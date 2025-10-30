Accident aviatic în Marea Britanie: Un elicopter s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Realitatea.md, 30 octombrie 2025 22:40
Un elicopter s-a prăbușit joi, 30 octombrie, în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane, printre care un copil de 10 ani și o femeie de 58 de ani. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a supraviețuit și el după impactul violent. Poliția a deschis
Acum o oră
23:10
Medvedev amenință Belgia cu „arma apocalipsei”. Ministrul belgian i-a răspuns ironic cu o melodie a Selenei Gomez # Realitatea.md
Ministrul belgian al apărării, Theo Francken, se ceartă oficial cu fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe tema războiului nuclear, iar într-o postare pe Instagram recurge la melodia „Calm Down" (Calmează-te) a Selenei Gomez, relatează știrileprotv.ro. Într-un interviu acordat site-ului de ştiri belgian HUMO, Theo Francken, şeful apărării belgiene, a promis la începutul acestei săptămâni
Acum 2 ore
22:40
Un elicopter s-a prăbușit joi, 30 octombrie, în nordul Angliei, la scurt timp după decolare, provocând moartea unui bărbat și rănirea altor trei persoane, printre care un copil de 10 ani și o femeie de 58 de ani. Pilotul, în vârstă de 41 de ani, a supraviețuit și el după impactul violent. Poliția a deschis
22:10
Proiect moldo-român: Acțiuni, instruiri și echipamente moderne pentru prevenirea inundațiilor # Realitatea.md
Comunitățile din Botoșani, România, și Bălți, Republica Moldova, vor beneficia de măsuri sporite de protecție împotriva inundațiilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne informează despre lansarea unui proiect menit să sporească capacitatea de prevenție și reacție în fața riscului de inundații în zona transfrontalieră. Activitățile principale includ realizarea materialelor informative și
Acum 4 ore
21:40
Sistemul de încălzire al Centrului de Sănătate din Ceadîr-Lunga, complet renovat după 50 de ani # Realitatea.md
Pacienții și cadrele medicale din Ceadîr-Lunga vor avea parte de condiții mai confortabile, odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de încălzire al Centrului de Sănătate din localitate. Proiectul, în valoare de 1,2 milioane de lei, a fost implementat cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și al Direcției Principale Sănătate și
21:00
Ziua mondială de prevenire a gripei: Autoritățile recomandă vaccinarea și măsuri de protecție # Realitatea.md
În sezonul gripal 2024–2025, tot mai mulți moldoveni aleg vaccinarea. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, deja s-au vaccinat 200 de mii de persoane din grupele cu risc sporit de îmbolnăvire. În acest sezon, ANSP a recepționat 240 de mii de doze de vaccin antigripal, pentru contingentul profesional și persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire.
20:30
Una din zece persoane cu dificultăți mari sau incapacitate totală de vedere, auz, mobilitate sau memorie a reușit să facă studii superioare. În schimb, aproape trei din zece au studii gimnaziale. Informațiile au fost prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) în cadrul unui eveniment de diseminare a Recensământului din 2024, transmite IPN. Statistica studiilor
Acum 6 ore
19:50
Douăsprezece femei din municipiul Ungheni vor deschide creșe de tip familial pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani. Acestea au primit granturi a câte 40 de mii de lei fiecare, pentru a amenaja spații de îngrijire timpurie în locuințele proprii sau în spații închiriate, scrie IPN. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, inițiativa
19:40
Trei crize pentru Guvernul Munteanu: cerere slabă, bani puțini și lipsă de oameni la muncă # Realitatea.md
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup, într-un interviu pentru HotNews.ro, transmite bani.md. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste
19:20
Traficul rutier pe strada Columna din Capitală va fi întrerupt în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu. Măsura este aplicată în baza unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău, în vederea executării unor lucrări edilitare pe strada Columna. Conducătorii auto sunt atenționați să respecte semnalizarea
19:00
Primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni va fi construit de o asociere româno – bulgară, a anunţat, joi, într-un comunicat, Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR). Acesta va avea o lungime de 27 kilometri şi printre provocările tehnice se numără 4 tuneluri şi 36 de poduri și pasaje cu o
18:30
Elena Tomuz este fondatoarea brandului Soo Cookies, o afacere născută din dragostea pentru rețete simple, transformate în experiențe memorabile. Fiecare produs creat de ea este rezultatul grijii, răbdării și dorinței de a aduce bucurie oamenilor prin gusturi autentice și momente pline de căldură. Pentru aceasta, antreprenoriatul înseamnă mai mult decât o afacere – este combinația
