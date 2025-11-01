Militarii din Republica Moldova își perfecționează abilitățile pentru misiuni ONU

13:35

Șefii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi inculpați vor fi privați, pentru un termen de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții în partide.