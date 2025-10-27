La mulți ani, Oleg Moldovan!
Olympic, 27 octombrie 2025 11:30
Vicecampionul olimpic, Oleg Moldovan, împlinește astăzi vârsta de 59 de ani! Acum 25 de ani, el reușea să cucerească medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, după ce a cedat la limită în fața chinezului Yang Ling, care câștigase aurul și patru ani mai devreme. În ziua marii finale de la Sydney, la … Articolul La mulți ani, Oleg Moldovan! apare prima dată în Olympic Moldova.
• • •
Acum 5 minute
11:50
Luptătorul Alexandr Gaidarli (70 kg) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 din Serbia! În finala micǎ, el a dispus de kazahul Maiis Aliyev. Alexandr Gaidarli i-a mai învins pe cubanezul Orislandy Brooks și kîrghizul Adis Uulu, dar în semifinale a cedat în fața iranianului Sina Khalili. Articolul Alexandr Gaidarli a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 apare prima dată în Olympic Moldova.
Acum 30 minute
11:30
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Proiectul educațional „Lecția Olimpică” continuă să exploreze sudul Republicii Moldova. La o săptămână după vizita la Ceadîr-Lunga, echipa Comitetului Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova a mers la Chirsova, unde a organizat o nouă „Lecție Olimpică” la Gimnaziul „Mihail Tanasoglo”, instituție în care învață 250 de elevi. Atmosfera a fost încinsă de fetele din … Articolul Caravana „Lecției Olimpice” a ajuns la Chirsova apare prima dată în Olympic Moldova.
23 octombrie 2025
20:30
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23! În finala din Serbia, el a dispus de ucraineanul Ruslan Abdiiev. Articolul Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23 apare prima dată în Olympic Moldova.
21 octombrie 2025
21:20
Luptătorii de stil greco-roman Vitalie Eriomenco (63 kg) și Alexandru Solovei (77 kg) au urcat pe podium la Campionatului Mondial U23 din Serbia. Vitalie Eriomenco nu a reușit să cucerească un nou titlu mondial la U23, cedând în finală în fața azerului Ziya Babashov, în timp ce Alexandru Solovei a câștigat în premieră o medalie … Articolul Vitalie Eriomenco și Alexandru Solovei au urcat pe podium la Mondialul U23 din Serbia apare prima dată în Olympic Moldova.
20 octombrie 2025
10:40
Irina Rîngaci a câștigat Beach Wrestling World Series la lupte pe plajă. În finala categoriei de greutate 70 kg, ea a dispus de ucraineanca Olena Nikitinska. Ultima etapă a Beach Wrestling World Series a avut loc în Egipt. Articolul Irina Rîngaci a câștigat Beach Wrestling World Series apare prima dată în Olympic Moldova.
19 octombrie 2025
11:30
Arcașii Alexandra Mîrca și Dan Olaru s-au impus la Balcaniada din Muntenegru. Alexandra Mârca a fost urmată de coechipierele Kasandra Berzan și Nadejda Celan, în timp ce Dan Olaru l-a învins în finală pe sârbul Mihaijlo Stefanovic. Podiumul la masculin a fost completat de moldoveanul Andrei Belici. Articolul Arcașii moldoveni au urcat pe podium la Balcaniadă din Muntenegru apare prima dată în Olympic Moldova.
18 octombrie 2025
10:10
Vicepreședintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Cristina Vasilianov, a atins astăzi frumoasa vârstă de 50 de ani! A adus o contribuție valoroasă olimpismului moldovenesc, fiind secretar general CNOS în perioada 2008-2025. A fost șefă de misiune la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice. În perioada 2021-2025 a fost membră în Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic European. … Articolul La mulți ani, Cristina Vasilianov! apare prima dată în Olympic Moldova.
17 octombrie 2025
12:40
Echipa Comitetului Național Olimpic și Sportiv a mers în sudul țării pentru a organiza prima Lecție Olimpică în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Destinația a fost Liceul Teoretic „Orizont”. Întâmpinați cu multă căldură și entuziasm, am reușit să le povestim copiilor despre istoria Jocurilor Olimpice, valorile olimpice și beneficiul de a practica sportul. Elevii au avut … Articolul Prima Lecție Olimpică în Găgăuzia apare prima dată în Olympic Moldova.