18:10
Parlamentul a publicat CV-urile cabinetului de miniștri în frunte cu Alexandru Munteanu # Realitatea.md
Parlamentul Republicii Moldova a publicat CV-urile celor 16 membri ai cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu, oferind detalii despre experiența profesională și pregătirea fiecăruia. Documentul integral poate fi accesat AICI. Totodată, noul Guvern va avea cinci viceprim-miniștri. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că vineri, 31 octombrie 2025, la
18:00
Decizie strategică: Varșovia menține frontiera cu Belarus închisă până la mijlocul lunii noiembrie # Realitatea.md
Varşovia a declarat joi, 30 octombrie, că nu va redeschide alte puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliatul Rusiei, cel puțin până la mijlocul lunii noiembrie. Decizia are scopul de a arăta solidaritate cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea. Lituania şi-a închis graniţa terestră cu Belarus în această săptămână, ca
Acum 8 ore
17:50
Emmanuel Macron, la cel mai scăzut nivel de popularitate. Doar 11% dintre francezi îl mai susțin # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, înregistrează cel mai mic nivel de popularitate de la începutul mandatului său – doar 11% dintre francezi îi mai aprobă activitatea, potrivit unui sondaj realizat de Verian pentru Le Figaro, scrie Digi24.ro. Cifra egalează anti-recordul atins de François Hollande în noiembrie 2016, ceea ce face ca cei doi să fie considerați,
17:30
Comisara UE pentru finanțe se află la Chișinău. Discuții cu miniștri și participare la un atelier organizat de BNM # Realitatea.md
Comisara UE pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, se află în Republica Moldova. Oficiala a purtat discuții cu mai mulți miniștri în exercițiu și participă la un atelier organizat de Banca Națională a Moldovei. Implementarea Planului de Creștere Economică de 1,9 miliarde euro, integrarea Republicii Moldova în zona SEPA, și măsurile care consolidează încrederea investitorilor,
17:20
Zinaida Popa: Chișinăul nu se dezvoltă din cauza bugetului neaprobat. Ceban răspunde # Realitatea.md
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, spune că lipsa bugetului pentru anul 2025 oprește dezvoltarea orașului și arată lipsă de viziune și responsabilitate din partea primarului Ion Ceban. „Orașul stă pe loc. Fără un buget aprobat, nu pot fi lansate proiecte noi, reparate drumuri sau amenajate curți de bloc, iar școlile și
17:10
Atenție, salmonella depistată în ouăle produse de SRL SPERANȚA! Autoritățile le retrag de pe piață # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) retrage de pe piață ouăle de găină pentru consum uman, produse de SRL SPERANȚA. „În urma încercărilor de laborator efectuate la o hală de găini ouătoare, care aparține operatorului din domeniul alimentar SRL „SPERANȚA", în probele de materii fecale a păsărilor s-a indentificat Salmonella Enteritidis", transmite ANSA. Autoritățile recomandă
17:00
Primăria Chișinău informează că traficul rutier va fi parțial și total suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hâncești, în contextul desfășurării lucrărilor de reparație a carosabilului. Astfel, pe 31 octombrie, în intervalul 09:00–20:00, traficul va fi parțial suspendat, pe benzi, în direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului. Pe 1 noiembrie, între
16:50
Pavel Horea, expert în securitate: Retragerea parțială a trupelor SUA din România nu afectează securitatea regională # Realitatea.md
Decizia administrației SUA de a-și retrage o parte dintre trupele sale staționate în România nu este o surpriză. Autoritățile române au fost înștiințate în acest sens și s-a acționat în coordonare. De altfel, SUA vor retrage doar o parte dintre trupele staționate în România – 600 de militari, alți 1000 de militari vor rămâne în
16:40
Trei studenți din Republica Moldova au primit burse de excelență din partea Familiei Regale a României # Realitatea.md
Trei tineri din Republica Moldova au fost premiați cu burse de excelență de către Familia Regală a României, în cadrul unei ceremonii oficiale care a avut loc miercuri, 29 octombrie 2025, la Castelul Peleș. Cei trei studenți distinși sunt: Ionela Solovei – Universitatea de Stat din Moldova Mihai Untilă – Universitatea Tehnică a Moldovei Irina
16:40
Desemnarea ministrului Agriculturii, criticată de Sergiu Ivanov: Fermierii nu au fost consultați # Realitatea.md
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Sergiu Ivanov, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Guvernul a ales candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba despre Ludmila Catlabuga, care a mai deținut acest portofoliu în guvernul Recean. Ivanov a declarat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate,
16:20
VIDEO Escrocherii online de peste 2 milioane de lei: O ucraineancă a fost încătușată în Moldova # Realitatea.md
