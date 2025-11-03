Start înscrierilor pentru compensațiile la încălzire. Platforma compensatii.gov.md a devenit activă

18:10

Guvernul Munteanu este privit de experți ca o formulă de continuitate politică și ca o echipă cu potențial de stabilitate și echilibru. Învestit sâmbătă, noul executiv condus de Alexandru Munteanu păstrează jumătate dintre miniștrii din Cabinetul Recean, însă promite o nouă abordare - una mai pragmatică, axată pe economie și pe consolidarea instituțiilor. Analiștii politici subliniază că așteptările sunt mari, mai ales în ceea ce privește creșterea economică. Între timp, învestirea Guvernului Munteanu a fost salutată de lideri europeni și din regiune.