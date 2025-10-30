Zinaida Popa: Chișinăul nu se dezvoltă din cauza bugetului neaprobat. Ceban răspunde
Realitatea.md, 30 octombrie 2025 17:20
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, spune că lipsa bugetului pentru anul 2025 oprește dezvoltarea orașului și arată lipsă de viziune și responsabilitate din partea primarului Ion Ceban. „Orașul stă pe loc. Fără un buget aprobat, nu pot fi lansate proiecte noi, reparate drumuri sau amenajate curți de bloc, iar școlile și […]
• • •
Acum 10 minute
17:30
Comisara UE pentru finanțe se află la Chișinău. Discuții cu miniștri și participare la un atelier organizat de BNM # Realitatea.md
Comisara UE pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, se află în Republica Moldova. Oficiala a purtat discuții cu mai mulți miniștri în exercițiu și participă la un atelier organizat de Banca Națională a Moldovei. Implementarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde euro, integrarea Republicii Moldova în zona SEPA, și măsurile care consolidează încrederea investitorilor, […]
Acum 30 minute
17:20
17:10
Atenție, salmonella depistată în ouăle produse de SRL SPERANȚA! Autoritățile le retrag de pe piață # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage de pe piață ouăle de găină pentru consum uman, produse de SRL SPERANȚA. „În urma încercărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA", în probele de materii fecale a păsărilor s-a indentificat Salmonella Enteritidis", transmite ANSA. Autoritățile recomandă […]
Acum o oră
17:00
Primăria Chișinău informează că traficul rutier va fi parțial și total suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hâncești, în contextul desfășurării lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, pe 31 octombrie, în intervalul 09:00–20:00, traficul va fi parțial suspendat, pe benzi, în direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Pe 1 noiembrie, între […]
16:50
Pavel Horea, expert în securitate: Retragerea parțială a trupelor SUA din România nu afectează securitatea regională # Realitatea.md
Decizia administrației SUA de a-și retrage o parte dintre trupele sale staționate în România nu este o surpriză. Autoritățile române au fost înștiințate în acest sens și s-a acționat în coordonare. De altfel, SUA vor retrage doar o parte dintre trupele staționate în România – 600 de militari, alți 1000 de militari vor rămâne în […]
16:40
Trei studenți din Republica Moldova au primit burse de excelență din partea Familiei Regale a României # Realitatea.md
Trei tineri din Republica Moldova au fost premiați cu burse de excelență de către Familia Regală a României, în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc miercuri, 29 octombrie 2025, la Castelul Peleș. Cei trei studenți distinși sunt: Ionela Solovei – Universitatea de Stat din Moldova Mihai Untilă – Universitatea Tehnică a Moldovei Irina […]
16:40
Desemnarea ministrului Agriculturii, criticată de Sergiu Ivanov: Fermierii nu au fost consultați # Realitatea.md
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Ivanov, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a ales candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba despre Ludmila Catlabuga, care a mai deținut acest portofoliu în guvernul Recean. Ivanov a declarat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate, […]
Acum 2 ore
16:20
VIDEO Escrocherii online de peste 2 milioane de lei: O ucraineancă a fost încătușată în Moldova # Realitatea.md
O ucraineancă de 22 de ani, bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova, a fost reținută de oamenii legii. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 milioane de lei. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii […]
16:20
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria. Potrivit Companiei de Drumuri, autoritățile din țara vecină au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri […]
16:10
Atac masiv asupra Ucrainei: 650 de drone și 50 de rachete lansate de Rusia noaptea trecută # Realitatea.md
Rusia a efectuat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac de proporții asupra a circa zece regiuni ale Ucrainei, utilizând 650 de drone și peste 50 de rachete, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de EFE. „Au fost lovite regiunile Vinița și Cerkasî, Poltava și Dnipro, Ivano-Frankivsk […]
15:40
Pești din Cartea Roșie, în valoare de peste 191 de mii de lei, scoși la vânzare într-o piață # Realitatea.md
Un bărbat a fost prins că vindea într-o piață specii de pești incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Operațiunea a fost desfășurată în această dimineață de inspectorii de mediu, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și specialiști de la Institutul de Zoologie. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a șefului Inspectoratului […]
