault Megane” în câteva minute # SafeNews
Un incendiu a mistuit complet un automobil de model „Renault Megane” în orașul Vatra, municipiul Chișinău, în seara zilei de 2 noiembrie 2025. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în jurul orei 20:42, iar pentru lichidarea acestuia au fost trimise două echipe de pompieri. Ajunși la fața locului, salvatorii au găsit […] Articolul Mașină făcută scrum în orașul Vatra: flăcările au mistuit un „Renault Megane” în câteva minute apare prima dată în SafeNews.
08:30
ATENȚIE! Mai mulți locuitori ai Chișinăului rămân astăzi temporar fără apă la robinet. Adresele vizate # SafeNews
Potrivit întreprinderii, în intervalul 09:00 – 17:00, vor fi efectuate lucrări planificate care vor duce la sistarea temporară a apei pe mai multe străzi din capitală, printre care N. Berzarin, F. Tolbuhin, S. Timoșenco, Ihil Șraibman, Al. Belski, Valea Albă, Ipotești și Mircești. De asemenea, între orele 11:00 și 15:00, consumatorii de pe străzile Constituției, […] Articolul ATENȚIE! Mai mulți locuitori ai Chișinăului rămân astăzi temporar fără apă la robinet. Adresele vizate apare prima dată în SafeNews.
08:30
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone # SafeNews
Liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, construiește un complex rezidențial de lux cu securitate maximă într-o stațiune de schi exclusivistă din Rusia, arată o anchetă a unui grup de jurnalism independent. Centrul de Investigații din Belarus (BIC), un organism independent de cercetare și jurnalism cu sediul la Varșovia, scrie că lucrările la complexul din apropierea orașului Krasnaia […] Articolul Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone apare prima dată în SafeNews.
08:30
Sute de poliţişti sârbi au intervenit pentru a-i separa pe oponenţii şi susţinătorii preşedintelui autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, care s-au încăierat duminică seara în centrul Belgradului, pe fondul tensiunilor politice care au atins cote maxime după un an de proteste antiguvernamentale, relatează The Associated Press. Câteva mii de oameni s-au confruntat de ambele părţi […] Articolul Oponenţii şi susţinătorii preşedintelui Serbiei s-au încăierat la Belgrad apare prima dată în SafeNews.
08:20
Cutremur devastator în Afganistan: cel puțin 10 morți și peste 260 de răniți în urma unui seism de 6,3 grade # SafeNews
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,3, a zguduit luni dimineață orașul Mazar-e Sharif din nordul Afganistanului, provocând cel puțin 10 decese și rănirea a aproximativ 260 de persoane. Autoritățile avertizează că bilanțul victimelor ar putea crește, transmite Reuters. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul a avut loc la o adâncime de 28 […] Articolul Cutremur devastator în Afganistan: cel puțin 10 morți și peste 260 de răniți în urma unui seism de 6,3 grade apare prima dată în SafeNews.
08:20
Procurorul general al Spaniei, judecat pentru scurgere de informații. Cazul tensionează scena politică de la Madrid # SafeNews
Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului, Álvaro García Ortiz, este judecat pentru scurgere de informații confidențiale, într-un dosar cu implicații politice majore, transmite AFP, citată de SafeNews.md. García Ortiz este acuzat că a transmis presei un e-mail legat de ancheta privind partenerul președintei regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una […] Articolul Procurorul general al Spaniei, judecat pentru scurgere de informații. Cazul tensionează scena politică de la Madrid apare prima dată în SafeNews.
08:10
METEO // Cer variabil și temperaturi de toamnă blândă: vremea pentru 3 noiembrie în Republica Moldova # SafeNews
Vremea se menține stabilă și plăcută în cea de-a doua zi de luni a lunii noiembrie. Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării și temperaturi maxime de până la +20°C, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. La nord, locuitorii vor avea parte de o zi ușor răcoroasă, cu valori cuprinse între +5°C și +15°C. În […] Articolul METEO // Cer variabil și temperaturi de toamnă blândă: vremea pentru 3 noiembrie în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:00
”Traversăm o perioadă rară: avem bani mai mult decât suficienți pentru investiții. Provocarea este să învățăm să-i folosim eficient și cu randament maxim pentru cetățeni.”, a declarat Adrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, după învestirea Guvernului Munteanu. Gavriliță a subliniat că statul se află într-o situație rară, cu fonduri disponibile pentru dezvoltare, și că prioritatea […] Articolul „Avem banii suficienți pentru investiții”, afirmă ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță apare prima dată în SafeNews.
07:50
O anchetă coordonată de carabinierii din Mantova, împreună cu Inspectoratul de Muncă și Europol, a scos la iveală un sistem de exploatare a muncitorilor sezonieri în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei. Zeci de cetățeni moldoveni erau aduși ilegal în Italia cu documente falsificate și forțați să muncească în condiții extrem de dure, […] Articolul Zeci de moldoveni exploatați în fermele de pepeni și dovleci din nordul Italiei apare prima dată în SafeNews.
