Specialiștii lansează un semnal de alarmă: medicamentele expirate pot pune viața în pericol
Moldova1, 30 octombrie 2025 17:40
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
Strugurii „Moldova” recoltați de familia Bezer din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, au ajuns până în Mongolia, unde au fost apreciați pentru calitate și gust. Lilia Bezer susține că a reușit performanța prin muncă asiduă și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Antreprenoarea crede că fermierii moldoveni trebuie să se concentreze pe menținerea pieței de export - ușor de cucerit, dar greu de menținut.
Clubul CFR Cluj a oficializat numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. În luna iulie, Pancu s-a despărțit de echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a României, cu care a participat la Campionatul European din vara acestui an. Fostul internațional va conduce primul antrenament după meciul CFR-ului de sâmbătă, programat în deplasare cu Dinamo București.
Specialiștii lansează un semnal de alarmă: medicamentele expirate pot pune viața în pericol
Trei studenți din R. Moldova vor primi burse din partea Familiei Regale a României: distincție pentru ambasadorul Victor Chirilă
Familia Regală a României a conferit distincții regale mai multor persoane și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova vor primi burse de excelență din partea Familiei Regale a României.
Fracțiunea PAS cere consultări largi pentru bugetul Chișinăului. Primăria: „Proiectele continuă, indiferent de blocajele politice care apar"
Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.
Expert Promo-LEX: Noul Parlament trebuie să pună accent pe transparență și dialog cu opoziția
Democrația parlamentară nu se reduce la majorități și opoziții, ci se construiește prin dialog real, respectarea procedurilor și asumarea colectivă a responsabilităților, afirmă directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Panfil a atras atenția că există restanțe la capitolele „transparență decizională și comunicare publică”.
„Se lăuda că are dosare și noi vrem să-l facem șef la securitate": numirea lui Usatîi în conducerea Comisiei pentru securitate națională, contestată în Parlament
A fost vizat în mai multe dosare, a fost fotografiat „la perete” într-un inspectorat de poliție, a fost acuzat de legături cu lumea interlopă, dar a ajuns la conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Este vorba despre liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care a fost desemnat, pe 30 octombrie, în funcția de vicepreședinte al acestei comisii parlamentare. Numirea a stârnit nemulțumiri în plenul Parlamentului, iar Usatîi s-a apărat, spunând că „toate cele 30 dosare” ar fi fost „fabricate”.
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de oamenii legii, fiind bănuită că făcea parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul cauzat victimelor depășește două milioane de lei.
Moldova este UE! Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră"
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă.
Mai mult de jumătate din vaccinurile antigripale distribuite de ANSP, administrate deja grupurilor vulnerabile
O infecție respiratorie caracteristică sezonului rece este gripa. Aceasta este contagioasă și poate evolua diferit - de la simptome ușoare până la o agravare fulminantă. Specialiștii atenționează pacienții să se adreseze la medicul de familie imediat ce apar primele simptome ale bolii. În paralel, jumătate din dozele de vaccin antigripal distribuite în teritoriu au fost administrate grupurilor vulnerabile.
Final de drum pentru FC Liverpool în Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au fost eliminați în optimile de finală. Discipolii lui Arne Slot, tehnician care a folosit o echipă experimentală, au fost învinși cu 0:3 pe teren propriu de Crystal Palace. La scorul de 0:0, FC Liverpool a avut câteva situații de a marca prin Rio Ngumoha și italianul Federico Chiesa, dar până la pauză aveau să înscrie londonezii.
Parlament nou, conducere veche: Gherman și Batrîncea, realeși în funcțiile de vicespicheri și comisie nouă pentru integrare europeană
Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după ce liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.
Parlament nou, conducere veche: Gherman și Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului și comisie nouă pentru integrare europeană
Parteneriatul cu Marea Britanie – sprijin pentru cei 100.000 de moldoveni din această țară. Ambasador: o comunitate activă și implicată
Comunitatea moldovenilor din Regatul Unit numără circa 100.000 de persoane, fiind activă și implicată atât în viața Moldovei, cât și în societatea britanică. Aceasta beneficiază de sprijin prin acorduri bilaterale și proiecte desfășurate în cadrul parteneriatului strategic construit între cele două țări, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Londra, Ruslan Bolbocean, într-un interviu pentru Radio Moldova.
