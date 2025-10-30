Instituția reacționează după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”
BreakingNews, 30 octombrie 2025 14:40
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi” din Chişinău a fost reţinut de autorităţi într-o investigaţie penală. În urma evenimentului, conducerea instituţiei a emis un comunicat oficial în care solicită respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi subliniază că activitatea şcolii continuă în regim normal. Instituţia precizează că sălile de clasă, procesul didactic şi serviciile pentru elevi nu … Articolul Instituția reacționează după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi” apare prima dată în BreakingNews.
• • •
Alte ştiri de BreakingNews
Acum 30 minute
14:40
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # BreakingNews
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună … Articolul Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi” din Chişinău a fost reţinut de autorităţi într-o investigaţie penală. În urma evenimentului, conducerea instituţiei a emis un comunicat oficial în care solicită respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi subliniază că activitatea şcolii continuă în regim normal. Instituţia precizează că sălile de clasă, procesul didactic şi serviciile pentru elevi nu … Articolul Instituția reacționează după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi” apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Tragedie la RTEC: bărbatul decedat la atelierul de reparații troleibuzelor — anchetă în curs # BreakingNews
Un grav accident de muncă s‑a produs pe 28 octombrie, în jurul orei 14:40, pe teritoriul atelierului de reparații al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), situat pe strada Mitropolit Dosoftei, în urma căruia un angajat în vârstă de 31 de ani și‑a pierdut viața. Poliția a fost alertată prin Serviciul 112 și, la sosire, echipajele medicale au … Articolul Tragedie la RTEC: bărbatul decedat la atelierul de reparații troleibuzelor — anchetă în curs apare prima dată în BreakingNews.
Acum o oră
14:10
Comerţ ilegal cu specii protejate – comerciant reţinut pentru vânzarea peştelui din Cartea Roşie # BreakingNews
Un agent economic a fost depistat vânzând pește aparținând unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, fapt considerat contravenție gravă conform legislației privind protecția mediului. Verificările au fost efectuate de inspectorii de mediu și autoritățile sanitare, care au identificat exemplare de pește rar la comercializare într-una din piețele municipale. Ca urmare, marfa a … Articolul Comerţ ilegal cu specii protejate – comerciant reţinut pentru vânzarea peştelui din Cartea Roşie apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
13:40
Renato Usatîi o propune pe Elena Grițco în prezidiul Parlamentului: doar 23 de voturi în favoare # BreakingNews
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt … Articolul Renato Usatîi o propune pe Elena Grițco în prezidiul Parlamentului: doar 23 de voturi în favoare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # BreakingNews
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele lor, care au marcat profund cultura și identitatea națională. Tradițional, familia artiștilor, împreună cu admiratorii operei lor, a depus flori la monumentul „Ion și Doina … Articolul 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
12:40
Chișinăul investește în infrastructura medicală: reabilitări majore la Maternitatea nr. 1 # BreakingNews
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților. Laboratorul clinico-biochimic este supus unui proces amplu de renovare, care include refacerea pereților, ușilor și geamurilor, precum și modernizarea sistemelor de ventilare și antiincendiu. Termenul … Articolul Chișinăul investește în infrastructura medicală: reabilitări majore la Maternitatea nr. 1 apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosarul penal deschis după explozia produsă într‑un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5, București, care s‑a soldat cu trei decese și numeroși răniți. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vizează infracțiunea de distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase. Sursele anchetei … Articolul După explozia din blocul din Sectorul 5, anchetatorii propun arestul a trei suspecți apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Inspectorii depistează nereguli pe şantierul de demolare al fostului hotel Dacia din Chişinău # BreakingNews
Conform reprezentanţilor Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), care s‑au autosesizat în urma unor sesizări, verificările includ modul de evacuare al molozului, instalarea infrastructurii temporare de siguranţă şi validitatea autorizaţiei de demolare. Vor fi verificate şi documentaţia de execuţie şi dacă firmele implicate respectă cerinţele legale. „Vom examina circumstanţele luate în considerare, iar în … Articolul Inspectorii depistează nereguli pe şantierul de demolare al fostului hotel Dacia din Chişinău apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
11:00
