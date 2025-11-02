Povestea unui voluntar din Corpul Păcii: De la Washington la Râșcova, pentru a ajuta comunitatea locală
Radio Moldova, 2 noiembrie 2025 21:40
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, venit în Republica Moldova prin intermediul programului Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni, unde predă limba engleză copiilor și participă la activități de dezvoltare comunitară. După patru luni petrecute în țara noastră, Nathan spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea oamenilor și de simplitatea vieții de la sat.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum o oră
21:40
Au parcurs sute de kilometri pentru a prezenta la Chișinău bogăția folclorului oltenesc. Colective artistice din România au evoluat pe scena Preturii sectorului Râșcani, alături de elevi ai Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” din Chișinău. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Tradiții unite în mozaic de basm românesc”.
21:40
Povestea unui voluntar din Corpul Păcii: De la Washington la Râșcova, pentru a ajuta comunitatea locală # Radio Moldova
Un tânăr din Statele Unite ale Americii, venit în Republica Moldova prin intermediul programului Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni, unde predă limba engleză copiilor și participă la activități de dezvoltare comunitară. După patru luni petrecute în țara noastră, Nathan spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea oamenilor și de simplitatea vieții de la sat.
Acum 2 ore
21:10
Studentă la Medicină din Chișinău, în program Erasmus în Italia: „A fost o aventură frumoasă și plină de diferențe” # Radio Moldova
Studenții Facultății de Medicină Generală din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au ocazia să participe la programe internaționale de schimb, precum Erasmus, care le oferă experiențe de formare în instituții medicale din Europa. Irina Fărâmă, studentă în anul VI, a fost selectată pentru un stagiu în Italia, unde a descoperit diferențe semnificative între sistemele de învățământ medical din cele două țări, atât în ceea ce privește metodologia de studiu, cât și practica clinică.
21:00
Baby-boom la Grădina Zoologică din Chișinău. Un pui de taur maghiar de stepă, unul de cangur și unul de suricat au fost aduși pe lume în aceeași perioadă. Animăluțele au fost deja prezentate publicului. Copiii au fost cei mai încântați.
20:30
Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea faimoaselor Piramide din Giza, și-a deschis ușile pentru vizitatori. Considerat cel mai ambițios proiect cultural al Egiptului, acesta se întinde pe o suprafață de aproximativ 500 de mii de metri pătrați, adăpostind peste 100 de mii de artefacte, care ilustrează șapte milenii de istorie egipteană. Costul proiectului este estimat la peste un miliard de dolari.
Acum 4 ore
20:10
Primarii din sudul țării spun că știu ce să facă în eventualitatea unei situații de urgență. Ei au participat la un exercițiu practic de protecție civilă, organizat de Secția raională Situații Excepționale Taraclia. Totodată, s-a făcut o inventariere a măștilor de gaz din dotarea autorităților locale. Astfel de antrenamente au loc o dată la cinci ani.
19:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Germania a transmis Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană „Patriot”, convenite anterior între cele două părți, relatează BBC News.
19:10
Gata cu cozile lungi la vamă și cu procedurile complicate. Transportatorii de mărfuri moldoveni dar și cei care tranzitează Republica Moldova, vor putea depune declarațiile vamale în sistem unic european de gestionare a operațiunilor vamale. Lansat sâmbătă în Republica Moldova, mecanismul va simplifica procedurile vamale și va reduce semnificativ timpii de așteptare. Autoritățile de la Chișinău subliniază că această realizare marchează integrarea deplină a țării în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit.
18:30
Petrocub Hâncești a urcat pe primul loc în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal: Victor Bogaciuc și Mihai Lupan au înscris în victoria de la Orhei # Radio Moldova
Schimbare de lider în clasamentul primei divizii moldovenești de fotbal. Petrocub Hâncești a profitat de înfrângerea suferită de Sheriff Tiraspol și a urcat pe primul loc. În capul de afiș al etapei a 18-a, discipolii georgianului Șota Maharadze au învins cu 2:1 în deplasare pe Milami Orhei. „Leii” hânceșteni au preluat conducerea în minutul 8. Internaționalul Victor Bogaciuc a înscris din afara careului.
