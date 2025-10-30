Trei persoane reținute în dosarul exploziei din București. Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă
Ziua, 30 octombrie 2025 15:40
Trei persoane au fost arestate preventiv, iar două companii, printre care și Distrigaz, sunt urmărite penal în dosarul exploziei care a distrus un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, soldată cu trei morți și 15 răniți. Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, angajați ai Distrigaz și ai unei firme private […] Articolul Trei persoane reținute în dosarul exploziei din București. Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 5 minute
16:00
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente. A fost creată o comisie nouă – cea pentru integrare europeană # Ziua
Deputații din Parlament și-au constituit azi comisiile permanente, care în noua legislatură vor fi 12 la număr. Comparativ cu precedentul parlament, în actualul a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Aceasta va fi formată din 11 membri și va fi condusă de deputatul Marcel Spatari. Comisia juridică va fi condusă […] Articolul Noul Parlament va avea 12 comisii permanente. A fost creată o comisie nouă – cea pentru integrare europeană apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
Ministrul român al Educației vrea consultări cu omologul său ucrainean pentru a preveni închiderea liceelor de limbă română # Ziua
Ministrul Educației și Cercetării din România, Daniel David, a transmis o scrisoare omologului său ucrainean, în care subliniază importanța respectării dreptului etnicilor români din Ucraina la educație în limba maternă. Mesajul vine în contextul reformelor educaționale aflate în curs la Kiev, care ar urma să ducă la închiderea a 16 licee cu predare în limba […] Articolul Ministrul român al Educației vrea consultări cu omologul său ucrainean pentru a preveni închiderea liceelor de limbă română apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Altercații violente lângă piața „kilometrul 7” din Odesa. Microbuz al ofițerilor de recrutare pentru armata ucraineană, răsturnat de mulțime # Ziua
O altercație violentă între mai mulți bărbați și ofițerii de recrutare pentru armata ucraineană a avut loc în această dimineață, în apropierea pieței angro „kilometrul 7” din Odesa, în urma căreia un microbuz al instituției a fost răsturnat și grav avariat, relatează publicația Dumskaia. Potrivit directorului adjunct al pieței, Irinei Tkaci, incidentul s-a produs în […] Articolul VIDEO | Altercații violente lângă piața „kilometrul 7” din Odesa. Microbuz al ofițerilor de recrutare pentru armata ucraineană, răsturnat de mulțime apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
14:50
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%. Potrivit IPN, care citează date oficiale prezentate de Ministerul Finanțelor, veniturile generale și colectate […] Articolul Deficitul bugetar a ajuns la șapte miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
VIDEO | Usatîi a cerut ca o funcție de vicepreședinte al Parlamentului să revină și Partidului Nostru, însă PAS și PSRM s-au pronunțat împotrivă # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru consideră că Parlamentul să aibă trei vicepreședinți și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespicher. Propunerea a fost respinsă însă de deputații PAS și PSRM, care au susținut doar candidatura lui Vlad Bătrîncea pentru acest post. Inițiativa a venit din partea liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi. „Pentru a le oferi […] Articolul VIDEO | Usatîi a cerut ca o funcție de vicepreședinte al Parlamentului să revină și Partidului Nostru, însă PAS și PSRM s-au pronunțat împotrivă apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău va fi demisă după cazul de corupție, susține Dan Perciun: Știrbește din imaginea sistemului # Ziua
Ministrul Educației, Dan Perciun, condamnă cazul de corupție de la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău și susține că directoarea instituției, Natalia Bulat, și adjuncta, vizată în cauza penală, vor fi demise și le vor fi retrase gradele didactice. „Cred că orice abatere de așa gen trebuie sancționată cât mai dur, pentru că asemenea practici știrbesc din imaginea profesiei […] Articolul Directoarea Liceului „Gh. Asachi” din Chișinău va fi demisă după cazul de corupție, susține Dan Perciun: Știrbește din imaginea sistemului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:50
Donald Trump declară că reducerea numărului de militari americani din România „nu este una foarte semnificativă. Nu este mare lucru” # Ziua
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”. El a fost întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One despre mișcarea anunțată miercuri de Pentagon și Ministerul român al Apărării. Donald Trump a fost întrebat la bordul Air Force One despre retragerea parțială a […] Articolul Donald Trump declară că reducerea numărului de militari americani din România „nu este una foarte semnificativă. Nu este mare lucru” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Vlad Plahtoniuc transmite primul mesaj după arestare: Justiția televizată dă deja verdicte, eu însă voi demonstra că dosarul este politic # Ziua
