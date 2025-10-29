Sportivii moldoveni au urcat de 10 ori pe podium la Europenele de fotbal-tenis

10:30

Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova continuă proiectul „Lecție Olimpică". De această dată, am revenit cu drag după o pauză de doi ani la gimnaziul din Drăsliceni. Asemenea vizitei din 2023, am fost întâmpinați cu multă căldură și ospitalitate de către gazde. Peste 150 de copii curioși și entuziasmați au descoperit lucruri noi