Președintele Venezuelei îi cere lui Vladimir Putin și Xi Jinping ajutor militar 

Vlad Plahotniuc a publicat astăzi pe rețelele de socializare primul mesaj după extrădarea sa în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasarea în arest. Politicianul susține că nu a transmis în această perioadă mesaje, deoarece era în plin proces de examinare a dosarului, care conține 97 de volume. Fostul lider al PDM a precizat că […] Articolul Vlad Plahtoniuc transmite primul mesaj după arestare: Justiția televizată dă deja verdicte, eu însă voi demonstra că dosarul este politic apare prima dată în ZIUA.md.