Expert Promo-LEX: Noul Parlament trebuie să pună accent pe transparență și dialog cu opoziția

Nouă oameni au murit, iar alți cinci au fost dați dispăruți în urma unor inundații devastatoare în Vietnam. Ploile torențiale care nu contenesc de patru zile au inundat peste o sută de mii de locuințe în centrul țării. Apa a ajuns până la etajele superioare ale clădirilor. Locuitorii, mulți luați prin surprindere de creșterea rapidă a apei, și-au găsit refugiu pe acoperișuri. A fost avariată grav și infrastructura orașului. Au fost ordonate evacuări în masă pentru zonele cu risc ridicat, dar viteza și intensitatea inundațiilor reprezintă provocări imense.