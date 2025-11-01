„Alo, alo, aici Radio București, România!”, Astăzi, 1 noiembrie, în R. Moldova este marcată Ziua Națională a Radioului
Radio Chisinau, 1 noiembrie 2025 10:30
În Rep. Moldova astăzi, 1 noiembrie, este marcată Ziua Națională a Radioului, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern în anul 2023, transmite Radio Chișinău.
• • •
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
LIVE | Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Are loc ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu.
Acum 2 ore
09:40
„Vom duce parteneriatul nostru solid la un nou nivel”. Ambasadorul României salută acordarea votului de încredere pentru noul Guvern de la Chișinău # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a salutat acordarea votului de încredere pentru noul Guvern de la Chișinău, prilej cu care a reiterat colaborarea strânsă dintre cele două maluri ale Prutului.
09:15
Votarea de către Parlament a candidaturii lui Alexandru Munteanu la funcția de premier ține capul de afiș al presei apărute astăzi în Republica Moldova.
08:55
METEO | Luna noiembrie începe cu temperaturi peste norma perioadei. Weekemd cu maxime termice de 20 de grade Celsius # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă cer variabil, fără precipitații esențiale. În diminețile de 2 și 3 noiembrie, izolat se va forma ceață slabă, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:15
Mai puține autorizații de construire eliberate în primele nouă luni ale anului 2025 # Radio Chisinau
În ianuarie-septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire pentru clădiri, cu 7,8% mai puține decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
21:00
Echipament modern de radiografie, donat Centrului de Sănătate Edineț de Guvernul Japoniei # Radio Chisinau
Pacienții de la Centrul de Sănătate din Edineț vor beneficia de servicii medicale mai performante, datorită unui echipament modern de radiografie digitală donat instituției de Guvernul Japoniei, prin intermediul Programului de granturi pentru securitate umană „Kusanone”, transmite IPN.
20:40
Forțele speciale ucrainene au distrus noua rachetă nucleară a lui Vladimir Putin, chiar în interiorul teritoriului rus # Radio Chisinau
Forțele ucrainene au distrus racheta balistică Oreșnik cu capacitate nucleară într-o operațiune specială în adâncul teritoriului rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
20:15
CNN: Pentagonul a autorizat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală aparține lui Trump # Radio Chisinau
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar avea un impact negativ asupra arsenalelor americane. Decizia politică finală este în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu situația, scrie CNN.
20:10
Restricții la Dunăre, pe podul care leagă orașul românesc Giurgiu și Ruse din Bulgaria # Radio Chisinau
Restricții de circulație pe podul peste Dunăre, care leagă orașul românesc Giurgiu și Ruse din Bulgaria, se anunță pentru zilele de 4 și 5 noiembrie. Măsura este cauzată de realizarea unor lucrări de construcție, transmite IPN.
19:50
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament. Potrivit proiectelor de hotărâre înregistrate, mandatele acestora vor fi depuse începând cu 1 noiembrie, transmite IPN.
19:30
„E o mare onoare să pot servi țara”. Primul mesaj al lui Alexandru Munteanu după ce a primit votul de încredere al Parlamentului # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a mulțumit deputaților pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită noii echipe guvernamentale. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Munteanu a subliniat că este „o mare onoare” să poată servi țara și a reiterat angajamentul Guvernului față de obiectivele de dezvoltare economică și integrare europeană.
19:05
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit astăzi votul de încredere din partea Parlamentului.
18:50
ULTIMA ORĂ. Parlamentul a acordat votul de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat de 55 de deputați. Tot în cadrul ședinței plenare de astăzi a fost dezbătut și Programul de activitate al executivului – „UE, Pace, Dezvoltare”.
18:45
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile # Radio Chisinau
Armata poloneză a anunțat vineri că aeronavele sale au interceptat un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în această săptămână, transmite Reuters.
18:25
Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” # Radio Chisinau
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor, informează MOLDPRES.