O ucraineancă de 22 de ani, bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova, a fost reținută de oamenii legii. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 milioane de lei. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că tânăra ar face parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii
16:20
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria. Potrivit Companiei de Drumuri, autoritățile din țara vecină au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri
16:10
Atac masiv asupra Ucrainei: 650 de drone și 50 de rachete lansate de Rusia noaptea trecută # Realitatea.md
Rusia a efectuat, în noaptea de miercuri spre joi, un atac de proporții asupra a circa zece regiuni ale Ucrainei, utilizând 650 de drone și peste 50 de rachete, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe platforma X, citat de EFE. „Au fost lovite regiunile Vinița și Cerkasî, Poltava și Dnipro, Ivano-Frankivsk
Acum 12 ore
15:40
Pești din Cartea Roșie, în valoare de peste 191 de mii de lei, scoși la vânzare într-o piață # Realitatea.md
Un bărbat a fost prins că vindea într-o piață specii de pești incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Operațiunea a fost desfășurată în această dimineață de inspectorii de mediu, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și specialiști de la Institutul de Zoologie. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a șefului Inspectoratului
15:40
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de comemorare la 33 de ani de la trecerea în neființă a soților Aldea-Teodorovici # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, au transmis mesaje în memoria artiștilor-simbol ai renașterii naționale, Doina și Ion Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în neființă. „Astăzi se împlinesc 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Două nume – o inimă, un cântec, un destin. Doi oameni – un
15:30
15:30
Socialiștii vor contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului # Realitatea.md
Socialiștii va contesta decizia privind formarea Biroului Permanent al Parlamentului. Deputații din cadrul fracțiunii sunt nemulțumiți că nu s-a dat curs inițiativei lor de a majoră până la 16 numărul membrilor entității din Legislativ. Dintre socialiștii, în Biroul Permanent se vor regăsi Igor Dodon și Vlad Bătrîncea, care este membru din ofic
15:20
ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional: Evitați frontiera dintre Belarus și Lituania # Realitatea.md
Operatorii de transport rutier internațional din Republica Moldova sunt avertizați să evita traversarea frontierei dintre Belarus și Kazahstan. Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că autoritățile din Lituania au prelungit suspendarea traficului la vămile cu Belarus. „Potrivit deciziilor adoptate de autoritățile lituaniene în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025, măsura de suspendare a traficului […] Articolul ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional: Evitați frontiera dintre Belarus și Lituania apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Ronin Terente este poet și actor, un artist care a ales să-și exprime trăirile prin versuri și prin teatru. Poezia și scena sunt pentru el forme prin care comunică emoții, dând viață personajelor și împărtășind sensibilitatea proprie cu publicul. Pentru Ronin, arta nu se rezumă la cuvinte obișnuite, ci este o punte de legătură între […] Articolul Ronin Terente: „Moldova este Europa – emoție, artă și identitate” apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Un loc al memoriei și culturii: Un centru în memoria soților Aldea-Teodorovici, deschis la Chișinău # Realitatea.md
Centrul de Cultură „Ion și Doina Aldea-Teodorovici” și-a deschis astăzi, 30 octombrie, ușile, după finalizarea lucrărilor de reparație capitală. Centrul, situat pe strada Alexei Mateevici, 77, se află chiar în Scuarul care poartă numele artiștilor. „Este un proiect frumos, pe care Primăria Chișinău l-a realizat în memoria lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, împreună cu fiul […] Articolul Un loc al memoriei și culturii: Un centru în memoria soților Aldea-Teodorovici, deschis la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, aflat în arest preventiv, susține că își va demonstra nevinovăția în fața acuzațiilor, pe care le califică drept politice. Într-un mesaj postat pe rețele sale de socializare, Plahotniuc s-a plâns pe faptul că dosarul în care este învinuit este unul voluminos, de 97 de volume, fiecare a câte 300-400 de […] Articolul Vlad Plahotniuc se plânge de presiuni politice și dosar voluminos apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
„Vino și mă salvează” — ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc înainte de tragedie. Familia cere dreptate # Realitatea.md