Italia alocă patru milioane de euro pentru sprijinirea alinierii R. Moldova la acquis-ul european în domeniul agriculturii
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Italiei în procesul de aliniere la acquis-ul european în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Printr-un proiect finanțat cu patru milioane de euro, autoritățile naționale vor fi susținute în modernizarea sectorului agricol, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile.
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul ungar, transmit EFE și Reuters.
Internazionale Milano a repurtat a șasea victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 9-a, discipolii românului Cristian Chivu au învins-o cu 3:0 acasă pe FC Fiorentina, după o prestație convingătoare. La câteva zile după decepția trăită la Napoli, 1:3 în fața campioanei en-titre, Interul avea nevoie de victorie pentru a rămâne în clasament aproape de napolitani și de AS Roma, învingătoare în această etapă cu scorul de 2:1 pe teren propriu în fața grupării Parma Calcio.
IPRE: Noul Guvern trebuie să transforme reziliența R. Moldova într-un parcurs stabil spre integrarea europeană și să prevină oboseala instituțională
R. Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă și credibilă, iar noul Guvern are oportunitatea de a transforma reziliența statului nostru într-un progres concret, asigurând creștere economică și un parcurs stabil spre integrarea europeană. Totodată, viitorul Cabinet de miniștri va trebui să evite oboseala, autosuficiența și diminuarea încrederii publice, susține, într-un editorial, Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).
Recensământ 2024 // Aproape o treime dintre persoane declară dificultăți de vedere, iar una din cinci – de mobilitate
Unul din trei moldoveni se confruntă cu probleme de vedere care le îngreunează activitățile zilnice, iar doi din zece spun că au dificultăți atunci când merg pe jos sau urcă scările. Datele provin din Recensământul din 2024, ale cărui rezultate privind limitările în activitățile cotidiene au fost prezentate joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică.
Moldova este UE! Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități"
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova.
Trei persoane au fost reținute după explozia care s-a produs acum două săptămâni într-un bloc de locuințe de la București, provocând moartea a trei dintre locatari și pagube uriașe.
FOTO, AUDIO | „Au fost transferați banii ceia?": Directorul Liceului „Gheorghe Asachi" și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupție
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți joi, 30 octombrie, de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Unul dintre adjuncții liceului, precum și alți agenți economici sunt cercetați în stare de libertate, în aceeași cauză.
Farmecul Cupei României: patronul clubului Sănătatea Cluj a jucat în meciul cu CS Universitatea Craiova
CS Universitatea Craiova și-a salvat reputația într-un meci din grupa B a Cupei României la fotbal. Oltenii au fost conduși la pauză de Sănătatea Cluj, echipă din Liga a treia, însă s-au dezlănțuit în repriza secundă în fața „virușilor verzi”. „Juveții” au câștigat cu 4:1, o partidă pe care ardelenii au încheiat-o cu patronu de 61 de ani în teren. Într-o extensie a jocului-somnifer cu Metaloglobus București, craiovenii s-au chinuit teribil în primele 25 de minute ale partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco, cu toate că nume cu greutate n-au lipsit din primul „11”.
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), rămâne în fracțiunea parlamentară a PAS, cel puțin în primele 100 de zile ale noului Legislativ. El a precizat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern.
FOTO/AUDIO | Directorul Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupție
Consiliul Europei: R. Moldova a făcut progrese în descentralizare, dar autoritățile locale rămân fragile și subfinanțate
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în implementarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, însă continuă să se confrunte cu probleme serioase legate de fragmentarea teritorială, autonomia financiară redusă și lipsa de resurse umane calificate la nivel local. Concluziile sunt incluse în noul raport al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, publicat după vizita de monitorizare efectuată la Chișinău, în perioada 4 - 6 martie 2025.
Fals demontat de Serviciul Fiscal de Stat: o pretinsă notificare transmisă de un operator de poștă electronică din Rusia
Mai mulți contribuabili au primit așa-zise notificări privind obligația de achitare a impozitului pe venit, transmise prin intermediul unui operator de poștă electronică din Federația Rusă. Mesajul este atribuit Serviciului Fiscal de Stat, pretinzând că este semnat de directoarea Olga Golban. Instituția atenționează că este un fals și îndeamnă contribuabilii să nu acceseze astfel de mesaje.