18:05
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM, modernizate cu sprijinul DRRM (FOTO) # Radio Chisinau
La Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost inaugurate trei săli de conferințe modernizate în cadrul proiectului „Modernizarea spațiului administrativ, a sălilor de conferințe ale Institutului de Zoologie, USM”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.
17:40
Magistrații Judecătoriei Ciocana au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și a reprezentantului unui agent economic, reținuți în cadrul unui dosar de corupție, comunică MOLDPRES.
17:20
Arest prelungit pentru Constantin Țuțu în dosarul privind traversarea ilegală a frontierei și corupere # Radio Chisinau
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile pentru traversarea ilegală a frontierei și pentru corupere, ca urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS.
17:00
Bunele practici europene și provocările sistemului procuraturii, discutate de experți europeni și reprezentanți ai CSP # Radio Chisinau
Reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) au participat la masa rotundă organizată de Consiliul Europei în cadrul Proiectului „Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova – faza II”, desfășurat în cooperare cu Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE).
16:35
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție # Radio Chisinau
Rusia s-a declarat pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul, a declarat vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine.
16:20
Vitalie și Anastasia Spînu au cucerit șapte medalii la Mondialul de karate SKDUN 2025 # Radio Chisinau
Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, au obținut șapte medalii la Campionatul Mondial de karate shotokan „SKDUN 2025”, transmite IPN.
16:00
Drumuri moderne și poduri peste Prut. Guvernul Munteanu asigură investiții majore în infrastructură # Radio Chisinau
Dezvoltarea infrastructurii moderne reprezintă una dintre prioritățile centrale ale viitorului guvern, fiind esențială pentru creșterea calității vieții și a competitivității economice a țării, a declarat în Parlament premierul desemnat Alexandru Munteanu, MOLDPRES.
15:50
Germania donează echipamente moderne de securitate cibernetică Poliției Naționale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit echipamente moderne de securitate cibernetică în valoare de peste 1,3 milioane de euro, oferite de Poliția Federală Germană cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Federale Germania. Donația va contribui la modernizarea și protejarea comunicațiilor interne și operaționale ale Poliției Naționale.
15:20
Ministra de Externe a României, despre ridicarea buletinelor cu domicilii fictive: „Au fost și suspiciuni” # Radio Chisinau
De-a lungul timpului, în spațiul public au existat mai multe suspiciuni legate de procesul de redobândire a cetățeniei române, inclusiv legate și de domiciliile fictive. Declarația îi aparține Oanei Țoiu, ministra afacerilor externe a României, care a fost solicitată să comenteze reținerea a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, de către polițiștii români de frontieră, transmite IPN.
15:05
Summit „secret” al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea # Radio Chisinau
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „coaliției de voință” privind Ucraina, scrie cotidianul El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire.
14:50
Prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost transferată pentru luna noiembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că banii vor ajunge la beneficiari pe 4 noiembrie, prin intermediul instituțiilor bancare, transmite IPN.
14:40
Neutralitatea R. Moldova, reforma administrativă și creșterea economică - principalele teme din audierile premierului desemnat Alexandru Munteanu # Radio Chisinau
După prezentarea priorităților din programul de guvernare, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a răspuns la întrebările deputaților, care au vizat teme economice, de securitate și de politică externă, transmite Radio Chișinău.
14:35
14:05
Alexandru Munteanu a prezentat deputaților echipa de miniștri și programul de guvernare care „să pregătească Republica Moldova pentru aderarea la UE în următorii ani” # Radio Chisinau
Misiunea viitorului Guvern este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal, a declarat premierul desemnat în plenul Parlamentului. Economistul Alexandru Munteanu și-a prezentat echipa și programul de guvernare și a cerut votul de încredere al deputaților, declarând că va fi un prim-ministru care lucrează, nu unul populist, transmite Radio Chișinău.
13:50
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de astăzi, 31 octombrie, într-o zonă industrială din municipiul Bălți, unde remorca unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări. Patru echipe de pompieri au intervenit.