15:40
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de comemorare la 33 de ani de la trecerea în neființă a soților Aldea-Teodorovici # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje în memoria artiștilor-simbol ai renașterii naționale, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în neființă. „Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Două nume – o inimă, un cântec, un destin. Doi oameni – un […]
Acum 4 ore
15:30
15:30
Socialiștii vor contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului # Realitatea.md
Socialiștii va contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații din cadrul fracțiunii sunt nemulțumiți că nu s-a dat curs inițiativei lor de a majoră până la 16 numărul membrilor entității din Legislativ. Dintre socialiștii, în Biroul Permanent se vor regăsi Igor Dodon și Vlad Bătrîncea, care este membru din oficiu, fiind vicepreședinte al […]
15:20
ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional: Evitați frontiera dintre Belarus și Lituania # Realitatea.md
Operatorii de transport rutier internațional din Republica Moldova sunt avertizați să evita traversarea frontierei dintre Belarus și Kazahstan. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că autoritățile din Lituania au prelungit suspendarea traficului la vămile cu Belarus. „Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului […]
15:10
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Pentru Ronin, arta nu se rezumă la cuvinte obișnuite, ci este o punte de legătură între […]
14:30
Un loc al memoriei și culturii: Un centru în memoria soților Aldea-Teodorovici, deschis la Chișinău # Realitatea.md
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici" și-a deschis astăzi, 30 octombrie, ușile, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Centrul, situat pe strada Alexei Mateevici, 77, se află chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. „Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu fiul […]
14:30
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, aflat în arest preventiv, susține că își va demonstra nevinovăția în fața acuzațiilor, pe care le califică drept politice. Într-un mesaj postat pe rețele sale de socializare, Plahotniuc s-a plâns pe faptul că dosarul în care este învinuit este unul voluminos, de 97 de volume, fiecare a câte 300-400 de […]
14:20
„Vino și mă salvează” — ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc înainte de tragedie. Familia cere dreptate # Realitatea.md
Aproape un an a trecut de la moartea Andreei Cuciuc, tânăra de doar 17 ani care și-a pierdut viața după ce a participat la Balul Bobocilor organizat într-un local din Chișinău. Părinții artistei vorbesc pentru prima dată public și povestesc, cu durere, ce s-a întâmplat în acea noapte și de ce cred că fiica lor […]
14:10
Cum se împart 12 Comisii între fracțiuni: Voronin responsabil de controlul finanțelor, iar Novac – de drepturile omului # Realitatea.md
Parlamentul va avea 12 comisii în legislatura actuală. Astfel, PAS va conduce 6 comisii, fracțiunea socialiștilor – 2, comuniștii – 1, și „Partidul Nostru" și Alternativa – câte 1 Comisia Juridică va fi condusă de Veronica Roșca, Comisia economie – de Radu Marian, Comisia securitate – de Lilian Carp, Comisia integrare europeană – de Marcel […]
13:40
Trump şi Orban se vor întâlni pe 7 noiembrie, la Washington. De ce merge premierul maghiar în Statele # Realitatea.md
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta, citat de EFE și Reuters. Potrivit declarațiilor șefului cancelariei premierului ungar, Gergely Gulyas, pregătirile pentru întrevedere sunt în desfășurare „de multă vreme". Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni energetice, […]
13:40
Nicolae Botgros, despre ministrul propus al Culturii: „Nu-l cunosc pe Cristian Jardan” # Realitatea.md
Deputatul PAS și dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii", Nicolae Botgros, a declarat că nu îl cunoaște pe Cristian Jardan, propus pentru funcția de ministru al Culturii în noul Guvern. „Trebuie să vă spun că nu îl cunosc pe domnul Jardan, nu l-am văzut și nu îl știu. Poate dumnealui mă cunoaște pe mine, dar eu trebuie […]
Acum 6 ore
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți valabile pentru vineri, 31 octombrie. Benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu 14 bani. Un litru de benzină va costa 22,77 lei, iar un litru de motorină – 19,78 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […]
13:30