Acum 6 ore
18:20
La Scoreni, raionul Strășeni, a fost organizată prima ediție a Festivalului Butoiului, un eveniment dedicat meșteșugului dogăriei și tradițiilor locale. Vizitatorii au putut cumpăra butoaie și gusta vin autentic moldovenesc. Atracția evenimentului a fost cel mai mare poloboc din țară, care a fost instalat anul trecut și de atunci găzduiește diverse expoziții.
17:40
Halterofilii moldoveni continuă să impresioneze pe arena internațională. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două medalii de bronz la Campionatele Europene pentru juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani”, competiții ce se desfășoară în orașul Durrës din Albania.
17:40
Chiveri: Regiunea transnistreană trebuie să se conecteze la spațiul de pace și prosperitate european # Radio Moldova
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți.
16:30
Meci dramatic în Serie A: Internazionale Milano a marcat golul victoriei în minutul 90+2 # Radio Moldova
Internazionale Milano a obținut o victorie dramatică în această după-amiază pe terenul formației Hellas Verona, scor 2:1, în etapa a 10-a a primei divizii italiene de fotbal. Discipolii antrenorului român Cristian Chivu au deschis scorul prin polonezul Piotr Zieliński în minutul 16. Brazilianul Giovane a restabilit egalitatea în minutul 40.
16:30
Fără acordul cetățenilor: Rusia schimbă regulile pentru colectarea datelor personale în turism și medicină # Radio Moldova
Cetățenilor ruși nu li se va mai solicita consimțământul separat pentru prelucrarea datelor personale în domenii precum sănătatea, turismul, educația și serviciile comunale (ЖКХ). Despre aceasta relatează publicațiile Kommersant și The Moscow Times, citând Roskomnadzor.
Acum 8 ore
16:00
Mofluz, termen foarte frecvent în trecut pe la scriitori precum Caragiale și care pare a fi cât se poate de neaoș. Cei care (încă mai) cunosc argoul francez au putut însă remarca cum termenul argotic și vulgar “flouze” (“bani” spus vulgar, “mălai”, “lovele”) sună ca partea a doua a românescului “mofluz”.
15:50
Republica Moldova, locul 5 în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Echipa Republicii Moldova a ratat de puțin medalia de bronz în concursul pe echipe al Campionatelor Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani”, competiție ce s-a desfășurat la Chișinău Arena. În finala mică, discipolii lui Valeriu Duminică au cedat cu 3:4 în fața selecționatei Turciei.
15:20
Amprentele - codul unic al fiecăruia. Republica Moldova aliniază sistemul dactiloscopic la standardele europene # Radio Moldova
Sunt impresionante, unice și indispensabile - atât pentru a debloca un smartphone, cât și pentru a descoperi un infractor. Vorbim despre amprente, acele urme aparent banale de pe vârfurile degetelor care ascund, de fapt, un cod personal, imposibil de reprodus. Știința le asociază cu ideea de identitate și mister, iar criminalistica le folosește de peste un secol pentru a stabili adevăruri esențiale despre oameni și fapte.
15:00
Los Angeles Dodgers și-au apărat titlul în Liga profesionistă nord-americană de baseball # Radio Moldova
Los Angeles Dodgers au câștigat pentru al doilea an consecutiv World Series, finala Ligii profesioniste nord-americane de baseball. În meciul decisiv disputat pe Rogers Centre din orașul canadian Toronto, Dodgers au învins cu 5:4 pe Toronto Blue Jays. Suspansul finalei s-a menținut până la capăt, iar cele două echipe s-au aflat la egalitate, 4:4. Franciza din statul California a fost condusă din teren de către japonezul Yoșinobu Yamamoto, care ulterior a fost desemnat MVP-ul, adică cel mai bun jucător al seriei finale.
