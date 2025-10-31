Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială”
BreakingNews, 31 octombrie 2025 17:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al
• • •
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al
17:00
Munteanu: „E nevoie de un plan și de finanțare clară pentru proiectul Servicii de Apă și Canalizare” # BreakingNews
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, a propus premierului desemnat, Alexandru Munteanu, crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare", care ar prelua și administra centralizat
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că își va da demisia „de onoare" dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a venit drept răspuns la o întrebare adresată de deputatul comunist Adrian Domentiuc. „Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare până în 2028, cum s-a
16:10
Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară a cerut răspunsuri clare despre irigații și subvenții pentru agricultori, însă viitorul Guvern nu a
15:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat" de fostul Guvern. Printre prioritățile menționate se numără depolitizarea instituțiilor statului, eliminarea șantajului politic asupra primarilor din întreaga țară și asigurarea clarității în achiziția de gaze și licitațiile
15:10
Reforma administrativă în pericol: lipsa susținerii politice locale, o provocare majoră # BreakingNews
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că reformele administrative riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu există susținere politică la nivel local, chiar și din partea partidului de guvernare. Despre
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în cadrul dezbaterilor parlamentare nu i s-a permis să adreseze până la capăt două întrebări esențiale pentru cetățeni, deși oamenii așteaptă răspunsuri clare privind problemele care îi afectează pe toți. „Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, iar dezvoltarea economică este mai lentă decât
14:40
O amplă operațiune a Inspectoratul de Poliţie Botanica împreună cu procurorii a condus la destructurarea unei rețele de distribuție a drogurilor sintetice în capitala Republicii Moldova. Doi bărbați, în vârstă de 37 și 38 de ani, domiciliați în Chișinău, au fost reținuți în flagrant în momentul în care transportau aproximativ 5 kilograme de substanțe
14:10
Întrebare-cheie în Parlament: Munteanu va urma exemplul sectorului privat cu miniștrii slabi? # BreakingNews
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului" PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat pe candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, dacă, în cazul în care va constata că un ministru este incompetent sau comite ilegalități,
13:40
Autorităţile din Polonia au anunţat că două avioane de luptă „MiG‑29" au identificat vizual, interceptat şi escortat un aparat rus de tip Ilyushin Il‑20, care zbura deasupra Mării Baltice, în spaţiul aerian internaţional. Aparatul rus nu depusese un plan de zbor şi nu avea transponderul activ, ceea ce a atras intervenţia forţelor aeriene poloneze.
13:10
Jurnalista Mariana Rață a declarat că a primit amenințări cu moartea după ce a moderat o emisiune în care invitat a fost Renato Usatîi. Ea susține că, în urma discuțiilor din platou, au apărut mesaje și apeluri alarmante care îi pun în pericol siguranța. Potrivit jurnalistei, tensiunile au crescut imediat după lectura de
12:40
Deputatul din partea Partidului „Viitorul Moldovei", Vasile Tarlev, și-a exprimat îngrijorarea față de o posibila „retragere a companiei „Lukoil-Moldova" de pe piața internă". Potrivit parlamentarului, este îngrijorător că niciun reprezentant al actualei puteri nu și-a exprimat public preocuparea față de posibila retragere a companiei „Lukoil-Moldova" de pe piața țării noastre, transmite breakingnews.md cu referire la Știri.md.