După declarațiile ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a afirmat că „vom șterge Moscova de pe hartă" dacă Rusia ar lovi un capitală NATO, fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, i‑a răspuns dur pe X, numindu‑l „imbecil" și lăudând testul presupus al dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Dmitri […]
13:20
VIDEO Bătrîncea, întrebat de Druță cine i-a sugerat să rupă harta României Mari. „În această sală s-au omis crime…” # Realitatea.md
Socialistul Vlad Bătrîncea a avut un schimb de replici cu deputatul PAS Mihai Druță, care l-a întrebat cine i-a sugerat să rupă harta României Mari în plenul Parlamentului. Acțiunea a fost calificată drept o crimă, iar vicepreședintele Legislativului a sugerat că în plen au fost comise acțiuni mai grave. „Numiți, vă rog, cine a fost […]
13:10
Două persoane au fost duse la spital după ce au fost implicate într-un accident violent produs astăzi, 30 octombrie, pe strada Albișoara din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o Toyota condusă de un șofer de 42 de ani s-a tamponat cu un alt autovehicul de același model, condus de o persoană de aceeași vârstă. În urma impactului, […]
12:50
„Ni s-au dat peste 900 de mii!” – CNA publică interceptările în dosarul corupției la liceul Asachi # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție în care sunt vizați directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic. „Pentru etajul trei ne-o spus 231 000; etajul 4-239; 5-239 și geamurile 197, eu le-am adunat pe toate – ni s-0 dat vreo 900 și ceva de […]
12:50
Lukoil vinde filiala internațională către Gunvor, după impunerea sancțiunilor americane # Realitatea.md
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă de cumpărare din partea Gunvor Group pentru filiala sa internațională. Tranzacția ar putea deveni cea mai importantă vânzare de active corporative după ce, săptămâna trecută, Lukoil a fost vizată de sancțiuni impuse de Statele Unite. Gunvor, cu sediul central la Geneva, este una […]
12:40
Reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”: MEC condamnă corupția și susține ancheta # Realitatea.md
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a comentat reținerile și perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de joi, 30 octombrie, la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și condamn
12:30
Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă # Realitatea.md
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park, are loc Shift Happens, eveniment dedicat businessului. Organizatorii promit o zi cu idei aplicabile în companii, networking și perspective actuale despre noile tehnologii. Temele abordate în cadrul conferinței: leadership adaptiv; inovație în business; comunicare strategică; sustenabilitate; rolul inteligenței artificiale în viața de zic u zi și cea profesională; […] Articolul Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova. Ea spune că a ales să se implice activ în comunitatea sa pentru a contribui direct la construirea unui viitor prosper și durabil pentru țară, valorificând cunoștințele […] Articolul Aurelia Tomșa: „Moldova a fost mereu Europa, Moldova este Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Parlamentul și-a format Biroul Permanent. Din entitate fac parte din oficiu speakerul Igor Grosu, dar și vicepreședinții Legislativului – Doina Gherman și Vlad Bătrîncea. Socialiștii vor fi reprezentați în Biroul Permanent de Igor Dodon și Adela Răilean, iar comuniștii vor fi reprezentați de Diana Caraman. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Biroul Permanent al Parlamentului a fost format: Lista membrilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Democrația Acasă” nu va conduce nicio comisie parlamentară. Costiuc: Parlamentul, o subdiviziune a PAS-ului # Realitatea.md
Fracțiunea „Democrația Acasă” nu va deține șefia la nicio comisie parlamentară de profil, a declarat liderul formațiunii, Vasile Costiuc, înaintea ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie, în cadrul căreia se aleg vicepreședinții Legislativului și confirmată componența comisiilor permanente. „Astăzi au fost votate comisiile și o să vedeți cine și unde iese în care comisie. Din […] Articolul „Democrația Acasă” nu va conduce nicio comisie parlamentară. Costiuc: Parlamentul, o subdiviziune a PAS-ului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Prezidiul Parlamentului rămâne același: Gherman și Bătrîncea au fost aleși vicepreședinți în Legislativ # Realitatea.md
