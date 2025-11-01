Opt deputați PAS se retrag din Parlament. Dorin Recean și Artur Mija pleacă de tot din politică
Ziua, 1 noiembrie 2025 08:50
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament. Unii pleacă în noul Guvern, alții la Președinție, iar o parte pleacă de tot din politică, la scurt timp după ce au ajuns deputați. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a […] Articolul Opt deputați PAS se retrag din Parlament. Dorin Recean și Artur Mija pleacă de tot din politică apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
09:00
Ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniștri va avea loc sâmbătă, la Președinție # Ziua
Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură de către noul cabinet de miniștri va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 10:00. Evenimentul se va desfășura la sediul Președinției Republicii Moldova, în prezența președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. „Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect […] Articolul Ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniștri va avea loc sâmbătă, la Președinție apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Opt deputați PAS se retrag din Parlament. Dorin Recean și Artur Mija pleacă de tot din politică # Ziua
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament. Unii pleacă în noul Guvern, alții la Președinție, iar o parte pleacă de tot din politică, la scurt timp după ce au ajuns deputați. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a […] Articolul Opt deputați PAS se retrag din Parlament. Dorin Recean și Artur Mija pleacă de tot din politică apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
21:40
CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Învestirea Guvernului Munteanu și provocările noii guvernări PAS # Ziua
Directorul companiei IMAS, sociologul Doru Petruți, a fost invitatul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Alături de jurnaliștii George Iosip și Nicolae Federiuc, a comentat principalul eveniment politic din aceste zile – învestirea noului cabinet de miniștri, condus de către Alexandru Munteanu. Articolul CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Învestirea Guvernului Munteanu și provocările noii guvernări PAS apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:20
Măsura de arest preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu a fost prelungita cu încă 30 de zile. Într-un comunicat emis de PCCOCS se menționează că Judecătoria Chișinău respinsese anterior cererea de prelungire, propunând arest la domiciliu, dar decizia a fost contestată. Procurorii susțin că, în septembrie-octombrie 2025, inculpatul ar fi trecut ilegal frontiera cu Ucraina […] Articolul Arestul fostului deputat Constantin Țuțu, prelungit cu 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul cabinet, susținut doar de PAS # Ziua
Guvernul propus de Alexandru Munteanu, candidatul sprijinit de PAS și Maia Sandu, a primit azi votul de încredere a Parlamentului. După mai bine de opt ore de dezbateri, în care noul premier și-a prezentat echipa și programul de guvernare, noul cabinet a fost votat de majoritatea parlamentară. În noul cabinet de miniștri se regăsește Cristina […] Articolul Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul cabinet, susținut doar de PAS apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat vineri că Roman Protasevici, fostul jurnalist și opozant arestat în 2021 după deturnarea zborului Ryanair, ar fi fost „colaborator al serviciilor de informații din Belarus”. Declarația a fost făcută în timpul unei vizite de lucru în regiunea Vitebsk, potrivit agenției de stat Belta. Lukașenko a afirmat că operațiunea de […] Articolul Lukașenko: Roman Protasevici a fost agent al serviciilor de informații din Belarus apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid „Șor“ au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminalizat organizat, anunță Procuratura Anticorupție (PA). Cei doi vor fi privați pe un termen de cinci ani, de dreptul să ocupe funcții în partide. Persoanele au fost condamnate pentru […] Articolul Doi lideri locali ai fostului partid„Șor”, condamnați la închisoare pentru finanțare ilegală apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
VIDEO | Coliziune violentă în Țările de Jos. Cinci răniți și distrugeri majore după ce un tren a spulberat un camion blocat pe calea ferată # Ziua
O coliziune gravă s-a produs joi în localitatea olandeză Meteren, după ce un tren de pasageri a lovit în plin un camion încărcat cu pere, blocat pe o trecere de cale ferată. Potrivit autorităților, camionul efectua manevre pe șine în momentul impactului, iar mecanicul trenului nu a mai avut timp să frâneze. Camionul reușise să […] Articolul VIDEO | Coliziune violentă în Țările de Jos. Cinci răniți și distrugeri majore după ce un tren a spulberat un camion blocat pe calea ferată apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău, vizată într-un caz de corupție, plasată în arest pentru 30 de zile # Ziua