11:50
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
11:40
În SUA se caută o femeie care a otrăvit polițiștii folosind o foaie de hârtie. Despre aceasta a informat pe Facebook șeriful regiunii Montgomery, transmite subiectulzilei.md cu referire la point.md. Incidentul a avut loc pe 28 octombrie într-o parcare de lângă bibliotecă în New Caney, Texas. Doi ofițeri au primit de la o persoană necunoscută o foaie
10:50
Consiliul Europei critică administrația locală din Moldova: Ceban cere acțiuni imediate # BreakingNews
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat că această evaluare confirmă problemele semnalate de ani de zile și a propus ca autoritățile centrale, împreună cu CALM, să analizeze raportul
10:40
O situație gravă a fost semnalată la o instituție de învățământ din Chișinău, unde o elevă diagnosticată cu autism a fost agresată fizic și umilită de alți colegi. Incidentul, care ar fi avut loc în curtea școlii, a fost suspectat de părinți a fi fost ignorat sau sub-evaluat de cadrele didactice. Mama fetei, profund afectată,
10:20
Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea un automobil fără permis de conducere, faptă care a dus la decesul unui pieton. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul
09:40
Noul Guvern al Republicii Moldova are în față o serie de provocări urgente care necesită soluții rapide, coerente și bine coordonate pentru a stabiliza economia și a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Una dintre cele mai importante probleme este stagnarea economică, cauzată de scăderea producției industriale și de dificultățile din agricultură. Lipsa investițiilor și a
09:10
Asistentul universitar în cadrul Departamentului Educație Fizică al USM, Vasile Gojan, a decedat. Despre aceasta au anunțat colegii acestuia printr-un mesaj de condoleanțe scris pe rețelele de socializare, transmite breakingnews.md cu referire la unimedia.info. „Vasile Gojan s-a dedicat cu pasiune și profesionalism domeniului educației fizice și sportului în învățământul superior. Colaborator activ în proiecte sociale și educaționale,
17:40
Părinții copiilor care frecventează Grădinița nr. 103 din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, situată pe Șoseaua Muncești, 798, au transmis mai multe petiții către autorități, solicitând reparația urgentă a clădirii și a terenurilor adiacente. Într-una dintre sesizări, locatarii avertizează că acoperișul uneia dintre fațade s-a prăbușit parțial, punând în pericol siguranța copiilor și a personalului
17:10
Investigaţie penală: femeie reținută pentru fraudă în proporţii deosebit de mari, peste 2 milioane lei # BreakingNews
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o investigație penală în urma descoperirii unei fraude de proporții, în care o tânără este acuzată că ar fi organizat și executat escrocherii ce au generat prejudicii estimat la peste 2.000.000 de lei. Din primele informații, persoana implicată ar fi acționat prin metode sofisticate de înșelăciune, vânzare fictivă de bunuri
15:50
Serghei Ivanov: „Guvernarea trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției” # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala greșelile. „Noi vrem binele țării, pentru că trăim în Republica Moldova", a subliniat parlamentarul. Ivanov a criticat lipsa investițiilor reale în ecolonomie, menționând că
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # BreakingNews
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei Ivanov, fermier cu experiență și autoritate în domeniul profesional. Preșefintele fracțiunii, Renato Usatîi a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională,
15:40
Fracțiunea ALTERNATIVA va avea o reprezentare semnificativă în principalele comisii ale Parlamentului Republicii Moldova. Deputata Olga Ursu a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comisiei economie, buget și finanțe, una dintre cele mai importante structuri parlamentare. Totodată, Liliana Iaconi va conduce Comisia administrație publică și dezvoltare regională, preluând o responsabilitate esențială pentru gestionarea politicilor
15:10
Şoferii de tir aşteaptă ore întregi la Leușeni: vinovată, spune Vama, o blocare informatică # BreakingNews
La punctul de trecere a frontierei PTF Leușeni, s‑au format cozi semnificative de camioane, motiv pentru care conducerea Serviciului Vamal a explicat într‑o conferinţă de presă că întârzierea s‑a datorat unei defecţiuni tehnice a sistemului informaţional. Potrivit declarației, serverele şi aplicațiile interne care permit verificarea automată și fluidizarea fluxului trebuiau să proceseze datele şoferilor şi ale
14:40
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a redeschis ușile după reparația capitală # BreakingNews
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi ușile, după reparația capitală care a fost realizată. Centrul se află pe strada Alexei Mateevici nr. 77 și este amplasat chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună
14:40
Directorul liceului „Liceul Teoretic Gheorghe Asachi" din Chişinău a fost reţinut de autorităţi într-o investigaţie penală. În urma evenimentului, conducerea instituţiei a emis un comunicat oficial în care solicită respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi subliniază că activitatea şcolii continuă în regim normal. Instituţia precizează că sălile de clasă, procesul didactic şi serviciile pentru elevi nu
14:40
Tragedie la RTEC: bărbatul decedat la atelierul de reparații troleibuzelor — anchetă în curs # BreakingNews
Un grav accident de muncă s‑a produs pe 28 octombrie, în jurul orei 14:40, pe teritoriul atelierului de reparații al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), situat pe strada
14:10