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fos aleși vicepreședinți ai Legislativului. Lidera PAS a fost înaintată de majoritate, iar socialistul – de opoziție. Disputa a început de la numărul de vicepreședinți. Opoziția a vrut să fie trei, iar Gaik Vartanenea, președinte al fracțiunii Alternativa, a spus că își dorește să existe chiar 4 vice-speakeri. Într-un […] Articolul Prezidiul Parlamentului rămâne același: Gherman și Bătrîncea au fost aleși vicepreședinți în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Socialiștii cer Parlamentului să voteze declarația privind starea captivă a mai multor instituții de stat # Realitatea.md
Fracțiunea socialiștilor anunță că va înregistra în Parlament două proiecte – primul este Declarația privind starea captivă a unor instituții de stat, iar al doilea – crearea unei comisii speciale care să revizuiască deciziile Comisiei Situații Excepționale și Consiliului Audiovizualului. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu și Vlad Bătrîncea într-un briefing. Conform lor, hotărârile […] Articolul Socialiștii cer Parlamentului să voteze declarația privind starea captivă a mai multor instituții de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:30
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii # Realitatea.md
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 a arătat că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii. Ca urmare, volumul programelor sociale scade. Rolul negativ, în opinia deputatului Adunării Populare, Alexandr Tarnavschi, l-a jucat colaborarea cu Ilan Șor, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Atunci când la conducerea regiunii a venit bașcana Evghenia Guțul, împreună cu echipa sa, […] Articolul Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
FOTO Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca, medaliați la Campionatele Europene de juniori # Realitatea.md
Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca au obținut medalii pentru Republica Moldova la Campionatele Europene de juniori, sub 20 de ani, câștigând bronz, respectiv argint. Competiția s-a desfășurat în orașul Durres, Albania. „La stilul „smuls”, Ion Badanev a intrat în posesia medaliei de bronz. Din cele 3 încercări, cel mai bun rezultat al său a […] Articolul FOTO Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca, medaliați la Campionatele Europene de juniori apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Realitatea.md
Rezultatele financiare ale Moldindconbank la sfârșitul trimestrului III 2025 confirmă, încă o dată, poziția de top a instituției în sistemul bancar național. Banca continuă să fie lider în domenii-cheie precum emiterea și utilizarea cardurilor bancare, rentabilitatea activelor și a capitalului, precum și pe segmentul remiterilor de bani, consolidându-și în același timp poziția pe piața creditelor […] Articolul Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Cinci noi arestări în cazul jafului de la Muzeul Luvru. ADN-ul unui suspect ar putea fi proba-cheie # Realitatea.md
Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru, a anunțat Parchetul din Paris, citat de BBC. Potrivit BFMTV, unul dintre cei reținuți ar face parte din „comandoul de la Luvru” și s-ar fi aflat la locul faptei în momentul jafului. Procuroarea Laure Beccuau a precizat că arestările au avut […] Articolul Cinci noi arestări în cazul jafului de la Muzeul Luvru. ADN-ul unui suspect ar putea fi proba-cheie apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Eveniment comemorativ la Chișinău: 33 de ani de la trecerea în neființă a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici # Realitatea.md
Joi, 30 octombrie, se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici. „Cele două inimi gemene” și-au pierdut viața într-un accident rutier grav, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, în timp ce se întorceau de la București. Mașina în care se aflau s-a răsturnat într-o curbă și […] Articolul Eveniment comemorativ la Chișinău: 33 de ani de la trecerea în neființă a Doinei și a lui Ion Aldea-Teodorovici apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Iulian Groza: Un nou început pentru Moldova. Lecții din interferența hibridă a Rusiei și un test al rezilienței # Realitatea.md
Pe măsură ce noul Parlament al Republicii Moldova se întrunește, iar premierul desemnat Alexandru Munteanu se pregătește să formeze Guvernul, țara se află într-un moment de cotitură. Alegerile parlamentare din septembrie 2025 nu au fost doar o competiție politică. Ele au reprezentat un test cuprinzător al rezilienței democratice a Moldovei sub focul unui asalt hibrid. […] Articolul Iulian Groza: Un nou început pentru Moldova. Lecții din interferența hibridă a Rusiei și un test al rezilienței apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, reținuți pentru corupție # Realitatea.md
