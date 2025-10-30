FOTO/AUDIO | Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru corupție

16:40

Consultările premierului desemnat Alexandru Munteanu cu fracțiunile parlamentare s-au încheiat. Șeful Cabinetului propus și-a prezentat prioritățile viitorului Executiv, urmând ca, împreună cu echipa sa, să ceară votul de încredere al celor 101 deputați în această săptămână. Deși discuțiile au fost calificate „constructive”, două dintre fracțiuni – „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au solicitat amânarea cu o săptămână a votului de învestire, argumentând necesitatea includerii unor noi propuneri în programul de guvernare. În același timp, trei formațiuni parlamentare au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu, iar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care dețin majoritatea parlamentară, au confirmat că ședința de învestire va avea loc vineri, conform calendarului stabilit. Între timp, premierul desemnat promite dialog constant cu opoziția după învestire.