Vitalie Damașcan și Mihail Caimacov se mențin în formă maximă înaintea partidelor cu Italia și Israelul
Internaționalul moldovean Vitalie Damașcan a înscris cel de-al treilea său gol din actualul sezon pentru formația Zrinski Mostar. În șaisprezecimile de finală ale Cupei Bosniei și Herțegovinei, cei supranumiți „nobilii” au învins cu 2:0 în deplasare formația din liga a treia Romanija Pale, iar atacantul de 26 de ani a stabilit scorul final în minutul 56. Damașcan a marcat cu o lovitură de cap în urma unui corner. Grație evoluțiilor bune în tricoul grupării din orașul Mostar, Damașcan a revenit în lotul echipei naționale a Republicii Moldova.
De 33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici // Deputații au păstrat un moment de reculegere: „O voce a speranței și libertății"
Deputații au păstrat un moment de reculegere în debutul ședinței din 30 octombrie, în semn de omagiu pentru artiștii Ion și Doina Aldea-Teodorovici, comemorați la 33 de ani de la accidentul rutier care le-a curmat viața. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat în plen că, prin creațiile lor, Ion și Doina Aldea-Teodorovici au dăruit o voce speranței și libertății, au inspirat generații întregi și au unit inimile românilor de pretutindeni.
FOTO | Directorul Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupție
Parlament nou, conducere veche: Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Legislativului
PSRM îl propune pe Vlad Batrîncea vicepreședinte al Parlamentului și înaintează inițiative pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor"
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va propune Parlamentului constituirea unei comisii speciale și adoptarea unei declarații pentru „decapturarea statului și depolitizarea instituțiilor”. Cele două inițiative au fost anunțate la un briefing de presă, înaintea ședinței de joi, 30 octombrie, a Parlamentului.
ULTIMA ORĂ | Directorul Liceului „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupție
Controale pentru a combate munca „la negru": creștere cu aproape 13% a sumei încasate din impozitele aferente salariilor, în 2025
Încasările la bugetul public național din obligații aferente plăților salariale a constituit, în primele nouă luni ale anului curent, 34.8 miliarde de lei, mai mult cu aproape 13% decât în aceeași perioadă a anului trecut. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) susține că această creștere se datorează controalelor efectuate la mai mulți agenți economici, în rezultatul cărora au fost declarați suplimentar 1.2 miliarde de lei, în creștere cu 43.27% în comparație cu 2024.
Nu au fost detectate survoluri neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova. Precizările Ministerului Apărării
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute, anunță Ministerul Apărării. Precizarea a fost făcută după ce pe unele canale Telegram au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării.
Agresor din Florești, trimis la închisoare după ce și-a lovit concubina cu o sticlă în cap
Și-a lovit concubina cu o sticlă în cap, apoi a continuat să o bată cu pumnii și picioarele. Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare pentru violență în familie. Decizia a fost pronunțată de instanța de fond, la solicitarea Oficiului Florești al Procuraturii Soroca.
L-a primit pe unchi în vizită, au consumat împreună băuturi alcoolice, s-au luat la ceartă și l-a ucis în bătaie pe musafir. Un bărbat de 34 de ani dintr-o localitate din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omor comis cu deosebită cruzime.
Experți PISA, despre programul Guvernului: Apartenența la UE – o necesitate strategică impusă de mediul de securitate
Programul prezentat de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propune un model de securitate centrat pe cetățean și orientat spre integrarea europeană, constată Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA). Potrivit organizației, succesul implementării acestuia va depinde de capacitatea statului de a transforma angajamentele declarative în acțiuni concrete, care să consolideze reziliența națională și să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană.
Parlamentul își alege vicepreședinții, membrii Biroului permanent și componența comisiilor permanente
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, este continuată joi, 31 octombrie, iar pe ordinea de zi se regăsesc subiecte privind alegerea vicepreședinților Legislativului, stabilirea componenței Biroului permanent și constituirea comisiilor permanente.