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la închisoare după ce și‑a agresat fizic iubita. În urma investigațiilor, s‑a stabilit că inculpatul a exercitat acte de violență asupra femeii, provocându‑i suferințe și temeri. Instanța a decis aplicarea unei pedepse privative de libertate, pentru a sancționa fapta și a proteja victima. Autoritățile au … Articolul Un bărbat din Florești, condamnat după ce și-a maltratat iubita apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat din municipiul Orhei a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, după ce a sustras vehiculul aparţinând primăriei locale şi a provocat un accident pe drumul spre casă. Azionat fiind în funcţia de paznic la Serviciul de supraveghere şi îngrijire a animalelor fără stăpân, inculpatul a folosit cheile rămase în … Articolul Bărbat condamnat la doi ani de închisoare după ce a furat o mașină apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu ani grei de închisoare după ce și-a ucis unchiul într-o altercație violentă. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite, când între cei doi s-a iscat un conflict spontan, urmat de agresiuni fizice grave. Victima a decedat la scurt timp din cauza leziunilor primite. Instanța a considerat fapta … Articolul Ani grei de închisoare pentru un bărbat care își ucis unchiul apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
18:10
Flotă modernă și investiții de 14 miliarde de euro pentru servicii și sustenabilitate # BreakingNews
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14 MILIARDE DE EURO La doar șase luni de la lansarea inițiativei „Customer First Compass”, Wizz Air marchează cea mai bună vară din istoria companiei, înregistrând … Articolul Flotă modernă și investiții de 14 miliarde de euro pentru servicii și sustenabilitate apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară # BreakingNews
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea își propune să promoveze politici locale eficiente și incluzive, să sprijine integrarea străinilor, implicarea diasporei și protecția persoanelor vulnerabile. Primarul Chișinău a mulțumit Șefei Misiunii OIM, Ester Ruiz … Articolul Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de … Articolul Usatîi propune un Program Național comun de guvernare înainte de votul de încredere apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Fracțiunea Partidul Nostru solicită timp suplimentar pentru analiza programului guvernamental # BreakingNews
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un … Articolul Fracțiunea Partidul Nostru solicită timp suplimentar pentru analiza programului guvernamental apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Fracțiunea „Partidului Nostru” cere transparență în procesul de desemnare a miniștrilor # BreakingNews
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului … Articolul Fracțiunea „Partidului Nostru” cere transparență în procesul de desemnare a miniștrilor apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Unul dintre suspecții implicați în asasinatul din sectorul Râșcani al Capitalei va fi extrădat în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției. Cazul se referă la crima comisă pe 10 iulie 2024, într‑o terasă din Chișinău, unde un cetățean turc a fost împușcat mortal. Ancheta a scos la iveală implicarea mai multor persoane, printre care … Articolul Complicele din cazul asasinatului de la Râșcani urmează să fie extrădat în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave în anul recent încheiat, însă au subliniat că situația nu atinge nivelul de „criză” și este gestionabilă. Conform datelor prezentate, între 18 % și 21 % din totalul infracțiunilor înregistrate îndeplinesc criteriul „grave” sau mai mult, iar … Articolul Șefa MAI: Numărul infracțiunilor grave a crescut, dar cifrele nu sunt alarmante apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
14:00
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a cazurilor în care cetățeni ai țării sunt implicați în activități de mercenariat în teatre de operațiuni militare din Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor obținute, au fost identificați sau reținuți mai mulți bărbați moldoveni pentru participare în conflictul din estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk, … Articolul SIS identifică cetățeni ai RM care au luptat ca mercenari în conflicte externe apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele politice. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor … Articolul Opoziția cere măsuri concrete și un Guvern independent de influențe politice apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Autoritățile au demarat opt percheziții în București și în alte județe — Ilfov, Prahova și Teleorman — în cadrul anchetei privind explozia din cartierul Rahova, care a provocat trei decese și numeroase răniri. Activitățile se desfășoară la sediile unor firme implicate în verificarea și întreținerea rețelei de gaze și la domiciliile unor persoane fizice. După … Articolul Percheziții după explozia din Rahova: șase persoane vor fi audiate apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un fost angajat al Poliției din Chișinău a fost condamnat și trimis după gratii pentru fapte de corupție. În urma anchetei, s-a stabilit că acesta a pretins și primit sume de bani pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod ilegal. Instanţa de judecată a dispus pedeapsa cu închisoarea şi alte sancţiuni complementare, precum amendă … Articolul Fost polițist din Chișinău trimis după gratii pentru corupție apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Patru automobile înregistrate pe cetăţeni ucraineni au fost identificate la domeniul Agenţiei „Infrastructură și Transport” (AIC) datorită obligaţiilor neachitate începând de la 400 000 de lei pentru fiecare. Vehiculele au fost imobilizate în urma verificărilor financiare, în care s-au constatat restanţe semnificative faţă de autorităţile fiscale-vămale. În urma procesului de parcare la AIC, proprietarii celor … Articolul Datorii de 400 000 lei pentru patru automobile ucrainene parcate la AIC apare prima dată în BreakingNews.
