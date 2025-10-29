Chișinău și Organizația Internațională pentru Migrație lansează inițiative comune de dezvoltare comunitară

13:10

Ion Ceban a declarat că numirile în funcții nu trebuie făcute de fațadă și nici coordonate din umbră, subliniind că Republica Moldova are nevoie de profesioniști, nu de membri de partid puși doar ca să fie la număr. El a atras atenția că, în loc de rezultate concrete, țara se confruntă cu rotația constantă … Articolul Creștere economică de 0,1% și rotație de miniștri: Moldova are nevoie de rezultate reale apare prima dată în BreakingNews.