Vlad Plahotniuc a publicat astăzi pe rețelele de socializare primul mesaj după extrădarea sa în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasarea în arest. Politicianul susține că nu a transmis în această perioadă mesaje, deoarece era în plin proces de examinare a dosarului, care conține 97 de volume. Fostul lider al PDM a precizat că […] Articolul Vlad Plahtoniuc transmite primul mesaj după arestare: Justiția televizată dă deja verdicte, eu însă voi demonstra că dosarul este politic apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris # Ziua
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, în cadrul Forumului Păcii de la Paris. Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, discuțiile s-au concentrat pe „promovarea păcii și stabilității în Europa, șefa statului salutând pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul”. În cadrul dialogului, cei doi […] Articolul Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
O fetiță de 7 ani a murit în Vinița, iar la Zaporojie bilanțul a ajuns la doi morți. Peste 650 de drone și 50 de rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei # Ziua
Numărul victimelor în urma atacurilor masive lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi a crescut. Pe lângă cei doi morți confirmați la Zaporojie, autoritățile din regiunea Vinița au anunțat decesul unei fetițe de 7 ani rănite în timpul bombardamentelor. Potrivit Administrației Militare Regionale Vinița, copilul a murit la spital din cauza rănilor suferite […] Articolul O fetiță de 7 ani a murit în Vinița, iar la Zaporojie bilanțul a ajuns la doi morți. Peste 650 de drone și 50 de rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ministerul Apărării anunță că nu a detectat, azi-dimineață, rachete ce ar fi survolat spațiul aerian # Ziua
Ministerul Apărării reacționează în urma informațiilor publicate de presa ucraineană care anunța că azi-dimineață două rachete rusești au survolat spațiul aerian al R. Moldova, în raioanele de nord. Instituția susține că nu a detectat survolări. „Cu referire la informația apărută în unele canale de Telegram, referitor la survolări a spațiului aerian în partea de nord […] Articolul Ministerul Apărării anunță că nu a detectat, azi-dimineață, rachete ce ar fi survolat spațiul aerian apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Peskov, despre anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare: „Nu am fost notificați. Dacă moratoriul este încălcat, Rusia va acționa în consecință” # Ziua
Kremlinul a reacționat joi la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a anunțat intenția Statelor Unite de a relua testele nucleare după o pauză de peste 30 de ani, afirmând că Washingtonul nu a notificat Moscova în acest sens. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a subliniat că, deocamdată, „nu există indicii că […] Articolul Peskov, despre anunțul lui Trump privind reluarea testelor nucleare: „Nu am fost notificați. Dacă moratoriul este încălcat, Rusia va acționa în consecință” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
11:50
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli și nici armatelor de boți # Ziua
Președintele Maia Sandu a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolul manipulării online și responsabilitatea platformelor digitale în protejarea democrației. Șefa statului a avertizat că platformele de socializare, cândva simboluri ale libertății și transparenței, au devenit spații […] Articolul Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu rețelelor de troli și nici armatelor de boți apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Conducerea Parlamentului rămâne neschimbată. Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcția de vicepreședinte al legislativului # Ziua
Actualul Parlament va fi condus de aceiași deputați care se aflau în prezidiul precedentului legislativ. După alegerea de săptămâna viitoare a lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi plenul i-a ales pe Doina Gherman și Vlad Batrîncea în funcția de vicepreședinte. Doina Gherman, propusă de PAS, a obținut 53 de voturi, iar […] Articolul Conducerea Parlamentului rămâne neschimbată. Doina Gherman și Vlad Batrîncea, realeși în funcția de vicepreședinte al legislativului apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Liderii republicani din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: „Decizia transmite un semnal greșit Rusiei” # Ziua
Șefii comisiilor de apărare din Congresul Statelor Unite, senatorul Roger Wicker (Mississippi) și deputatul Mike Rogers (Alabama), ambii republicani, și-au exprimat opoziția fermă față de planul Pentagonului de a reduce prezența militară americană în România, avertizând că o astfel de mișcare „transmite un semnal greșit către Rusia” și „riscă să provoace noi agresiuni”. Într-o declarație […] Articolul Liderii republicani din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: „Decizia transmite un semnal greșit Rusiei” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
FOTO | Directorul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și adjunctul său, reținuți de CNA într-un dosar de corupție # Ziua