13:35
Liderii ex-partidului „Șor” de la Criuleni și Ialoveni, condamnați la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Radio Chisinau
Șefii Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Cei doi inculpați vor fi privați, pentru un termen de 5 ani, de dreptul de a ocupa funcții în partide.
13:15
Business Forum la Chișinău | Zeci de companii din Republica Moldova, cu cifra de afaceri de peste 250 de milioane de dolari, sunt membre ale asociațiilor patronale din România (FOTO) # Radio Chisinau
Chișinăul a fost astăzi gazda unui forum de afaceri, organizat de Patronatul pentru Dezvoltare Durabilă România–Republica Moldova, asociație care unește antreprenori de pe ambele maluri ale Prutului prin proiecte derulate în comun. La evenimentul din Chișinău au fost prezenți oameni de afaceri și politicieni din Republica Moldova și România, transmite Radio Chișinău.
13:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, în cadrul căreia au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul avansării procesului de integrare europeană.
12:45
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Radio Chisinau
Începând cu ziua de mâine, 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi, măsura fiind prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
12:25
Administrația Națională a Drumurilor va avea un nou director interimar. Funcția va fi preluată de Ștefan Popa, care a fost prezentat astăzi colaboratorilor ASD de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari.
12:10
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 1-3 noiembrie.
11:55
Adrian Băluțel, eliberat din funcția de șef al cabinetului prezidențial. Maia Sandu a semnat decretul # Radio Chisinau
Adrian Băluțel a fost eliberat de la Președinție din funcția de șef de cabinet, pentru a-și continua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat decretul prvind eliberarea din funcție.
11:30
Un nou medicament pentru osteoporoză la femei va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu data de întâi noiembrie. Conform estimărilor CNAM, aproximativ 5 000 de femei vor beneficia anual de acest medicament, pentru care vor fi alocate peste șase milioane de lei.
11:10
Administrația Statelor Unite ale Americii a anunțat autoritățile din Bulgaria, Ungaria și Slovacia despre o nouă reașezare a efectivelor militare americane staționate în Europa. Despre asta au declarat surse pentru publicația Kyiv Post și vine după recenta retragere anunțată din România, transmite IPN.
10:55
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
Ieri
10:45
Comisia juridică a Parlamentului a fost emis un aviz pozitiv pentru învestirea a Guvernului Munteanu la ședința de astăzi a Parlamentului, care a început la ora 10:00.
10:20
Volodimir Zelenski a aprobat prelungirea legii marțiale și mobilizării în Ucraina cu 90 de zile # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a promulgat, joi, semnat, 30 octombrie, legile care prelungesc legea marțială și mobilizarea cu încă 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, transmite rbc.ua, ciată de MOLDPRES.
10:05
LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025: Guvernul Munteanu va solicita votul de încredere # Radio Chisinau
Urmăriți live ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025.
09:45
Frontiera de stat, traversată de circa 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Câți străini au fost întorși de la graniță # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 295 de traversări.
09:20
Primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc, după extrădarea în Republica Moldova (Revista Presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău relatează despre provocările noului Parlament și prioritățile politice ale actualei majorități, dar și despre lipsa unei comisii speciale pentru reintegrare în noul legislativ. Alte subiecte abordate vizează programul de guvernare propus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, declarațiile privind posibilitatea reintegrării regiunii transnistrene în absența influenței ruse, primul mesaj al lui Vladimir Plahotniuc după extrădare, precum și opinia ambasadorului Ucrainei despre diminuarea influenței Moscovei asupra Republicii Moldova.
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește cu trei bani în ultima zi a lunii octombrie și are o cotație oficială de 19 lei și 75 de bani, informează MOLDPRES.
08:45
Ucraina va relua importurile de gaze prin conducta Transbalcanică în luna noiembrie # Radio Chisinau
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale, a anunțat joi firma de consultanță ExPro, citată de Reuters.
08:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN.
08:05
Vreme frumoasă și temperaturi generoase, prognozate pentru ultima zi a lunii octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 31 octombrie, vreme frumoasă, cu temperaturi ce vor urca până la 20 de grade Celsius.
