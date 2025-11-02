Studenții de la design de jocuri transformă divertismentul în artă și meserie

20:30

Manifestații de amploare în Serbia, la un an de la tragedia din Novi Sad, când 16 oameni au murit striviți de acoperișul unei gări care s-a prăbușit. A fost și un an plin de proteste antiguvernamentale care au generat în violențe, în urma intervențiilor în forță ale polițiștilor. Sârbii spun că nu vor renunța și vor ieși în stradă ori de câte ori va fi nevoie, până îl vor forța pe președintele prorus Aleksandar Vučić să demisioneze.