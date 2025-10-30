Serie A: Internazionale Milano nu i-a lăsat nici o șansă echipei FC Fiorentina

13:10

CS Universitatea Craiova și-a salvat reputația într-un meci din grupa B a Cupei României la fotbal. Oltenii au fost conduși la pauză de Sănătatea Cluj, echipă din Liga a treia, însă s-au dezlănțuit în repriza secundă în fața „virușilor verzi”. „Juveții” au câștigat cu 4:1, o partidă pe care ardelenii au încheiat-o cu patronu de 61 de ani în teren. Într-o extensie a jocului-somnifer cu Metaloglobus București, craiovenii s-au chinuit teribil în primele 25 de minute ale partidei disputate pe stadionul Ion Oblemenco, cu toate că nume cu greutate n-au lipsit din primul „11”.