Aproape un an a trecut de la moartea Andreei Cuciuc, tânăra de doar 17 ani care și-a pierdut viața după ce a participat la Balul Bobocilor organizat într-un local din Chișinău. Părinții artistei vorbesc pentru prima dată public și povestesc, cu durere, ce s-a întâmplat în acea noapte și de ce cred că fiica lor […] Articolul „Vino și mă salvează” — ultimele cuvinte ale Andreei Cuciuc înainte de tragedie. Familia cere dreptate apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cum se împart 12 Comisii între fracțiuni: Voronin responsabil de controlul finanțelor, iar Novac – de drepturile omului # Realitatea.md
Parlamentul va avea 12 comisii în legislatura actuală. Astfel, PAS va conduce 6 comisii, fracțiunea socialiștilor – 2, comuniștii – 1, și „Partidul Nostru” și Alternativa – câte 1 Comisia Juridică va fi condusă de Veronica Roșca, Comisia economie – de Radu Marian, Comisia securitate – de Lilian Carp, Comisia integrare europeană – de Marcel […] Articolul Cum se împart 12 Comisii între fracțiuni: Voronin responsabil de controlul finanțelor, iar Novac – de drepturile omului apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Trump şi Orban se vor întâlni pe 7 noiembrie, la Washington. De ce merge premierul maghiar în Statele # Realitatea.md
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă, pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul de la Budapesta, citat de EFE și Reuters. Potrivit declarațiilor șefului cancelariei premierului ungar, Gergely Gulyas, pregătirile pentru întrevedere sunt în desfășurare „de multă vreme”. Cei doi lideri vor discuta despre chestiuni energetice, […] Articolul Trump şi Orban se vor întâlni pe 7 noiembrie, la Washington. De ce merge premierul maghiar în Statele apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Nicolae Botgros, despre ministrul propus al Culturii: „Nu-l cunosc pe Cristian Jardan” # Realitatea.md
Deputatul PAS și dirijorul Orchestrei Naționale „Lăutarii”, Nicolae Botgros, a declarat că nu îl cunoaște pe Cristian Jardan, propus pentru funcția de ministru al Culturii în noul Guvern. „Trebuie să vă spun că nu îl cunosc pe domnul Jardan, nu l-am văzut și nu îl știu. Poate dumnealui mă cunoaște pe mine, dar eu trebuie […] Articolul Nicolae Botgros, despre ministrul propus al Culturii: „Nu-l cunosc pe Cristian Jardan” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți valabile pentru vineri, 31 octombrie. Benzina se scumpește cu șase bani, iar motorina cu 14 bani. Un litru de benzină va costa 22,77 lei, iar un litru de motorină – 19,78 lei. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Prețul carburanților continuă să crească. Cât va costa vineri un litru de motorină apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
După declarațiile ministrului belgian al Apărării, Theo Francken, care a afirmat că „vom șterge Moscova de pe hartă” dacă Rusia ar lovi un capitală NATO, fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, i‑a răspuns dur pe X, numindu‑l „imbecil” și lăudând testul presupus al dronei subacvatice cu propulsie nucleară Poseidon. Dmitri […] Articolul Medvedev îl numește „imbecil” pe ministrul belgian al Apărării apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Bătrîncea, întrebat de Druță cine i-a sugerat să rupă harta României Mari. „În această sală s-au omis crime…” # Realitatea.md
Socialistul Vlad Bătrîncea a avut un schimb de replici cu deputatul PAS Mihai Druță, care l-a întrebat cine i-a sugerat să rupă harta României Mari în plenul Parlamentului. Acțiunea a fost calificată drept o crimă, iar vicepreședintele Legislativului a sugerat că în plen au fost comise acțiuni mai grave. „Numiți, vă rog, cine a fost […] Articolul VIDEO Bătrîncea, întrebat de Druță cine i-a sugerat să rupă harta României Mari. „În această sală s-au omis crime…” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Două persoane au fost duse la spital după ce au fost implicate într-un accident violent produs astăzi, 30 octombrie, pe strada Albișoara din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, o Toyota condusă de un șofer de 42 de ani s-a tamponat cu un alt autovehicul de același model, condus de o persoană de aceeași vârstă. În urma impactului, […] Articolul VIDEO Două Toyota s-au lovit grav pe strada Albișoara. Sunt victime apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
„Ni s-au dat peste 900 de mii!” – CNA publică interceptările în dosarul corupției la liceul Asachi # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptările audio din dosarul de corupție în care sunt vizați directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic. „Pentru etajul trei ne-o spus 231 000; etajul 4-239; 5-239 și geamurile 197, eu le-am adunat pe toate – ni s-0 dat vreo 900 și ceva de […] Articolul „Ni s-au dat peste 900 de mii!” – CNA publică interceptările în dosarul corupției la liceul Asachi apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Lukoil vinde filiala internațională către Gunvor, după impunerea sancțiunilor americane # Realitatea.md