Pasageră uitată pe o insulă din Australia - găsită moartă după plecarea vasului de croazieră
Trupul femeii în vârstă a fost descoperit pe 26 octombrie, lângă o potecă de drumeție de pe Insula Lizard, o mică porțiune de uscat care face parte din Marele Recif de Corali al Australiei. Potrivit informațiilor preliminare, victima era pasageră a vasului de croazieră Coral Adventurer, aflat în zonă cu o zi înainte, scrie DW.
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că războiul ar fi „în genele” rușilor. Afirmația a fost făcută în timpul unei vizite la spitalul militar „Mandrîk”, unde liderul de la Kremlin s-a întâlnit cu participanți la invazia din Ucraina, scrie publicația The Moscow Times.
Evaluarea serviciilor de informații americane: Putin intenționează să continue războiul din Ucraina și nu este dispus la compromisuri
Liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă, în ciuda greutăților economice suferite de Rusia și a pierderilor masive pe front. Evaluarea aparține serviciilor de informații americane, transmite NBC, citat de Moscow Times.
Lovituri cu rachete Iskander și drone asupra Ucrainei: o femeie rănită la Borîspil, cămin distrus la Zaporojie
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi, transmite DW.
Corespondență Dan Alexe // Cum este combătut rasismul în România: raport al Consiliului Europei
În raportul privind România, se constată cu satisfacție că, în urma reformei din 2017 a programelor școlare pentru învățământul secundar inferior, temele intitulate „Romii: de la sclavie la emancipare” și „Holocaustul în România: evrei și romi” au fost incluse în programa de Istorie (clasa a VIII-a). De asemenea, se salută introducerea, în 2023, a „Istoriei evreilor și a Holocaustului” ca materie obligatorie în învățământul secundar superior și profesional.
Trump și Xi, întâlnire „uimitoare" la Busan: tarife reduse, reluarea importului de soia și acord privind metalele rare
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au avut o întrevedere bilaterală la Busan - prima din noul mandat al lui Trump. Discuțiile au durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era prevăzut în program. În primele declarații după întrevedere, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept „uimitoare”, afirmând că i-ar acorda o notă „12 din 10”, notează BBC și AP.
SUA se pregătesc să reia testele nucleare după peste 30 de ani: Trump anunță decizia și vorbește despre „condiții de egalitate"
Statele Unite ar putea relua testele cu armament nuclear după mai bine de trei decenii de pauză. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a ordonat Pentagonului să înceapă testarea arsenalului nuclear al SUA, motivând că alte state desfășoară programe similare.
DECLARAȚIE | „Guvernul Munteanu este unul politic, dar premierul tehnocrat poate deveni un liant între guvernare și opoziție"
Deși jumătate din miniștrii propuși în Guvernul Munteanu sunt tehnocrați, acesta este un Executiv politic, fiind susținut de partidul care și-a asumat guvernarea. Ștefan Bejan de la WatchDog.md și-a exprimat reticența, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că noul Guvern va obține sprijin larg în Parlament, în pofida faptului că mai multe fracțiuni parlamentare s-au declarat proeuropene.
S-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre personalitățile feminine marcante din istoria României. Cu prilejul acestei aniversări, la Chișinău sau fost depuse depuneri de flori la statuia Reginei Maria, s-au organizat expoziții de carte și fotografie, precum și recitaluri de cântece dedicate suveranei. Evenimentul a fost organizat de Asociația Istoricilor „Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, drept omagiu pentru cea numită Regina tuturor românilor.
Internetul, 56 de ani de evoluție și noi riscuri: R. Moldova investește în siguranța digitală
Internetul, care a transformat lumea într-un spațiu interconectat și dependent de tehnologie, aduce nu doar oportunități, ci și provocări tot mai complexe pentru siguranța utilizatorilor - în special a copiilor. În Republica Moldova, autoritățile și organizațiile internaționale atenționează că, odată cu creșterea accesului la rețele digitale și la conținut online, se amplifică riscurile legate de securitatea cibernetică, fraudele și abuzurile în mediul virtual. În fiecare an, la data de 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului.
Moldova este UE! Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale"
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația.