11:40
La zece ani de la tragedia Incendiul de la Clubul Colectiv, un ofițer condamnat a fugit în Republica Moldova # BreakingNews
La zece ani după incendiul tragic de la Clubul Colectiv din București, un fost ofițer al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fugit în Republica Moldova, evitând până în prezent executarea pedepsei. Femeia, condamnată definitiv de instanțele din România, a solicitat ca autorităţile moldovene să tresfere hotărârea în aplicare, însă procedurile de recunoaştere și extrădare … Articolul La zece ani de la tragedia Incendiul de la Clubul Colectiv, un ofițer condamnat a fugit în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
11:10
MCabinet: verificarea contravențiilor în trafic devine simplă și accesibilă pentru toți conducătorii auto # BreakingNews
Începând de astăzi, conducătorii auto din Republica Moldova își pot verifica online abaterile rutiere înregistrate de sistemele video de monitorizare rutieră, accesând secțiunea „Contravenții” din platforma digitală MCabinet. Rapoartele includ detalii precum data și locul comiterii încălcării, vehiculul implicat și o fotografie ilustrativă a faptei. Accesul se realizează prin autentificarea în cabinetul personal virtual cu … Articolul MCabinet: verificarea contravențiilor în trafic devine simplă și accesibilă pentru toți conducătorii auto apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Compania OpenAI a declarat recent că platforma ChatGPT înregistrează, săptămânal, peste un milion de utilizatori care manifestă în conversaţii cu chatbot-ul semne clare de planificare sau intenţie suicidară. În acelaşi context, aproximativ 0,07% dintre utilizatori (~560.000 pe săptămână) arată semnale de psihoză sau manie. OpenAI a explicat că aceste cifre sunt estimative şi că identificarea automată a acestor … Articolul Peste un milion de utilizatori de ChatGPT au exprimat gânduri suicidare săptămânal apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un angajat al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC) a decedat în urma unui accident de muncă produs pe 28 octombrie 2025, în sectorul Botanica al capitalei. Instituția a confirmat incidentul și a precizat că se află în colaborare cu autoritățile pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei. RTEC a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate și … Articolul Tragedie la RTEC Chișinău: Un angajat a decedat la locul de muncă apare prima dată în BreakingNews.
09:00
În municipiul Bălți, circa 80% din deșeurile ridicate de pe platformele de colectare sunt de tip menajer, adică provind din gospodării și containere de uz casnic. Situația indică o presiune majoră asupra sistemului de salubrizare și evidențiază necesitatea intervențiilor suplimentare în gestionarea deșeurilor. Conform autorităților locale, deși platformele sunt destinate în principal gunoiului casnic, … Articolul 80% din deșeurile evacuate de pe platformele municipiului Bălți sunt menajere” apare prima dată în BreakingNews.
28 octombrie 2025
18:30
Un adolescent de 16 ani a decedat în urma unui incident tragic petrecut într-o sală de forță din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor disponibile, tânărul se afla la antrenament în jurul orei 20:12, când a început să se simtă rău și s-a prăbușit la podea. Personalul sălii a solicitat imediat intervenția unui echipaj medical, … Articolul Tragedie în Chișinău: adolescent de 16 ani decedat în sala de forță apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Transporturi ilegale descoperite la Leușeni: vameșii ridică bunuri nedeclarate în cantități comerciale # BreakingNews
Funcționarii postului vamal Leușeni au descoperit mai multe mărfuri nedeclarate în cadrul unor controale de rutină la trecerea frontierei. Bunurile au fost ascunse în compartimente special amenajate ale autoturismelor conduse de cetățeni moldoveni care se întorceau din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, vameșii au depistat produse textile, articole de uz casnic, piese auto și … Articolul Transporturi ilegale descoperite la Leușeni: vameșii ridică bunuri nedeclarate în cantități comerciale apare prima dată în BreakingNews.
