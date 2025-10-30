FOTO Halterofilii Ion Badanev și Dan Betca, medaliați la Campionatele Europene de juniori

17:10

Alexandru Munteanu precizează că programul de guvernare a fost elaborat în baza celui prezentat de PAS în campania electorală. Conform lui, este vorba despre un document-cadru, care va fi ajustat. Premierul desemnat a precizat că proiectul a fost elaborat în termeni restrânși, ca toată lumea să îl poată accesa. În același timp, potrivit lui, nu […]