Instituția reacționează după reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”

09:10

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 63.273 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai intens circulate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, Leușeni, Sculeni, Palanca și Otaci. Pe sensul de intrare în Republica Moldova au fost consemnate peste 32.000 de treceri, iar pe sensul de ieșire – aproximativ 31.000.