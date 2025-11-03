Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Europenele U20

11:30

Vicecampionul olimpic, Oleg Moldovan, împlinește astăzi vârsta de 59 de ani! Acum 25 de ani, el reușea să cucerească medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, după ce a cedat la limită în fața chinezului Yang Ling, care câștigase aurul și patru ani mai devreme. În ziua marii finale de la Sydney, la … Articolul La mulți ani, Oleg Moldovan! apare prima dată în Olympic Moldova.