Acum 12 ore
14:20
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a oprit la un pas de primul ei titlu WTA. Ea a cedat în fața canadiencei Victoria Mboko în finala turneului de la Hong Kong.
14:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 3,4% în primele zece luni din acest an, la 25,2 milioane tone metrice (mmt), deși în octombrie s-a înregistrat un avans record, de 21%, în urma începerii livrărilor de la noua uzină Arctic LNG 2, a anunțat furnizorul global de date LSEG, citat de Reuters și Agerpres.
13:10
Superliga românescă de fotbal: „rece” pentru Virgiliu Postolachi, „caldă” pentru Vadim Rață # Radio Moldova
FCSB a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2:0 în deplasare, într-un meci din etapa a 15-a, ultima a turului Superligii românești de fotbal. Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru, câte un gol în fiecare repriză, în minutele 32 și 55. Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a fost titular la formația „Șepcilor Roșii” și a jucat până în minutul 63, când a fost înlocuit cu Dan Nistor.
13:10
Aur pentru Republica Moldova la Olimpiada Mondială de Robotică - pentru al cincilea an consecutiv # Radio Moldova
Republica Moldova a obținut pentru al cincilea an consecutiv medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni - FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, la Panama City, Panama. Tinerii inventatori moldoveni au fost distinși cu Premiul Ustad Ahmad Lahori pentru Inovație în Inginerie, trofeu care recompensează creativitatea, inovația și excelența în proiectarea robotului.
12:30
Casa de Cultură din Cimișlia va fi modernizată în cadrul unui proiect în valoare de aproape 29 milioane de lei # Radio Moldova
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a inițiat procedura de achiziție publică pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului „Revitalizarea Casei de Cultură din orașul Cimișlia”, un obiectiv de importanță social-culturală pentru întreaga comunitate. Investiția, estimată la peste 28,9 milioane de lei fără TVA, este finanțată din Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, cu contribuții locale.
12:30
Bayern Munchen are un parcurs imperturbabil în acest sezon competițional. Echipa condusă de belgianul Vincent Kompany a câștigat toate cele 15 meciuri în care a fost angrenată. În etapa a 9-a a Bundesligii germane de fotbal, bavarezii au învins fără probleme pe teren propriu gruparea Bayer-04 Leverkusen, scor 3:0. Fără englezul Harry Kane, columbianul Luis Díaz și francezul Michael Olise în „11-le” de start, campioana en-titre a marcat toate golurile în prima repriză.
11:40
Ucraina: atacuri cu drone și rachete în Dnipropetrovsk, Odesa și Zaporojie, soldate cu cel puțin șase morți # Radio Moldova
Patru oameni au murit în urma unui atac rusesc asupra raionului Samariv din regiunea Dnipropetrovsk, efectuat în seara zilei de 1 noiembrie, a anunțat șeful administrației militare regionale, Vladislav Haivanenko. Potrivit acestuia, printre victime se numără doi băieți de 11 și 14 ani.
11:00
Doi atacatori înarmați cu cuțite au atacat pasagerii unui tren de mare viteză care circula din orașul Doncaster, situat în nordul Angliei, spre Londra, scrie Meduza Live, cu referire la Sky News.
10:50
Gamingul nu mai este demult doar o formă de distracție, ci o profesie complexă, care îmbină creativitatea, analiza și disciplina. Tot mai mulți tineri aleg să studieze designul de jocuri și să transforme pasiunea pentru universul virtual într-o carieră în domeniul industriilor creative.
10:00
Tinerii care studiază în România, ajutați să depășească obstacolele birocratice prin proiectul „GPS - Gata pentru Studenție” # Radio Moldova
Tinerii care merg să facă studii în România, unii chiar proaspăt absolvenți de gimnaziu, întâmpină probleme în ceea ce privește perfectarea actelor. Cei care nu dețin pașapoarte românești trebuie să-și obțină un permis de ședere în țara vecină, procedură care presupune prezentarea unui set de documente și, uneori, statul la cozi la ghișee. La Iași, un grup de tineri deja cu experiență este gata să-i ghideze, în cadrul proiectului „GPS - Gata pentru Studenție”.