Directorul liceului teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție, anunță Centrul Național Anticorupție. Adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate. Aceștia sunt bănuiți de presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. În cadrul operațiunii, ofițerii CNA […] Articolul FOTO | Directorul liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și adjunctul său, reținuți de CNA într-un dosar de corupție apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Cozi mari se înregistrează în această dimineață la Vama Sculeni. Poliția de Frontieră anunță că trafic intens este înregistrat pe coridoarele de ieșire din Republica Moldova, unde timpul de așteptare depășește o oră. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă”, precizează Poliția de Frontieră. […] Articolul Cozi de mașini la Vama Sculeni. Pe coridoarele de ieșire timpul de așteptare depășește o oră apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump și Xi au convenit să colaboreze pentru pacea în Ucraina: „Am discutat îndelung și foarte serios” # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că liderul Chinei, Xi Jinping, s-a arătat dispus să colaboreze cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma unei întrevederi bilaterale desfășurate în Coreea de Sud. „Am discutat îndelung și foarte serios despre Ucraina. Am convenit că ambele părți au rămas blocate în lupte. Uneori […] Articolul Trump și Xi au convenit să colaboreze pentru pacea în Ucraina: „Am discutat îndelung și foarte serios” apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile în „dosarul destabilizărilor” # Ziua
Președintele raionului Rîșcani, fostul deputat socialist, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în cadrul dosarului instruirilor în Serbia pentru „pregătirea destabilizărilor”. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că o altă persoană vizată în același dosar a fost supusă interdicției de a părăsi țara, urmând să […] Articolul Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, plasat în arest pentru 30 de zile în „dosarul destabilizărilor” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii # Ziua
Președintele american Donald Trump a ordonat Departamentului de Război să înceapă imediat testele cu arme nucleare, invocând „acțiunile similare ale altor state”, potrivit unui mesaj publicat pe platforma sa Truth Social. „Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Acest avantaj a fost obținut datorită modernizării arsenalului în timpul primului meu mandat. […] Articolul Donald Trump a ordonat reluarea testelor nucleare ale SUA, după o pauză de peste trei decenii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
09:50
Dinu Plîngău s-a înțeles cu PAS că va rămâne în fracțiune 100 de zile: M-au rugat să nu plec acum # Ziua
Până în luna februarie, PAS va pierde doi deputați și va rămâne cu 53 de parlamentari. Liderul Platformei „Demnitate și Adevăr”, Dinu Pîngău, care împreună cu colega sa de formațiune Stela Macari au ajuns în legislativ pe lista PAS, a anunțat că s-a înțeles „informal” cu Igor Grosu ca să fie în fracțiune 100 de […] Articolul Dinu Plîngău s-a înțeles cu PAS că va rămâne în fracțiune 100 de zile: M-au rugat să nu plec acum apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
33 de ani fără Ion și Doina Aldea Teodorovici, cei doi mari artiști ai neamului, care au însuflețit mișcarea de renaștere națională # Ziua
În urmă cu 33 de ani, în noaptea fatidică de 29 spre 30 octombrie 1992, românii basarabeni au suferit o pierdere enormă. Ion și Doina Aldea Teodorovici, „inimile gemene” care au creat cea mai puternică vibrație românească și au însuflețit mișcarea de eliberare și renaștere națională de la sfârșitul anilor ’80, începutul anilor ’90, își […] Articolul 33 de ani fără Ion și Doina Aldea Teodorovici, cei doi mari artiști ai neamului, care au însuflețit mișcarea de renaștere națională apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Noul legislativ își va alege azi vicepreședinții și va constitui comisiile permanente. Este a doua întrunire a deputaților legislaturii a XII-a, care vor continua ședința de constituire a Parlamentului începută săptămâna trecută. Pe ordinea de zi figurează două proiecte privind alegerea unui vicepreședinte, ceea ce înseamnă că Igor Grosu va avea doi adjuncți. De asemenea, […] Articolul Noul Parlament își alege azi vicepreședinții și își constituie comisiile permanente apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Două rachete ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova și României în timpul atacului masiv asupra Ucrainei # Ziua
În timpul atacului combinat cu rachete și drone lansat noaptea trecută asupra Ucrainei, două rachete rusești ar fi traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și României în jurul orei 06:00, potrivit datelor publicate pe harta de monitorizare realizată de canalele ucrainene PPO RADAR și monitorwar. Harta prezintă traiectoriile estimate ale rachetelor și dronelor care au […] Articolul Două rachete ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova și României în timpul atacului masiv asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin 11 răniți la Zaporojie, avarii și întreruperi de curent în majoritatea regiunilor # Ziua