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, vizată într-un caz de corupție, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Mandatul a fost emis de Judecătoria Chișinău în urma demersului procurorilor. De asemenea, în arest a fost plasat și reprezentantul agentului economic cercetat în același dosar. Amintim că cei doi suspecți au […] Articolul Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău, vizată într-un caz de corupție, plasată în arest pentru 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
VIDEO | Droguri ascunse în colete aduse din Europa. Polițiștii au ridicat 9 kg de mefedronă în valoare de 6 milioane de lei # Ziua
O rețea care aducea ilegal droguri din Europa prin intermediul coletelor a fost destructurată de ofițerii antidrog ai Inspectoratului Național de Investigații, în urma unui filaj organizat timp de trei luni. În total, în urma unor percheziții au fost ridicate 9 kilograme de mefedronă, cu o valoare estimată la peste 6 milioane de lei. În urma […] Articolul VIDEO | Droguri ascunse în colete aduse din Europa. Polițiștii au ridicat 9 kg de mefedronă în valoare de 6 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Avocații lui Plahotniuc cheamă procurorii și instanța la respectarea regulilor unui proces echitabil: Martorii sunt ținuți în secret # Ziua
Avocații lui Vlad Plahotniuc, inculpat în dosarul fraudei bancare, se arată nemulțumiți că instanța și procurorii ar comite noi abateri în examinarea cauzei. Apărătorul lui Lucian Rogac a scris o nouă postare după ședința de vineri în dosar în care susține că acuzatorii țin în secreta martorii până în ultimul moment, așa încât avocații și […] Articolul Avocații lui Plahotniuc cheamă procurorii și instanța la respectarea regulilor unui proces echitabil: Martorii sunt ținuți în secret apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Serviciile de securitate ucrainene au distrus o rachetă balistică rusească de tip Oreșnik pe teritoriul Rusiei, în vara anului 2024, a declarat vineri președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev. Potrivit liderului ucrainean, operațiunea a fost desfășurată în cooperare de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcția Principală de Informații Militare […] Articolul Zelenski: Ucraina a distrus o rachetă balistică rusească „Oreșnik” pe teritoriul Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Prețul la motorină se apropie de 20 de lei per litru, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat astăzi o majorare de 14 bani. Până în 3 noiembrie inclusiv, un litru de motorină se va vinde cu maximum 19,92 lei. Benzina cu cifra octanică 95 se scumpește cu 4 bani pe litru și […] Articolul Prețul la motorină crește din nou și se apropie de 20 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
VIDEO | Proteste masive la Ierusalim. 200.000 de evrei ultraortodocși au blocat accesul în oraș în semn de revoltă față de serviciul militar obligatoriu # Ziua
O manifestație de proporții a avut loc joi la intrarea în Ierusalim, unde aproximativ 200.000 de bărbați ultraortodocși au participat la o „adunare de rugăciune” împotriva înrolării militare obligatorii. Protestul, descris de organizatori drept „marșul unui milion de oameni”, a degenerat în violențe și confruntări cu forțele de ordine. În timpul manifestației, un tânăr de […] Articolul VIDEO | Proteste masive la Ierusalim. 200.000 de evrei ultraortodocși au blocat accesul în oraș în semn de revoltă față de serviciul militar obligatoriu apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Un șofer fără permis, care a provocat un accident soldat cu moartea unui pieton, condamnat la patru ani de închisoare # Ziua
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, care în luna mai a urcat fără permis la volan și a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui pieton, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sentința a fost emisă de Judecătoria Chișinău. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai, tânărul a accidentat pe o […] Articolul Un șofer fără permis, care a provocat un accident soldat cu moartea unui pieton, condamnat la patru ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Financial Times: Trump a anulat întâlnirea cu Putin la Budapesta după ce Moscova a transmis o notă cu cereri radicale privind Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump a anulat summitul planificat cu Vladimir Putin la Budapesta, în urma unei note diplomatice trimise de Moscova către Washington, în care Rusia și-a reiterat condițiile dure pentru încetarea războiului din Ucraina, printre care concesii teritoriale, reducerea armatei ucrainene și garanții că Ucraina nu va adera niciodată la NATO, relatează Financial Times. […] Articolul Financial Times: Trump a anulat întâlnirea cu Putin la Budapesta după ce Moscova a transmis o notă cu cereri radicale privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
O remorcă a unui camion a fost distrusă de flăcări pe strada Industrială din Bălți. Pentru stingerea incendiului au intervenit patru echipaje de pompieri. Ajunși la fața locului salvatorii au stabilit că arde semiremorca încărcată cu cabluri, fara captractor. Datorită acțiunilor pompierilor, incendiul a fost lichidat timp de jumătate de oră. În urma arderii au […] Articolul O remorcă a unui camion, mistuită de flăcări în zona industrială a orașului Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Restricții de circulație în centrul Chișinăului. Traficul pe strada Columna va fi oprit până în 2 noiembrie # Ziua