Acum 24 ore
08:50
Lucrările de revitalizare a zonei râului Ișnovăț din orașul Ialoveni se apropie de final, iar locuitorii urbei vor beneficia în curând de un spațiu urban modern, curat și sigur, destinat recreerii și activităților în aer liber. Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, are o valoare de aproape 16 milioane de lei și este realizat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).
Ieri
22:00
Vestigii din secolele XVII–XVIII descoperite în curtea Bisericii „Bună Vestire” din capitală # Radio Moldova
Descoperire arheologică deosebită în curtea Bisericii „Bună Vestire" din Chișinău. În timpul unor săpături, arheologii au descoperit mai multe morminte ce conțineau podoabe vechi de câteva secole. Potrivit specialiștilor, vestigiile ar data din perioada de început a epocii moderne. Artefactele urmează să fie analizate cu atenție, înainte de a fi prezentate publicului.
21:40
Decorurile și costumele reprezintă secretele unui film reușit. Au demonstrat-o Aurelia Roman și Stanislav Bulgakov, soț și soție, care au contribuit la desăvârșirea multor pelicule create în studioul Moldova-Film. Artiștilor le-a fost dedicată expoziția „Arta în mișcare: de la schiță la film regizat”, o incursiune în universul scenografiei cinematografice din Republica Moldova.
21:30
Bolnavii de cancer din nordul țării nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru chimioterapie. La Spitalul Raional din Florești, specialiști în oncologie oferă aceste tratamente, aducând alinare pacienților aproape de casă. Aceștia spun că au așteptat mult implementarea acestei măsuri, pentru că drumurile până la Institutul Oncologic din Capitală erau istovitoare.
21:00
Igor Grosu: Tranzacția privind activele Lukoil va fi verificată în interesul național # Radio Moldova
Sancțiunile internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft au consecințe asupra pieței petroliere din Republica Moldova, generând riscuri de deficit și scumpiri la carburanți. Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil.
20:30
Manifestații de amploare în Serbia, la un an de la tragedia din Novi Sad, când 16 oameni au murit striviți de acoperișul unei gări care s-a prăbușit. A fost și un an plin de proteste antiguvernamentale care au generat în violențe, în urma intervențiilor în forță ale polițiștilor. Sârbii spun că nu vor renunța și vor ieși în stradă ori de câte ori va fi nevoie, până îl vor forța pe președintele prorus Aleksandar Vučić să demisioneze.
20:00
Arsenal Londra a câștigat un nou meci în Premier League: „Tunarii” sunt liderii clasamentului # Radio Moldova
Arsenal Londra merge ceas în campionatul Angliei. „Tunarii” au înregistrat a cincea victorie consecutivă după ce au dispus de FC Burnley cu 2:0 în deplasare. Viktor Gyökeres a marcat în minutul 14, iar Declan Rice a dublat avantajul oaspeților în minutul 35.
19:30
Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a devenit vicecampion european la tineret. La competiția desfășurată la Arena Chișinău, compatriotul nostru a obținut medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme.
19:30
Curtea de Apel București prelungește arestul lui Alexandru Bălan, acuzat de trădare și spionaj pentru KGB-ul din Belarus # Radio Moldova
Fostul director adjunct al SIS Alexandru Bălan, reținut în România pentru trădare și transmiterea de informații secrete către KGB-ul din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - până pe 8 decembrie. Decizia Curții de Apel București, luată la cererea procurorilor, vizează prevenirea unor riscuri la adresa cercetării penale. Dacă va fi găsit vinovat, Bălan riscă până la 20 de ani de închisoare.
19:10
Surpriză în campionatul național de fotbal. Zimbru Chișinău a pierdut cu 2-3 meciul cu Spartanii-Sportul Selemet din etapa a 18-a a competiției.