07:40
VIDEO // STOP CADRU: Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a devenit, pentru câteva secunde, protagonistul unui moment surprinzător duminică, când a izbucnit în râs în fața jurnaliștilor. Întrebarea care a provocat reacția a vizat posibila retragere a premierului Ilie Bolojan și înlocuirea acestuia cu Călin Georgescu. Evenimentul a avut loc după lansarea oficială a candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria capitalei. […] Articolul VIDEO // STOP CADRU: Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu apare prima dată în SafeNews.
07:30
Tragedie la maternitatea din Edineț: o femeie acuză personalul după ce a născut un copil mort # SafeNews
O nouă dramă zguduie sistemul medical din nordul Republicii Moldova. O femeie din Edineț susține că a născut un copil mort după ce a stat patru zile în travaliu la maternitate, iar starea tragică a micuței a șocat familia. Mama, îndurerată, a povestit pentru Ziarul de Gardă că fetița „avea bucăți de piele jupuite” pe […] Articolul Tragedie la maternitatea din Edineț: o femeie acuză personalul după ce a născut un copil mort apare prima dată în SafeNews.
07:20
Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit # SafeNews
Republica Moldova se confruntă cu o provocare socială majoră: pensiile mici și o populație tot mai îmbătrânită. Pensia medie, după indexarea din aprilie 2025, este de 4.407 lei, iar vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 6 luni pentru femei, cu un stagiu de cotizare de 34 […] Articolul Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit apare prima dată în SafeNews.
07:10
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: ”Reintegrarea Transnistriei trebuie să fie un proces gradual și pașnic” # SafeNews
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că reintegrarea regiunii transnistrene trebuie realizată etapizat, prin apropierea acesteia de spațiul juridic și economic al Republicii Moldova, în concordanță cu standardele Uniunii Europene. „În regiunea transnistreană locuiesc cetățenii noștri. Este nevoie să le oferim servicii publice la fel ca pentru cetățenii din dreapta Nistrului”, a declarat Chiveri într-un […] Articolul Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: ”Reintegrarea Transnistriei trebuie să fie un proces gradual și pașnic” apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:00
Un tânăr din Cantemir, Republica Moldova, a decedat recent în Italia, iar familia sa solicită sprijin pentru aducerea trupului acasă. Andrei Donescu a murit în spitalul de urgență din orașul Nola, ieri după-amiază, cauza fiind o ruptură de pancreas, potrivit unei postări pe rețelele de socializare, transmite Știri.md. Tânărul, recunoscut pentru hărnicia și devotamentul față […] Articolul Moldovean din Cantemir decedat în Italia: familia cere ajutor pentru repatriere apare prima dată în SafeNews.
06:50
Republica Moldova, din nou în topul mondial la robotică: aur la categoria Inovație în Inginerie # SafeNews
Republica Moldova și-a confirmat, pentru al cincilea an consecutiv, statutul de lider în domeniul roboticii educaționale, obținând medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge 2025, desfășurată la Panama City, Panama. Distincția a fost acordată echipei naționale la categoria „Inovație în Inginerie”, premiu ce poartă numele arhitectului Ustad Ahmad […] Articolul Republica Moldova, din nou în topul mondial la robotică: aur la categoria Inovație în Inginerie apare prima dată în SafeNews.
06:40
O familie de influenceri părăsește țara din cauza noilor restricții pentru minori pe rețelele sociale. Cine sunt aceștia # SafeNews
O familie australiană de influenceri cu milioane de urmăritori online a decis să se mute în Marea Britanie, după ce guvernul australian a anunțat restricții stricte pentru utilizatorii de sub 16 ani pe rețelele sociale, relatează BBC. Cunoscuți ca „Empire Family”, Beck și Bec Lea și cei doi copii ai lor, Prezley (17 ani) și […] Articolul O familie de influenceri părăsește țara din cauza noilor restricții pentru minori pe rețelele sociale. Cine sunt aceștia apare prima dată în SafeNews.
06:30
Săptămâna trecută, zeci de elevi și studenți din Republica Moldova au avut oportunitatea de a păși în inima procesului democratic, vizitând Parlamentul și participând la sesiuni educaționale dedicate implicării civice. Printre vizitatori s-au numărat elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, invitați prin inițiativa deputatei Larisa Novac, dar și tinerii de la Liceul Teoretic […] Articolul Democrația se învață: tinerii din întreaga țară vizitează Parlamentul apare prima dată în SafeNews.
06:20
Averea secretă a Mariei Zaharova: purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, ar fi acumulat milioane de ruble în proprietăți și venituri nepublice # SafeNews
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, ar fi strâns, în secret, milioane de ruble în proprietăți și venituri suplimentare, care depășesc cu mult salariul ei oficial, potrivit unei anchete publicate de canalul de investigații Explainer, preluată de The Moscow Times. Conform raportului, în 2024, veniturile totale ale Mariei Zaharova ar fi […] Articolul Averea secretă a Mariei Zaharova: purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, ar fi acumulat milioane de ruble în proprietăți și venituri nepublice apare prima dată în SafeNews.