Traficul rutier pe strada Columna din Capitală va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău, în vederea executării unor lucrări edilitare pe strada Columna. Conducătorii auto sunt atenționați să respecte semnalizarea […] Articolul Restricții de circulație în centrul Chișinăului. Traficul pe strada Columna va fi oprit până în 2 noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Scandal în Regatul Unit. Prințul Andrew își pierde toate titlurile regale și este obligat să părăsească reședința din Windsor # Ziua
Palatul Buckingham a anunțat joi seară că Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, va fi oficial decăzut din toate titlurile și onorurile regale și va fi nevoit să părăsească reședința Royal Lodge din Windsor. Decizia vine în urma noilor dezvăluiri din memoriile postume ale Virginiei Giuffre, victima rețelei lui Jeffrey Epstein, care l-a acuzat […] Articolul Scandal în Regatul Unit. Prințul Andrew își pierde toate titlurile regale și este obligat să părăsească reședința din Windsor apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Al. Ghica, mort în 1857 în Franța, vor fi aduse în România și înhumate la Iași # Ziua
Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, reprezentant al renumitei dinastii a Ghiculeștilor, care a dat țărilor române 10 domni, vor fi aduse în România și înhumate la Iași. Domnitorul, care s-a aflat la cârma Principatului Moldovei în două rânduri, a murit la Paris în 1857 în urma unui exil. Rămășițile lui Grigore […] Articolul Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Al. Ghica, mort în 1857 în Franța, vor fi aduse în România și înhumate la Iași apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
WSJ: SUA pregătește atacuri aeriene asupra Venezuelei. Porturi și aeroporturi militare, pe lista țintelor americane # Ziua
Administrația Trump a identificat mai multe ținte militare în Venezuela, inclusiv instalații folosite pentru contrabanda cu droguri, potrivit unor oficiali americani citați de The Wall Street Journal. O posibilă campanie aeriană ar avea scopul de a transmite un mesaj direct președintelui venezuelean Nicolas Maduro că este timpul să se retragă de la putere. Deși președintele […] Articolul WSJ: SUA pregătește atacuri aeriene asupra Venezuelei. Porturi și aeroporturi militare, pe lista țintelor americane apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: Cer sprijinul pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică și eficiență # Ziua
Candidatul desemnat, Alexandru Munteanu, susține că va fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist. „Cer astăzi sprijinul dumneavoastră pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană”, a declarat premierul desemnat în plenul Parlamentului, citat de IPN. Prim-ministrul a menționat că va spune adevărul chiar și atunci […] Articolul Alexandru Munteanu, în fața deputaților: Cer sprijinul pentru un program de guvernare orientat spre creștere economică și eficiență apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Kyiv Post: SUA va reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după retragerea din România # Ziua
Administrația Trump a notificat în mod discret mai multe capitale europene, inclusiv Sofia, Budapesta și Bratislava, privind o recalibrare marginală a forțelor americane din Europa de Est, care ar urma să înceapă în decembrie, la scurt timp după retragerea unei brigăzi rotaționale din România. Decizia a provocat deja reacții bipartizane critice în Congresul SUA și […] Articolul Kyiv Post: SUA va reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, după retragerea din România apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Fostul ministru de Externe, deputatul PAS Nicu Popescu, a fost numit de șefa statului, Maia Sandu, în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat astăzi, 31 octombrie, de Maia Sandu, iar mandatul noului emisar va începe din 10 noiembrie. Potrivit decretului prezidențial, noua funcție are scopul „de a consolida […] Articolul Deputatul PAS Nicu Popescu va fi emisarul special al Maiei Sandu pentru afaceri europene apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Comisia juridică a Parlamentului a emis un aviz pozitiv pentru învestirea a Guvernului Munteanu la ședința de astăzi a Parlamentului, la care urmează să fie învestit noul executiv. În fața deputaților, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, explică, în aceste momente, programul guvernamental „UE, pace, dezvoltare“, va prezenta noul cabinet de miniștri și va cere votul de […] Articolul Comisia juridică a Parlamentului a avizat învestirea Guvernului Munteanu apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Consiliul Europei recomandă României să recunoască identitatea de gen și să asigure servicii medicale pentru afirmarea genului # Ziua
Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI), organism al Consiliului Europei, recomandă României ca, „în următorii doi ani, să se elaboreze un cadru juridic care să reglementeze în mod explicit condițiile și procedura de recunoaștere legală a genului și să stabilească orientări clare pentru furnizarea de servicii medicale de afirmare a genului”. Potrivit raportului publicat […] Articolul Consiliul Europei recomandă României să recunoască identitatea de gen și să asigure servicii medicale pentru afirmarea genului apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Un italian, care și-a ucis soția originară din R. Moldova și a înscenat o sinucidere, condamnat pe viață, după doi ani de la crimă # Ziua
Un italian, care în august 2023 a ucis-o pe soția sa, Nicoleta Rotaru, originară din Republica Moldova, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia a fost pronunțată zilele trecute de Curtea de Jurați din Padova. Inițial, bărbatul a simulat că femeia s-a sinucis, iar ancheta și examinarea dosarului în instanță a durat mai bine […] Articolul Un italian, care și-a ucis soția originară din R. Moldova și a înscenat o sinucidere, condamnat pe viață, după doi ani de la crimă apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Ministrul român de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România” # Ziua
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu a anunțat că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România. Anunţul vine după ce Washingtonul a decis retragerea parţială a militarilor americani din România. Ţoiu a explicat că autorităţile americane şi cele române au convenit să comunice împreună […] Articolul Ministrul român de Externe, după reducerea trupelor SUA: „Până la sfârşitul anului vom vedea o prezenţă întărită NATO în România” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
08:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi deputaților votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa # Ziua
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi votul de încredere al Parlamentului asupra programului său de guvernare și a listei de candidați pentru noul executiv. Conform procedurilor, Munteanu va prezenta în fața deputaților programul, denumit „UE, pace, dezvoltare”, după care va răspunde la întrebările fracțiunilor. Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a făcut publică […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere azi deputaților votul de încredere pentru programul de guvernare și echipa sa apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Atacuri „în oglindă”. Infrastructura energetică rusă, lovită de drone ucrainene, după bombardamentele de la Slaveansk # Ziua
Ucraina a lansat în această noapte o serie de atacuri de răspuns asupra infrastructurii energetice ruse, vizând termocentrale și stații electrice din regiunile Oriol, Vladimir și Iaroslavl, potrivit publicației Astra și canalelor oficiale ale autorităților regionale. Loviturile vin la doar câteva ore după ce Rusia a bombardat o termocentrală din orașul ucrainean Slaveansk, ucigând două […] Articolul Atacuri „în oglindă”. Infrastructura energetică rusă, lovită de drone ucrainene, după bombardamentele de la Slaveansk apare prima dată în ZIUA.md.
30 octombrie 2025
19:00
Popularitatea lui Emmanuel Macron a atins un minim istoric în Franța. Doar 11% dintre francezi îl mai aprobă # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a înregistrat un record negativ istoric, devenind cel mai nepopular lider francez din ultimii 50 de ani, potrivit unui sondaj realizat de Verian Group și publicat joi de cotidianul Le Figaro. Sondajul, realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, indică o cotă de încredere de doar 11% pentru Macron, egalând […] Articolul Popularitatea lui Emmanuel Macron a atins un minim istoric în Franța. Doar 11% dintre francezi îl mai aprobă apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Reuters: Germania analizează naționalizarea filialei Rosneft, după sancțiunile impuse de administrația Trump # Ziua
Guvernul german ia în considerare naționalizarea filialei locale a gigantului petrolier rus Rosneft, după ce Statele Unite au introdus sancțiuni extinse împotriva companiei, potrivit unor surse citate de agenția Reuters. Măsura ar viza activele-cheie ale Rosneft Deutschland, inclusiv rafinăria Schwedt, care asigură cea mai mare parte a aprovizionării cu combustibil a capitalei Berlin, de la […] Articolul Reuters: Germania analizează naționalizarea filialei Rosneft, după sancțiunile impuse de administrația Trump apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Un muzeu dedicat vieții și creației lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici a fost inaugurat joi, 30 octombrie, la Chișinău. Acesta va oferi publicului posibilitatea de a descoperi obiecte personale și amintiri prețioase ale celor doi mari artiști ai spațiului românesc, fiind, totodată, și un Centru de creație pentru oamenii de cultură. „Am așteptat acest Centru […] Articolul La Chişinău a fost inaugurat Centrul de cultură și artă Doina și Ion Aldea-Teodorovici apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Japonia va continua să importe gaze naturale lichefiate din Rusia. Tokyo invocă securitatea energetică # Ziua
