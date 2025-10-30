Zinaida Popa: Chișinăul nu se dezvoltă din cauza bugetului neaprobat. Ceban răspunde

10:40

Canalele de Telegram din Ucraina, care monitorizează deplasarea rachetelor și dronelor, au scris în dimineața de 30 octombrie că spațiul aerian al Moldovei ar fi fost violat. Mai exact, Monitoringwar nota în jurul orei 6:00 că două rachete de tip X-101 ar fi traversat nordul țării noastre. Ministerul Apărării infirmă informațiile. Conform responsabililor, sistemele de […] Articolul Canale de Telegram: Rachete rusești au încălcat spațiul aerian al Moldovei. Ministerul Apărării: Nu am detectat apare prima dată în Realitatea.md.