Comerţ ilegal cu specii protejate – comerciant reţinut pentru vânzarea peştelui din Cartea Roşie # BreakingNews
Un agent economic a fost depistat vânzând pește aparținând unei specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, fapt considerat contravenție gravă conform legislației privind protecția mediului. Verificările au fost efectuate de inspectorii de mediu și autoritățile sanitare, care au identificat exemplare de pește rar la comercializare într-una din piețele municipale. Ca urmare, marfa a … Articolul Comerţ ilegal cu specii protejate – comerciant reţinut pentru vânzarea peştelui din Cartea Roşie apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Renato Usatîi o propune pe Elena Grițco în prezidiul Parlamentului: doar 23 de voturi în favoare # BreakingNews
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt … Articolul Renato Usatîi o propune pe Elena Grițco în prezidiul Parlamentului: doar 23 de voturi în favoare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument # BreakingNews
Astăzi, Chișinăul îi comemorează pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Cei doi artiști continuă să trăiască în inimile oamenilor prin operele lor, care au marcat profund cultura și identitatea națională. Tradițional, familia artiștilor, împreună cu admiratorii operei lor, a depus flori la monumentul „Ion și Doina … Articolul 33 de ani de la trecerea în eternitate a lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici: Comemorare la monument apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Chișinăul investește în infrastructura medicală: reabilitări majore la Maternitatea nr. 1 # BreakingNews
Primăria Chișinău continuă investițiile în infrastructura medicală a municipiului. La Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, Maternitatea nr. 1, se desfășoară lucrări importante de reabilitare, vizând creșterea calității serviciilor oferite pacienților. Laboratorul clinico-biochimic este supus unui proces amplu de renovare, care include refacerea pereților, ușilor și geamurilor, precum și modernizarea sistemelor de ventilare și antiincendiu. Termenul … Articolul Chișinăul investește în infrastructura medicală: reabilitări majore la Maternitatea nr. 1 apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Trei persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosarul penal deschis după explozia produsă într‑un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5, București, care s‑a soldat cu trei decese și numeroși răniți. Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, vizează infracțiunea de distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase. Sursele anchetei … Articolul După explozia din blocul din Sectorul 5, anchetatorii propun arestul a trei suspecți apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Inspectorii depistează nereguli pe şantierul de demolare al fostului hotel Dacia din Chişinău # BreakingNews
Conform reprezentanţilor Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), care s‑au autosesizat în urma unor sesizări, verificările includ modul de evacuare al molozului, instalarea infrastructurii temporare de siguranţă şi validitatea autorizaţiei de demolare. Vor fi verificate şi documentaţia de execuţie şi dacă firmele implicate respectă cerinţele legale. „Vom examina circumstanţele luate în considerare, iar în … Articolul Inspectorii depistează nereguli pe şantierul de demolare al fostului hotel Dacia din Chişinău apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la închisoare după ce și‑a agresat fizic iubita. În urma investigațiilor, s‑a stabilit că inculpatul a exercitat acte de violență asupra femeii, provocându‑i suferințe și temeri. Instanța a decis aplicarea unei pedepse privative de libertate, pentru a sancționa fapta și a proteja victima. Autoritățile au … Articolul Un bărbat din Florești, condamnat după ce și-a maltratat iubita apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat din municipiul Orhei a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, după ce a sustras vehiculul aparţinând primăriei locale şi a provocat un accident pe drumul spre casă. Azionat fiind în funcţia de paznic la Serviciul de supraveghere şi îngrijire a animalelor fără stăpân, inculpatul a folosit cheile rămase în … Articolul Bărbat condamnat la doi ani de închisoare după ce a furat o mașină apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Un bărbat a fost condamnat la o pedeapsă cu ani grei de închisoare după ce și-a ucis unchiul într-o altercație violentă. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite, când între cei doi s-a iscat un conflict spontan, urmat de agresiuni fizice grave. Victima a decedat la scurt timp din cauza leziunilor primite. Instanța a considerat fapta … Articolul Ani grei de închisoare pentru un bărbat care își ucis unchiul apare prima dată în BreakingNews.
29 octombrie 2025
18:10
Flotă modernă și investiții de 14 miliarde de euro pentru servicii și sustenabilitate # BreakingNews
WIZZ AIR A ANUNȚAT CEL MAI BUN SEZON DE VARĂ DIN ISTORIA COMPANIEI ȘI A PREZENTAT PROGRESELE REALIZATE ÎN CADRUL PLANULUI DE TRANSFORMARE „CUSTOMER FIRST COMPASS”, ÎN VALOARE DE 14 MILIARDE DE EURO La doar șase luni de la lansarea inițiativei „Customer First Compass”, Wizz Air marchează cea mai bună vară din istoria companiei, înregistrând … Articolul Flotă modernă și investiții de 14 miliarde de euro pentru servicii și sustenabilitate apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară # BreakingNews