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, i-a transmis președintelui american Donald Trump, în cadrul primei lor întâlniri oficiale de marți la Tokyo, că Japonia va continua temporar importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, invocând riscuri majore pentru securitatea energetică a țării, potrivit unor surse guvernamentale japoneze citate de Reuters și Japan Today. Oficialii au cerut […] Articolul Japonia va continua să importe gaze naturale lichefiate din Rusia. Tokyo invocă securitatea energetică apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Comisia de Vetting cheamă la audieri 11 judecători, printre care un candidat la CSJ, să clarifice aspecte de integritate # Ziua
Comisia de Vetting cheamă, săptămâna viitoare, la audieri 11 judecători pentru a clarifica aspecte de integritate. Printre aceștia se numără candidatul la funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție, Sergiu Stratan, președinții interimari ai judecătoriilor Ungheni și Orhei, Petru Triboi și Veronica Cupcea, și vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Constantin Damaschin. „În această sesiune, 11 judecători […] Articolul Comisia de Vetting cheamă la audieri 11 judecători, printre care un candidat la CSJ, să clarifice aspecte de integritate apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Macron cere interzicerea rețelelor sociale care nu dezvăluie de cine sunt influențate politic: „Trebuie interzise platformele care nu oferă această transparență” # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut interzicerea platformelor de socializare care nu dezvăluie dacă algoritmii lor favorizează sau amplifică intenționat anumite viziuni politice sau promovează conținut politic în mod părtinitor, afirmând că astfel de rețele „subminează democrația în întreaga lume”, relatează Bloomberg. Liderul francez a declarat că transparența privind modul în care funcționează algoritmii este […] Articolul Macron cere interzicerea rețelelor sociale care nu dezvăluie de cine sunt influențate politic: „Trebuie interzise platformele care nu oferă această transparență” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente. A fost creată o comisie nouă – cea pentru integrare europeană # Ziua
Deputații din Parlament și-au constituit azi comisiile permanente, care în noua legislatură vor fi 12 la număr. Comparativ cu precedentul parlament, în actualul a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Aceasta va fi formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari. Comisia juridică va fi condusă […] Articolul Noul Parlament va avea 12 comisii permanente. A fost creată o comisie nouă – cea pentru integrare europeană apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Trei persoane reținute în dosarul exploziei din București. Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă # Ziua
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar două companii, printre care și Distrigaz, sunt urmărite penal în dosarul exploziei care a distrus un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, soldată cu trei morți și 15 răniți. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, angajați ai Distrigaz și ai unei firme private […] Articolul Trei persoane reținute în dosarul exploziei din București. Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Ministrul român al Educației vrea consultări cu omologul său ucrainean pentru a preveni închiderea liceelor de limbă română # Ziua
Ministrul Educației și Cercetării din România, Daniel David, a transmis o scrisoare omologului său ucrainean, în care subliniază importanța respectării dreptului etnicilor români din Ucraina la educație în limba maternă. Mesajul vine în contextul reformelor educaționale aflate în curs la Kiev, care ar urma să ducă la închiderea a 16 licee cu predare în limba […] Articolul Ministrul român al Educației vrea consultări cu omologul său ucrainean pentru a preveni închiderea liceelor de limbă română apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Altercații violente lângă piața „kilometrul 7” din Odesa. Microbuz al ofițerilor de recrutare pentru armata ucraineană, răsturnat de mulțime # Ziua
O altercație violentă între mai mulți bărbați și ofițerii de recrutare pentru armata ucraineană a avut loc în această dimineață, în apropierea pieței angro „kilometrul 7” din Odesa, în urma căreia un microbuz al instituției a fost răsturnat și grav avariat, relatează publicația Dumskaia. Potrivit directorului adjunct al pieței, Irinei Tkaci, incidentul s-a produs în […] Articolul VIDEO | Altercații violente lângă piața „kilometrul 7” din Odesa. Microbuz al ofițerilor de recrutare pentru armata ucraineană, răsturnat de mulțime apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%. Potrivit IPN, care citează date oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor, veniturile generale și colectate […] Articolul Deficitul bugetar a ajuns la șapte miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Usatîi a cerut ca o funcție de vicepreședinte al Parlamentului să revină și Partidului Nostru, însă PAS și PSRM s-au pronunțat împotrivă # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru consideră că Parlamentul să aibă trei vicepreședinți și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespicher. Propunerea a fost respinsă însă de deputații PAS și PSRM, care au susținut doar candidatura lui Vlad Bătrîncea pentru acest post. Inițiativa a venit din partea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi. „Pentru a le oferi […] Articolul VIDEO | Usatîi a cerut ca o funcție de vicepreședinte al Parlamentului să revină și Partidului Nostru, însă PAS și PSRM s-au pronunțat împotrivă apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău va fi demisă după cazul de corupție, susține Dan Perciun: Știrbește din imaginea sistemului # Ziua