18:50
Maldivele interzic fumatul pentru generațiile născute după 2006, inclusiv turiștilor # Radio Moldova
Din 1 noiembrie, în Maldive a intrat în vigoare o interdicție privind tutunul pentru o întreagă generație. Conform noilor reglementări, „persoanelor născute la 1 ianuarie 2007 sau mai târziu” le este interzis să cumpere, să consume sau să vândă orice produse din tutun pe teritoriul republicii insulare. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sănătății din Maldive, care afirmă că scopul măsurii este formarea unei generații libere de fumat, transmite DW.
18:10
Un nou guvern pentru stabilitate și integrare europeană: Bruxellesul salută învestirea cabinetului Munteanu # Radio Moldova
Guvernul Munteanu este privit de experți ca o formulă de continuitate politică și ca o echipă cu potențial de stabilitate și echilibru. Învestit sâmbătă, noul executiv condus de Alexandru Munteanu păstrează jumătate dintre miniștrii din Cabinetul Recean, însă promite o nouă abordare - una mai pragmatică, axată pe economie și pe consolidarea instituțiilor. Analiștii politici subliniază că așteptările sunt mari, mai ales în ceea ce privește creșterea economică. Între timp, învestirea Guvernului Munteanu a fost salutată de lideri europeni și din regiune.
17:30
Mihail Latîșev a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de judo pentru tineret „sub 23 de ani” # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a devenit vicecampion european la tineret. La competiția desfășurată la Arena Chișinău, compatriotul nostru a obținut medalia de argint în concursul categoriei de greutate de până la 90 de kilograme.
17:10
Retragerea trupelor americane din România, „un cadou pentru Putin”, avertizează veteranii SUA # Radio Moldova
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei americane din România și alte state NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici puternice din partea veteranilor, care o consideră o greșeală strategică ce slăbește descurajarea alianței și care îi va oferi un avantaj președintelui rus Vladimir Putin, relatează Antena3.ro.
16:50
Campionatele Europene de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
16:30
ADR Centru devine parte activă în implementarea Programului european Interreg NEXT 2021-2027 # Radio Moldova
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru va sprijini implementarea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021–2027, în urma semnării, la Iași, a contractului-cadru de finanțare pentru Oficiul Antenă al Secretariatului Comun, care va funcționa în cadrul instituției.
16:30
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a calificat în prima ei finală a unei competiții WTA de cel mai înalt nivel. Sportiva născută la Chișinău, fiica fostului biatlonist moldovean Ion Bucșă, a învins-o pe australianca Maya Joint cu 6-3, 6-1 în semifinalele turneului de la Hong Kong, care are un fond de premiere de 275 de mii de dolari americani.
15:30
Campionatul European de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
15:20
În districtul Ramensk, din regiunea Moscova, pe 31 octombrie a fost aruncată în aer conducta de petrol „Kolțevaia”, care aparține companiei „Transneft” și furniza diverse tipuri de combustibil mai multor regiuni din jurul Moscovei, precum și aeroporturilor și bazelor petroliere din regiunea capitalei. Despre aceasta a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ucrainei.
15:10
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
14:40
Proiectele pentru gestionarea deșeurilor, recunoscute drept lucrări de utilitate publică națională # Radio Moldova
Proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova” face un pas important spre implementare. Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis recent că lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național, a anunțat Ministerul Mediului.
14:10
Munca lor nu se vede, dar se aude, iar cea mai mare recompensă este să încălzească sufletele radioascultătorilor. Zi de zi, prin voce și dedicație, ei aduc informația, emoția și speranța mai aproape de oameni. Ziua Națională a Radioului este sărbătorită sâmbătă, 1 noiembrie, marcând prima emisie radio din România, realizată în anul 1928. Cu acest prilej, echipa Moldova 1 a mers în vizită la Radio Moldova pentru a le prezenta telespectatorilor vocile contemporane care dau viață undelor radio.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.