17:40
În Republica Moldova, anual, peste 12.000 de persoane suferă un accident vascular cerebral (AVC), iar mortalitatea este de trei până la patru ori mai mare decât în țările Uniunii Europene. Aceasta plasează țara noastră printre primele zece locuri la nivel mondial în ceea ce privește incidența AVC. Aproximativ 35% dintre cei afectați decedează în … Articolul Peste 12.000 de moldoveni suferă anual un accident vascular cerebral apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Percheziții în Chișinău: Serviciul Fiscal sprijină ancheta în dosarul de evaziune și spălare de bani # BreakingNews
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova a declarat că va coopera pe deplin cu anchetatorii în urma perchezițiilor efectuate recent în Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, polițiștii din BPDS „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajații Fiscului. În cadrul perchezițiilor, … Articolul Percheziții în Chișinău: Serviciul Fiscal sprijină ancheta în dosarul de evaziune și spălare de bani apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Moldoveni cu domicilii fictive rămân fără buletine românești: 870 de acte confiscate la vamă # BreakingNews
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletine românești după ce documentele lor au fost oprite la vamă. În cazul a 870 de cetățeni, actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră, principalul motiv fiind domiciliul fictiv declarat în România. Verificările efectuate au constatat că unii dintre aceștia nu locuiau … Articolul Moldoveni cu domicilii fictive rămân fără buletine românești: 870 de acte confiscate la vamă apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Discipolii Școlii Sportive municipale nr. 12, au obținut rezultate remarcabile la Campionatul European de fotbal-tenis, desfășurat în perioada 22–27 octombrie 2025, în orașul Algyo, Ungaria. Sportivii noștri au urcat de zece ori pe podium, obținând 10 medalii: 1 medalie de argint și 2 de bronz – la categoria seniori masculin, 2 medalii de bronz – … Articolul Chișinăul, din nou în topul Europei la fotbal-tenis: 10 medalii câștigate apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Focuri de armă în Chișinău: Un angajat al Penitenciarului Cricova a tras din apartament # BreakingNews
Un incident grav a avut loc ieri, 27 octombrie 2025, în sectorul Buiucani al capitalei, când un bărbat în vârstă de 48 de ani, angajat al Penitenciarului Nr. 15 Cricova, aflat în stare de ebrietate, a tras mai multe focuri de armă din apartamentul său situat la etajul 5 al unui bloc de locuințe de … Articolul Focuri de armă în Chișinău: Un angajat al Penitenciarului Cricova a tras din apartament apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani, a fost depistată la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, România, în timp ce încerca să părăsească țara prezentând un permis de ședere falsificat, aparent emis de autoritățile lituaniene. La controlul de frontieră, documentul a ridicat suspiciuni, iar verificările suplimentare au confirmat că … Articolul Moldoveancă reținută la frontieră cu permis de ședere falsificat apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Femeie din Moldova a modificat testamentul unui pensionar italian pentru a-i lua avere # BreakingNews
O moldoveancă în vârstă de 43 de ani, care lucra ca badantă în Italia, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru falsificarea testamentului unui bătrân italian. Femeia a modificat documentul pentru a-și însuși întreaga avere a pensionarului, estimată la aproximativ 200.000 de euro. Incidentul a fost descoperit după ce familia … Articolul Femeie din Moldova a modificat testamentul unui pensionar italian pentru a-i lua avere apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu # BreakingNews
Alexei Buzu, fost ministru al Muncii și Protecției Sociale, va prelua funcția de secretar general al Cancelariei de Stat în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În locul său, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale, este propusă pentru conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat, va deveni … Articolul Alexandru Munteanu anunță noii miniștri: Natalia Plugaru la Protecția Socială și Gheorghe Hajder la Mediu apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA), lansează un program dedicat tinerilor și migranților care doresc să transforme ideile în afaceri reale. Programul oferă finanțare de până la 250.000 lei pentru lansarea propriei afaceri și sprijin complet pe parcursul dezvoltării proiectului. Participanții vor beneficia de instruire, consultanță și mentorat oferite de experții CMDA, … Articolul Tineri și migranți pot transforma ideile în afaceri cu ajutorul CMDA apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 16 al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei. Cadavrul a fost descoperit de trecători, iar poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei și motivele care l-au determinat pe bărbat să recurgă la acest … Articolul Bărbat din Chișinău a căzut de la etajul 16 al unui bloc de locuințe apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un grav accident rutier a avut loc în seara zilei de 27 octombrie 2025, în jurul orei 20:00, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a decedat după ce camionul Mercedes pe care îl conducea a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un copac de pe … Articolul Accident mortal în raionul Briceni: un camion s-a izbit într-un copac apare prima dată în BreakingNews.