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii CNA. Aceștia sunt suspectați de corupere pasivă, trafic de influență și delapidarea fondurilor instituției de învățământ, prin angajări fictive, precum și de pretinderea, acceptarea și primirea sistematică de sume de bani […] Articolul Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, reținuți pentru corupție apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative # Realitatea.md
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, în această perioadă se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport. Pentru a evita timpii mari de așteptare, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru puncte alternative de […] Articolul Trafic aglomerat la ieșirea din țară prin PTF Sculeni. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Autoritățile analizează reglementarea coletelor de pe Temu, Joom sau alte platforme pentru a proteja economia locală # Realitatea.md
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale, precum Temu sau Joom, din China și alte țări, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, la emisiunea „Есть Вопросы” de la NewsMaker.md. Potrivit lui Marian, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în același timp, reprezintă o oportunitate pentru […] Articolul Autoritățile analizează reglementarea coletelor de pe Temu, Joom sau alte platforme pentru a proteja economia locală apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Olga Manciu: „Nu știi ce înseamnă să fii diaspora până nu ajungi tu să fii în diaspora” # Realitatea.md
Deși viața a dus-o departe de casă, legătura Olgăi Manciu cu oamenii și rădăcinile sale rămâne puternic înrădăcinată în Republica Moldova. Invitată în noul episod al videocastului „Fii cu Zina Bivol”, Olga Manciu vorbește deschis despre alegeri și echilibru, despre rolul de mamă, colaborările profesionale și relația cu soțul ei, Alexandru Manciu. Căsătorită de foarte […] Articolul Olga Manciu: „Nu știi ce înseamnă să fii diaspora până nu ajungi tu să fii în diaspora” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Canale de Telegram: Rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării: Nu am detectat # Realitatea.md
Canalele de Telegram din Ucraina, care monitorizează deplasarea rachetelor și dronelor, au scris în dimineața de 30 octombrie că spațiul aerian al Moldovei ar fi fost violat. Mai exact, Monitoringwar nota în jurul orei 6:00 că două rachete de tip X-101 ar fi traversat nordul țării noastre. Ministerul Apărării infirmă informațiile. Conform responsabililor, sistemele de […] Articolul Canale de Telegram: Rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării: Nu am detectat apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
La Izvor este un parc din sectorul Buiucani, fondat în anul 1972, ce se întinde pe o suprafață de 150 de hectare, de-a lungul cursului râului Bîc. În trecut, zona verde purta denumirea „Parcul de prietenie între popoare”. Pe vremuri, oamenii își dădeau întâlnire în parc pentru a vorbi despre prietenia între popoarele celor 15 […] Articolul La Izvor – zona verde cu cea mai dezvoltată infrastructură sportivă din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Accident fatal la Ungheni: o femeie a murit pe loc după ce a fost lovită de un microbuz # Realitatea.md
O femeie în vârstă de 42 de ani a decedat după ce a fost lovită de un microbuz, în seara zilei de 29 octombrie, pe strada principală din satul Sinești, raionul Ungheni. Potrivit poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 18:06. Femeia coborâse din microbuzul de pe ruta Ungheni–Sinești și a traversat strada prin […] Articolul Accident fatal la Ungheni: o femeie a murit pe loc după ce a fost lovită de un microbuz apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Funcțiile pe care le-a negociat Renato Usatîi în Parlament pentru fracțiunea Partidul Nostru # Realitatea.md
În urma ședinței de lucru a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii de fracțiuni parlamentare, Renato Usatîi a negociat câteva funcții pentru Partidul Nostru care a intrat în noul Legislativ cu șase mandate. Politicianul va fi vicepreședintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică. Mai multe dezvăluiri au fost făcute de deputatul fracțiunii Alexandr […] Articolul VIDEO Funcțiile pe care le-a negociat Renato Usatîi în Parlament pentru fracțiunea Partidul Nostru apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Și-a bătut concubina cu sticla și pumnii: Un bărbat, certat anterior cu legea, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru violență în familie. Sentința a fost pronunțată de Procuratura Soroca (Oficiul Florești). „În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, aflându-se în stare de ebrietate alcoolică în […] Articolul Și-a bătut concubina cu sticla și pumnii: Un bărbat, certat anterior cu legea, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