Astăzi, Primăria Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) au semnat un Memorandum de Înțelegere, stabilind cadrul de cooperare în domeniul guvernanței migrației, integrării sociale și dezvoltării comunitare. Prin acest parteneriat, municipalitatea își propune să promoveze politici locale eficiente și incluzive, să sprijine integrarea străinilor, implicarea diasporei și protecția persoanelor vulnerabile. Primarul Chișinău a mulțumit Șefei Misiunii OIM, Ester Ruiz … Articolul Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a cerut amânarea votului de învestire a Guvernului: „Mai bine o săptămână de răgaz decât decizii pripite. Agricultura are nevoie de dezvoltare, nu de grabă!” Deputatul Partidului Nostru, fermierul Serghei Ivanov, a declarat că formațiunea solicită amânarea învestirii noului Guvern, pentru a oferi timp suplimentar consultărilor cu mediul de … Articolul Usatîi propune un Program Național comun de guvernare înainte de votul de încredere apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Fracțiunea Partidul Nostru solicită timp suplimentar pentru analiza programului guvernamental # BreakingNews
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un … Articolul Fracțiunea Partidul Nostru solicită timp suplimentar pentru analiza programului guvernamental apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Fracțiunea „Partidului Nostru” cere transparență în procesul de desemnare a miniștrilor # BreakingNews
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru”, Alexandr Berlinschii, a cerut publicarea CV-urilor candidaților la funcțiile de miniștri Alexandr Berlinschii, deputat al fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a criticat lipsa de transparență în prezentarea echipei guvernamentale propuse de Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier. El a cerut publicarea CV-urilor candidaților propuși la funcțiile de membri ai cabinetului … Articolul Fracțiunea „Partidului Nostru” cere transparență în procesul de desemnare a miniștrilor apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Unul dintre suspecții implicați în asasinatul din sectorul Râșcani al Capitalei va fi extrădat în Republica Moldova pentru a răspunde în fața justiției. Cazul se referă la crima comisă pe 10 iulie 2024, într‑o terasă din Chișinău, unde un cetățean turc a fost împușcat mortal. Ancheta a scos la iveală implicarea mai multor persoane, printre care … Articolul Complicele din cazul asasinatului de la Râșcani urmează să fie extrădat în Moldova apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave în anul recent încheiat, însă au subliniat că situația nu atinge nivelul de „criză” și este gestionabilă. Conform datelor prezentate, între 18 % și 21 % din totalul infracțiunilor înregistrate îndeplinesc criteriul „grave” sau mai mult, iar … Articolul Șefa MAI: Numărul infracțiunilor grave a crescut, dar cifrele nu sunt alarmante apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat o creștere a cazurilor în care cetățeni ai țării sunt implicați în activități de mercenariat în teatre de operațiuni militare din Ucraina și alte state. Potrivit informațiilor obținute, au fost identificați sau reținuți mai mulți bărbați moldoveni pentru participare în conflictul din estul Ucrainei, în special în regiunea Donețk, … Articolul SIS identifică cetățeni ai RM care au luptat ca mercenari în conflicte externe apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA au declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră într-un dialog real și într-o guvernare care să pună pe primul loc interesele cetățenilor, nu calculele politice. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor … Articolul Opoziția cere măsuri concrete și un Guvern independent de influențe politice apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Autoritățile au demarat opt percheziții în București și în alte județe — Ilfov, Prahova și Teleorman — în cadrul anchetei privind explozia din cartierul Rahova, care a provocat trei decese și numeroase răniri. Activitățile se desfășoară la sediile unor firme implicate în verificarea și întreținerea rețelei de gaze și la domiciliile unor persoane fizice. După … Articolul Percheziții după explozia din Rahova: șase persoane vor fi audiate apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un fost angajat al Poliției din Chișinău a fost condamnat și trimis după gratii pentru fapte de corupție. În urma anchetei, s-a stabilit că acesta a pretins și primit sume de bani pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu în mod ilegal. Instanţa de judecată a dispus pedeapsa cu închisoarea şi alte sancţiuni complementare, precum amendă … Articolul Fost polițist din Chișinău trimis după gratii pentru corupție apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Patru automobile înregistrate pe cetăţeni ucraineni au fost identificate la domeniul Agenţiei „Infrastructură și Transport” (AIC) datorită obligaţiilor neachitate începând de la 400 000 de lei pentru fiecare. Vehiculele au fost imobilizate în urma verificărilor financiare, în care s-au constatat restanţe semnificative faţă de autorităţile fiscale-vămale. În urma procesului de parcare la AIC, proprietarii celor … Articolul Datorii de 400 000 lei pentru patru automobile ucrainene parcate la AIC apare prima dată în BreakingNews.
11:40
La zece ani de la tragedia Incendiul de la Clubul Colectiv, un ofițer condamnat a fugit în Republica Moldova # BreakingNews
La zece ani după incendiul tragic de la Clubul Colectiv din București, un fost ofițer al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a fugit în Republica Moldova, evitând până în prezent executarea pedepsei. Femeia, condamnată definitiv de instanțele din România, a solicitat ca autorităţile moldovene să tresfere hotărârea în aplicare, însă procedurile de recunoaştere și extrădare … Articolul La zece ani de la tragedia Incendiul de la Clubul Colectiv, un ofițer condamnat a fugit în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