16 octombrie 2025
17:30
Ivan Iliev a cucerit bronzul la Mondialul de taekwon-do ITF, care a avut loc în Croația. El s-a remarcat în proba spargeri forță. La nivel de juniori, Cristi Tanas a obținut argintul la 50 kg. Tot în proba sparring individual, Daniel Latu s-a clasat pe locul 3 la +75 kg. Alte două medalii de bronz … Articolul Cinci medalii la Campionatul Mondial de taekwon-do ITF apare prima dată în Olympic Moldova.
13:10
Participantul la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice, Andrei Zaharov a atins astăzi frumoasa vârstă de 50 de ani! Înotătorul moldovean a concurat la Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004 și Beijing 2008. A fost campion al Moldovei și României și premiant al campioantelor Ucrainei și Rusiei. A concurat în finala Cupei Mondiale la 200 metri … Articolul La mulți ani, Andrei Zaharov! apare prima dată în Olympic Moldova.
12:50
Membrul Comitetului Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv, Victor Peicov, a atins astăzi frumoasa vârstă de 60 de ani! A adus o contribuție valoroasă olimpismului moldovenesc, fiind ex-vicepreședinte CNOS și fost președinte al Federației de Lupte din Republica Moldova. În 1994, Victor Peicov a devenit vicecampion mondial la lupte, după ce a cedat în … Articolul La mulți ani, Victor Peicov! apare prima dată în Olympic Moldova.
15 octombrie 2025
15:00
Perechea Ștefan Mantu – Emiliana Procopciuc s-a impus la Mondialele de dansuri sportivi printre juniori # Olympic
Perechea Ștefan Mantu – Emiliana Procopciuc a câștigat Campionatul Mondial de dansuri sportivi printre juniori II Standard, care s-a desfășurat la Chișinău. Pe podium au mai urcat reprezentanții României și Poloniei. La Palatul Republicii a avut loc și Competiția Internațională de rating mondial Chișinău Open 2025, la care au concurat peste 900 de sportivi din … Articolul Perechea Ștefan Mantu – Emiliana Procopciuc s-a impus la Mondialele de dansuri sportivi printre juniori apare prima dată în Olympic Moldova.
14:30
Academia Olimpică din Moldova, reprezentată la cel de-al 7-lea Congres al Academiei Olimpice Europene # Olympic
Cel de-al 7-lea Congres al Academiei Olimpice Europene s-a desfășurat la Praga. La acest eveniment, Academia Olimpică din Moldova a fost reprezentată de Eugen Draganov, directorul executiv al instituției. Pe parcursul celor patru zile, participanții au fost implicați în diverse ateliere de lucru și sesiuni tematice dedicate educației olimpice, egalității de gen și valorilor fundamentale … Articolul Academia Olimpică din Moldova, reprezentată la cel de-al 7-lea Congres al Academiei Olimpice Europene apare prima dată în Olympic Moldova.
13:30
Luptătorul Alexandr Romanov a devenit campion mondial la grappling. În Serbia, el a repurtat 4 victorii în categoria de greutate 130 kg, cu Nizami Gafarov (Azerbaidjan), Ioannis Kargiotakis (Grecia), Nikita Loboiko (Rusia) și Aleksander Koldovski (Ucraina). Cu medalie de bronz s-a ales Eldar Rafigaev (100 kg) după ce a dispus de francezul Herve Redon. La … Articolul Alexandr Romanov a devenit campion mondial la grappling apare prima dată în Olympic Moldova.
12:50
Naționala masculină de tenis de masă a Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Asta după ce a învins Austria cu 3-0 la Europenele de la Zadar, grație victoriilor repurtate de Vladislav Ursu, Andrei Puțuntică și Denis Țernă. Moldova a ieșit din grupă și va continua lupta la Europene în faza optimelor de finală. Articolul Naționala masculină de tenis de masă s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial apare prima dată în Olympic Moldova.
12 octombrie 2025
11:40
Halterofilul Marin Robu (88 kg) a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial, care s-a desfășurat în Norvegia. El a înregistrat rezultatul 369 kg la total, fiind întrecut de columbianul Yeison Lopez Lopez, care a stabilit un nou record mondial – 387 kg. Articolul Marin Robu a cucerit 3 medalii de bronz la Campionatul Mondial apare prima dată în Olympic Moldova.
8 octombrie 2025
17:50
Tineri sportivi din România și Republica Moldova, reuniți la București în cadrul workshopului Athlete365 Career+ # Olympic
Un eveniment educațional de excepție, organizat în premieră regională, a reunit 40 de tineri sportivi din România și Republica Moldova în cadrul workshopului Athlete365 Career+, desfășurat în perioada 8–9 octombrie 2025 la Casa Olimpică din București. Evenimentul a fost organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), în colaborare cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv … Articolul Tineri sportivi din România și Republica Moldova, reuniți la București în cadrul workshopului Athlete365 Career+ apare prima dată în Olympic Moldova.