06:10
Tragedie în Mexic: Cel puțin 23 de morți după o explozie urmată de incendiu într-un centru comercial # SafeNews
O explozie puternică, urmată de un incendiu devastator, a zguduit un centru comercial din Mexic, provocând moartea a cel puțin 23 de persoane și rănirea altor 11, potrivit primelor informații, transmite Digi24, citat de SafeNews.md. Printre victime se află și șase copii, iar autoritățile locale descriu situația drept „catastrofală” pentru comunitatea afectată. În urma deflagrației, […] Articolul Tragedie în Mexic: Cel puțin 23 de morți după o explozie urmată de incendiu într-un centru comercial apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:50
R. MOLDOVA DIN NOU PE PODIUM: Bronz european pentru Adriana Conac la Campionatul Under 20 din Albania # SafeNews
Halterofila moldoveană Adriana Conac a strălucit la Campionatul European Under 20, desfășurat în Albania, și a urcat pe podium în proba de smuls, obținând medalia de bronz. Sportiva, care concurează la categoria 69 kg, a ridicat 92 kg, iar rezultatul total de 201 kg i-a adus locul 7 la general. „Sunt mândră de evoluția mea, […] Articolul R. MOLDOVA DIN NOU PE PODIUM: Bronz european pentru Adriana Conac la Campionatul Under 20 din Albania apare prima dată în SafeNews.
15:00
FOTO // Incident șocant în Anglia: Nouă persoane rănite într-un tren lângă Cambridge. Doi suspecți arestați # SafeNews
Nouă persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc sâmbătă seara într-un tren ce circula spre Londra, în apropiere de Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbați au fost arestați, iar poliția britanică a anunțat că incidentul nu are legătură cu terorismul, […] Articolul FOTO // Incident șocant în Anglia: Nouă persoane rănite într-un tren lângă Cambridge. Doi suspecți arestați apare prima dată în SafeNews.
14:40
Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios”: „Este sectarism anticreștin” # SafeNews
Vicepreședintele american JD Vance a respins acuzațiile de intoleranță religioasă după ce a declarat că speră ca soția sa, Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism. Oficialul american, un catolic devotat, a afirmat că reacțiile negative apărute în spațiul public reflectă „sectarism anticreștin”, relatează AFP. Declarațiile care au generat controverse au fost […] Articolul Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios”: „Este sectarism anticreștin” apare prima dată în SafeNews.
14:30
Două avioane s-au ciocnit ușor, vineri, pe pista aeroportului LaGuardia din New York, în contextul unor întârzieri majore cauzate de condițiile meteo severe și de lipsa de personal generată de shutdown-ul guvernamental. Potrivit The New York Post ested vorba de compania United Airlines. Incidentul s-a produs când un avion care revenea din Orlando, Florida, a […] Articolul LaGuardia, afectat de haosul zborurilor: două avioane s-au ciocnit pe pistă apare prima dată în SafeNews.
Ieri
09:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european al țării. „Călduroase felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a accelera parcursul de reforme […] Articolul Marta Kos, mesaj pentru Guvernul Munteanu: Europa vă este alături apare prima dată în SafeNews.
09:30
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk # SafeNews
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, […] Articolul Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk apare prima dată în SafeNews.
09:20
Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, subliniind angajamentul comun al Chișinăului și Kievului pentru consolidarea democrației și avansarea integrării europene. „Transmit felicitări călduroase și sincere prim-ministrului Alexandru Munteanu și noului Guvern al Republicii Moldova. Acest moment important reflectă angajamentul ferm al […] Articolul Premierul Ucrainei felicită noul Guvern: Națiunile noastre rămân unite apare prima dată în SafeNews.
09:10
FOTO // Poliția de Frontieră îl felicită pe Mihail Latîșev pentru medalia europeană U23 la judo # SafeNews
După ce s-a clasat pe locul doi la Campionatul European de Judo U23, desfășurat pe 1 noiembrie 2025 în Republica Moldova, Poliția de Frontieră a transmis un mesaj de felicitare pentru angajatul său, Mihail Latîșev. „Din numele întregii echipe a Poliției de Frontieră, îi aducem felicitări lui Mihail Latîșev și aprecierea pentru modul în care […] Articolul FOTO // Poliția de Frontieră îl felicită pe Mihail Latîșev pentru medalia europeană U23 la judo apare prima dată în SafeNews.
08:50
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei americane din România și alte state NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici puternice din partea veteranilor, care o consideră o greșeală strategică ce slăbește descurajarea alianței și care îi va oferi un avantaj președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit unui raport publicat […] Articolul Veteranii americani critică decizia SUA de a retrage trupe din România apare prima dată în SafeNews.
08:50
Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite pe căile navigabile ale orașului american Houston, de la începutul anului 2025, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate pe parcursul întregului an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie. Speculațiile și teama au început pe 15 septembrie, când cadavrul lui […] Articolul Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite în canalele unui oraș american apare prima dată în SafeNews.
08:50
Alertă în Europa. Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare NATO: „Se fac investigații” # SafeNews
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa. „Sistemul de detectare funcţionează”, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigaţii”, conform Agerpres. El a declarat că se va întâlni cu poliţia săptămâna viitoare pentru a analiza ameninţarea şi a […] Articolul Alertă în Europa. Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare NATO: „Se fac investigații” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.