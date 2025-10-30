Reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”: MEC condamnă corupția și susține ancheta

21:40

Sistemul MIA Plăți Instant a ajuns la circa 780 de mii de utilizatori în primul an de la lansare, ceea ce înseamnă că aproape unul din trei moldoveni îl folosesc deja în activitățile lor financiare de zi cu zi. Datele au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei conferințe […] Articolul Tot mai mulți moldoveni aleg MIA Plăți Instant: Aproape 780.000 de utilizatori în primul an apare prima dată în Realitatea.md.