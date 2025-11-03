Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare

10:30

Un bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu ani grei de închisoare după ce și-a ucis unchiul într-o altercație violentă. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite, când între cei doi s-a iscat un conflict spontan, urmat de agresiuni fizice grave. Victima a decedat la scurt timp din cauza leziunilor primite. Instanța a considerat fapta … Articolul Ani grei de închisoare pentru un bărbat care își ucis unchiul apare prima dată în BreakingNews.