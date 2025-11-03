Criză demografică în regiunea transnistreană: tot mai puțini nou-născuți și tot mai multe probleme medicale

17:40

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de … Articolul Usatîi propune un Program Național comun de guvernare înainte de votul de încredere apare prima dată în BreakingNews.