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat joi că a acceptat o ofertă de cumpărare din partea Gunvor Group pentru filiala sa internațională. Tranzacția ar putea deveni cea mai importantă vânzare de active corporative după ce, săptămâna trecută, Lukoil a fost vizată de sancțiuni impuse de Statele Unite. Gunvor, cu sediul central la Geneva, este una […] Articolul Lukoil vinde filiala internațională către Gunvor, după impunerea sancțiunilor americane apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”: MEC condamnă corupția și susține ancheta # Realitatea.md
Ministrul în exercițiu al Educației, Dan Perciun, a comentat reținerile și perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de joi, 30 octombrie, la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu acest caz și condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional. Instituția și-a exprimat sprijinul […] Articolul Reținerea directorului liceului „Gheorghe Asachi”: MEC condamnă corupția și susține ancheta apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă # Realitatea.md
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park, are loc Shift Happens, eveniment dedicat businessului. Organizatorii promit o zi cu idei aplicabile în companii, networking și perspective actuale despre noile tehnologii. Temele abordate în cadrul conferinței: leadership adaptiv; inovație în business; comunicare strategică; sustenabilitate; rolul inteligenței artificiale în viața de zic u zi și cea profesională; […] Articolul Shift Happens, pe 28 noiembrie la Digital Park: lideri din România și R. Moldova pe aceeași scenă apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova. Ea spune că a ales să se implice activ în comunitatea sa pentru a contribui direct la construirea unui viitor prosper și durabil pentru țară, valorificând cunoștințele […] Articolul Aurelia Tomșa: „Moldova a fost mereu Europa, Moldova este Europa” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Parlamentul și-a format Biroul Permanent. Din entitate fac parte din oficiu speakerul Igor Grosu, dar și vicepreședinții Legislativului – Doina Gherman și Vlad Bătrîncea. Socialiștii vor fi reprezentați în Biroul Permanent de Igor Dodon și Adela Răilean, iar comuniștii vor fi reprezentați de Diana Caraman. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! […] Articolul Biroul Permanent al Parlamentului a fost format: Lista membrilor apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
„Democrația Acasă” nu va conduce nicio comisie parlamentară. Costiuc: Parlamentul, o subdiviziune a PAS-ului # Realitatea.md
Fracțiunea „Democrația Acasă” nu va deține șefia la nicio comisie parlamentară de profil, a declarat liderul formațiunii, Vasile Costiuc, înaintea ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie, în cadrul căreia se aleg vicepreședinții Legislativului și confirmată componența comisiilor permanente. „Astăzi au fost votate comisiile și o să vedeți cine și unde iese în care comisie. Din […] Articolul „Democrația Acasă” nu va conduce nicio comisie parlamentară. Costiuc: Parlamentul, o subdiviziune a PAS-ului apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Prezidiul Parlamentului rămâne același: Gherman și Bătrîncea au fost aleși vicepreședinți în Legislativ # Realitatea.md
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea au fos aleși vicepreședinți ai Legislativului. Lidera PAS a fost înaintată de majoritate, iar socialistul – de opoziție. Disputa a început de la numărul de vicepreședinți. Opoziția a vrut să fie trei, iar Gaik Vartanenea, președinte al fracțiunii Alternativa, a spus că își dorește să existe chiar 4 vice-speakeri. Într-un […] Articolul Prezidiul Parlamentului rămâne același: Gherman și Bătrîncea au fost aleși vicepreședinți în Legislativ apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Socialiștii cer Parlamentului să voteze declarația privind starea captivă a mai multor instituții de stat # Realitatea.md
Fracțiunea socialiștilor anunță că va înregistra în Parlament două proiecte – primul este Declarația privind starea captivă a unor instituții de stat, iar al doilea – crearea unei comisii speciale care să revizuiască deciziile Comisiei Situații Excepționale și Consiliului Audiovizualului. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu și Vlad Bătrîncea într-un briefing. Conform lor, hotărârile […] Articolul Socialiștii cer Parlamentului să voteze declarația privind starea captivă a mai multor instituții de stat apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii # Realitatea.md
Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 a arătat că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii. Ca urmare, volumul programelor sociale scade. Rolul negativ, în opinia deputatului Adunării Populare, Alexandr Tarnavschi, l-a jucat colaborarea cu Ilan Șor, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Atunci când la conducerea regiunii a venit bașcana Evghenia Guțul, împreună cu echipa sa, […] Articolul Proiectul bugetului Găgăuziei pentru 2026 arată că regiunea pierde peste 50% din veniturile proprii apare prima dată în Realitatea.md.
