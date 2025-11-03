Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia, echipată cu sisteme anti-drone

09:30

Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene,