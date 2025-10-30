Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez

17:50

Președintele Franței, Emmanuel Macron, înregistrează cel mai mic nivel de popularitate de la începutul mandatului său – doar 11% dintre francezi îi mai aprobă activitatea, potrivit unui sondaj realizat de Verian pentru Le Figaro, scrie Digi24.ro. Cifra egalează anti-recordul atins de François Hollande în noiembrie 2016, ceea ce face ca cei doi să fie considerați,