6 octombrie 2025
15:50
Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo printre juniori # Olympic
Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo printre juniori, care s-a desfășurat în Indonezia. În finala mică a categoriei de greutate 88 kg, el a dispus de bulgarul Asen Bankov. Articolul Stanislav Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo printre juniori apare prima dată în Olympic Moldova.
15:20
Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa # Olympic
Mulțumim domnului Nicolae Gîlcă pentru activitatea productivă de 18 ani în cadrul Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa. Noul director al Agenției din Ocnița este omul de afaceri Sergiu Tintiuc, care deține și funcția de vicepreședinte al Federației de Judo a Republicii Moldova. Sergiu Tintiuc organizează de mai mulți ani turnee internaționale de judo … Articolul Sergiu Tintiuc a fost ales director al Agenţiei Teritoriale Olimpice şi Sportive din Ocniţa apare prima dată în Olympic Moldova.
15:00
11:20
Luptătorul de taekwondo Artiom Roșca a câștigat turneul de rating G-1 ”Riga Open 2025”. El s-a impus în categoria de greutate 54 kg. La nivel de juniori, Ariana Spinei a cucerit bronzul în categoria 59 kg, iar Nikita Rusu s-a clasat pe locul 5. Articolul Artiom Roșca a câștigat turneul ”Riga Open 2025” apare prima dată în Olympic Moldova.
3 octombrie 2025
19:30
Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga. La seniori s-au remarcat Artiom Roșca (aur în categoria 54 kg) și Ana Spînu (bronz la 62 kg). La juniori, Ariana Spinei a cucerit argintul la 59 kg, iar Anastasia Chișlari și Ivan … Articolul Moldova a cucerit 7 medalii la Europenele printre țările mici la taekwondo apare prima dată în Olympic Moldova.
2 octombrie 2025
10:30
Comitetul Naţional Olimpic și Sportiv transmite condoleanţe familiei, prietenilor, colegilor, odată cu trecerea în neființă, a antrenorului emerit al Moldovei și doctor în științe pedagogice, Vasile Triboi. În perioada 1991-1995 a exercitat funcția de președinte al Federației Moldovenești de atletism. Apoi, a fost decan al facultății de sport a Universității de Stat de Educație Fizică … Articolul Necrolog apare prima dată în Olympic Moldova.
10:10
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova organizează pe data de 4 octombrie 2025 cea de-a IX-a ediție a evenimentului Olympic ECOFest. Activitățile vor demara la ora 10:00, în Parcul Valea Morilor – locul preferat de odihnă și recreere al chișinăuenilor. Motto-ul evenimentului: „Practicăm sportul într-un mediu curat!”. Familia Olimpică din Moldova își reafirmă … Articolul Comunicat de presă | OLYMPIC ECO Fest 2025 apare prima dată în Olympic Moldova.
1 octombrie 2025
10:40
Acum 37 de ani, unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria fotbalului sovietic, reușea un turneu olimpic de vis. La Seul, Igor Dobrovolski avea să înscrie de 6 ori, inclusiv în finala cu Brazilia din data de 1 octombrie. El a restabilit egalitatea în minutul 61, după ce a transformat un penalty în poarta … Articolul Igor Dobrovolski cucerea aurul olimpic pe 1 octombrie 1988 apare prima dată în Olympic Moldova.
29 septembrie 2025
12:50
Comitetul Național Olimpic și Sportiv al Republicii Moldova are misiunea fundamentală de a promova și cultiva valorile olimpice – excelența, respectul și prietenia – precum și de a sprijini sportivii noștri în drumul lor către performanță și afirmare internațională. În acest context, parteneriatul cu Fundația ALT reprezintă o inițiativă strategică deosebit de valoroasă, care ne … Articolul Fundația ALT: Sprijin pentru sportivii moldoveni în drumul spre LA2028 apare prima dată în Olympic Moldova.
10:30
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova continuă proiectul „Lecție Olimpică”. De această dată, am revenit cu drag după o pauză de doi ani la gimnaziul din Drăsliceni. Asemenea vizitei din 2023, am fost întâmpinați cu multă căldură și ospitalitate de către gazde. Peste 150 de copii curioși și entuziasmați au descoperit lucruri noi … Articolul Lecție Olimpică, la gimnaziul din Drăsliceni apare prima dată în Olympic Moldova.