11:40
În cursul controalelor vamale de rutină efectuate la punctul de trecere a frontierei Leușeni, funcționarii vamali au depistat douăzeci de chitare ascunse în interiorul unor autoturisme transportate într-un autocamion. Incidentul a avut loc într-o zi de trafic intens, când echipa de control a efectuat verificări suplimentare asupra vehiculului care transporta mai multe mașini second-hand. Șoferul, un bărbat … Articolul Falsă declarație la vamă: 20 de chitare ascunse în autocamion apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În noaptea de 6 iunie 2025, în raionul Florești, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică a agresat o femeie pe un drum îngust de țară. După ce a lovit-o cu picioarele, a întreținut cu aceasta un act sexual neconsimțit, iar ulterior a sugrumat-o până la deces. La 22 octombrie 2025, Judecătoria Soroca, sediul Central, … Articolul Femeie violată și omorâtă în Florești. Făptașul condamnat la 23 de ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
10:40
În dimineața zilei de 17 decembrie 2020, o explozie puternică a avut loc într-un bloc de locuințe din orașul Florești, Republica Moldova, provocând panică în rândul locatarilor și avariind mai multe apartamente. Două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, iar aproximativ 50 de locatari au fost evacuați preventiv. În urma incidentului, autoritățile … Articolul Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite și 50 de locatari evacuaț apare prima dată în BreakingNews.
10:00
În dimineața zilei de 27 octombrie 2025, o serie de incendii provocate intenționat au avut loc pe liniile de mare viteză dintre Lyon și Avignon, în sud-estul Franței, perturbând grav circulația trenurilor. Autoritățile suspectează un act de vandalism deliberat, iar Ministerul Transporturilor a condamnat aceste „acte inacceptabile de vandalism” care au dus la anularea a … Articolul Incendii provocate intenționat paralizează rețeaua TGV în sud-estul Franței apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Într-o decizie ce marchează o revenire la o nouă normalitate, autoritățile din Sudul Israelului au anunțat ridicarea stării de urgență, pentru prima dată după doi ani de restricții speciale. Ministrul Apărării, Israel Katz, a comunicat că măsura a fost adoptată la recomandarea Armata de Apărare a Israelului, în urma constatării unei “noi realități de securitate” … Articolul Sudul Israelului revine la normal: starea de urgență ridicată după doi ani apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Peste 63.000 de persoane au traversat frontiera în 24 h – ce a depistat Poliţia de Frontieră # BreakingNews
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 63.273 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost consemnate peste 32.000 de treceri, iar pe sensul de ieșire – aproximativ 31.000. … Articolul Peste 63.000 de persoane au traversat frontiera în 24 h – ce a depistat Poliţia de Frontieră apare prima dată în BreakingNews.
27 octombrie 2025
17:40
Primăria Chișinău continuă să susțină inițiativele locuitorilor din suburbii pentru dezvoltarea infrastructurii. În satul Dobrogea, parte a suburbiei Sîngera, au început lucrările de amenajare a unei zone de odihnă și sport pentru locatarii blocurilor din cartierul rezidențial de pe strada Decebal. Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Buget civil – 2025” și prevede amenajarea cu … Articolul Dobrogea, Sîngera: zonă nouă de sport și recreere pentru locuitori apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Rotație în Parlament: Partidul Nostru vrea să ofere șansa mai multor profesioniști să devină deputați # BreakingNews
Renato Usatîi: Pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa Partidului Nostru, vom introduce mecanismul de rotație a deputaților! Partidul Nostru anunță o inițiativă fără precedent în politica moldovenească – introducerea unui mecanism de rotație a deputaților, pentru ca cetățenii să cunoască mai mulți profesioniști din echipa formațiunii. „Partidul Nostru a obținut … Articolul Rotație în Parlament: Partidul Nostru vrea să ofere șansa mai multor profesioniști să devină deputați apare prima dată în BreakingNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.