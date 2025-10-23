Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23

12:50

Naționala masculină de tenis de masă a Moldovei s-a calificat în premieră la Campionatul Mondial. Asta după ce a învins Austria cu 3-0 la Europenele de la Zadar, grație victoriilor repurtate de Vladislav Ursu, Andrei Puțuntică și Denis Țernă. Moldova a ieșit din grupă și va continua lupta la Europene în faza optimelor de finală.