Ministrul Educației, Dan Perciun, condamnă cazul de corupție de la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău și susține că directoarea instituției, Natalia Bulat, și adjuncta, vizată în cauza penală, vor fi demise și le vor fi retrase gradele didactice. „Cred că orice abatere de așa gen trebuie sancționată cât mai dur, pentru că asemenea practici știrbesc din imaginea profesiei […] Articolul Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău va fi demisă după cazul de corupție, susține Dan Perciun: Știrbește din imaginea sistemului apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Donald Trump declară că reducerea numărului de militari americani din România „nu este una foarte semnificativă. Nu este mare lucru” # Ziua
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. Donald Trump a fost întrebat la bordul Air Force One despre retragerea parțială a […] Articolul Donald Trump declară că reducerea numărului de militari americani din România „nu este una foarte semnificativă. Nu este mare lucru” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Vlad Plahtoniuc transmite primul mesaj după arestare: Justiția televizată dă deja verdicte, eu însă voi demonstra că dosarul este politic # Ziua
Vlad Plahotniuc a publicat astăzi pe rețelele de socializare primul mesaj după extrădarea sa în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasarea în arest. Politicianul susține că nu a transmis în această perioadă mesaje, deoarece era în plin proces de examinare a dosarului, care conține 97 de volume. Fostul lider al PDM a precizat că […] Articolul Vlad Plahtoniuc transmite primul mesaj după arestare: Justiția televizată dă deja verdicte, eu însă voi demonstra că dosarul este politic apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, în cadrul Forumului Păcii de la Paris. Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, discuțiile s-au concentrat pe „promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul”. În cadrul dialogului, cei doi […] Articolul Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
O fetiță de 7 ani a murit în Vinița, iar la Zaporojie bilanțul a ajuns la doi morți. Peste 650 de drone și 50 de rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei # Ziua
Numărul victimelor în urma atacurilor masive lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi a crescut. Pe lângă cei doi morți confirmați la Zaporojie, autoritățile din regiunea Vinița au anunțat decesul unei fetițe de 7 ani rănite în timpul bombardamentelor. Potrivit Administrației Militare Regionale Vinița, copilul a murit la spital din cauza rănilor suferite […] Articolul O fetiță de 7 ani a murit în Vinița, iar la Zaporojie bilanțul a ajuns la doi morți. Peste 650 de drone și 50 de rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ministerul Apărării anunță că nu a detectat, azi-dimineață, rachete ce ar fi survolat spațiul aerian # Ziua
Ministerul Apărării reacționează în urma informațiilor publicate de presa ucraineană care anunța că azi-dimineață două rachete rusești au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în raioanele de nord. Instituția susține că nu a detectat survolări. „Cu referire la informația apărută în unele canale de Telegram, referitor la survolări a spațiului aerian în partea de nord […] Articolul Ministerul Apărării anunță că nu a detectat, azi-dimineață, rachete ce ar fi survolat spațiul aerian apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Peskov, despre anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare: „Nu am fost notificați. Dacă moratoriul este încălcat, Rusia va acționa în consecință” # Ziua
Kremlinul a reacționat joi la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a anunțat intenția Statelor Unite de a relua testele nucleare după o pauză de peste 30 de ani, afirmând că Washingtonul nu a notificat Moscova în acest sens. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a subliniat că, deocamdată, „nu există indicii că […] Articolul Peskov, despre anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare: „Nu am fost notificați. Dacă moratoriul este încălcat, Rusia va acționa în consecință” apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli și nici armatelor de boți # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolul manipulării online și responsabilitatea platformelor digitale în protejarea democrației. Șefa statului a avertizat că platformele de socializare, cândva simboluri ale libertății și transparenței, au devenit spații […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli și nici armatelor de boți apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.