Noaptea trecută, mai multe regiuni ale Ucrainei au fost lovite de un atac combinat cu drone și rachete rusești, care a vizat în principal infrastructura energetică. Potrivit companiei naționale Ukrenergo, în urma bombardamentelor au fost introduse deconectări de urgență a energiei electrice în majoritatea regiunilor țării. Cea mai gravă situație s-a înregistrat la Zaporojie, unde […] Articolul Atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin 11 răniți la Zaporojie, avarii și întreruperi de curent în majoritatea regiunilor apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Trump anunță un acord comercial cu Xi, după întâlnirea „extraordinară”. SUA reduc tarifele, China reia importurile de soia și relaxează restricțiile la metale rare # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat, după întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, că cele două țări au ajuns la un acord comercial parțial, menit să pună capăt tensiunilor economice dintre Washington și Beijing, relatează Axios. În urma discuțiilor, care au durat aproximativ o oră și 40 de minute, Trump a […] Articolul Trump anunță un acord comercial cu Xi, după întâlnirea „extraordinară”. SUA reduc tarifele, China reia importurile de soia și relaxează restricțiile la metale rare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:10
Aeroportul Chișinău susține că nu există probleme cu aprovizionarea cu combustibil a avioanelor, în pofida sancțiunilor Lukoil # Ziua
Alimentarea avioanelor cu combustibil pe Aeroportul Chișinău se desfășoară în mod obișnuit, în pofida sancțiunilor împotriva Lukoil, campanie care asigură furnizarea combustibilului aeronavelor mai multor operatori aerieni din R. Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” și Autoritatea Aeronautică Civilă au fost notificate în legătură cu restricțiile impuse de Statele Unite […] Articolul Aeroportul Chișinău susține că nu există probleme cu aprovizionarea cu combustibil a avioanelor, în pofida sancțiunilor Lukoil apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Pentagonul, după anunțul retragerii parțiale a militarilor americani din Europa: „Un semn pozitiv al creșterii capacităților și responsabilităților europene” # Ziua
Departamentul de Război al Statelor Unite a anunțat o ajustare a rotației unităților militare americane dislocate în Europa, precizând că Brigada 2 Infanterie a Diviziei 101 Aeropurtate își va încheia misiunea conform planificării și se va retrage la baza sa din Kentucky, fără a fi înlocuită de o altă unitate. Potrivit comunicatului oficial, decizia face […] Articolul Pentagonul, după anunțul retragerii parțiale a militarilor americani din Europa: „Un semn pozitiv al creșterii capacităților și responsabilităților europene” apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
VIDEO | Masacru în Rio de Janeiro. Zeci de morți după cel mai amplu raid al poliției din istoria orașului # Ziua
Scene de război s-au derulat marți în nordul metropolei braziliene, după un raid masiv al poliției împotriva cartelului „Comando Vermelho”, una dintre cele mai vechi și violente organizații criminale din Rio de Janeiro. Potrivit autorităților statului, cel puțin 64 de persoane au fost ucise, însă publicația G1 estimează că numărul total al morților ar putea […] Articolul VIDEO | Masacru în Rio de Janeiro. Zeci de morți după cel mai amplu raid al poliției din istoria orașului apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
IGSU, detalii despre explozia de pe str. Albișoara: Deflagrația s-a produs în baia apartamentului # Ziua
Șase echipaje de pompieri și salvatori au intervenit în cazul exploziei din apartamentul unui bloc de pe strada Albișoara din Capitală. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a venit cu primele informații oficiale, precizează că deflagrația s-a produs în baia apartamentului situat la etajul al treilea a unui bloc cu 16 nivele. Ajunși […] Articolul IGSU, detalii despre explozia de pe str. Albișoara: Deflagrația s-a produs în baia apartamentului apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Un complice al omorului din 2024 de pe o terasă din Capitală urmează să fie extrădat la Chișinău. Demersul, acceptat de autoritățile britanice # Ziua
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul de pe o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei din iulie 2024, urmează să fie extrădat în Republica Moldova din Marea Britanie, acolo unde a fost reținut la o lună de la comiterea crimei. Procuratura Generală anunță că demersul instituției a fost acceptat de autoritățile de la Londra. […] Articolul Un complice al omorului din 2024 de pe o terasă din Capitală urmează să fie extrădat la Chișinău. Demersul, acceptat de autoritățile britanice apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
O explozie a izbucnit în această după-amiază într-un bloc de pe strada Albișoara a Capitalei. Deflagrația s-a produs la etajul al treilea al clădirii. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvatori și pompieri, care au evacuat mai mulți locatari. Deocamdată nu se cunosc cauzele exploziei. Unele canale de telegram scriu că ar […] Articolul Explozie într-un apartament din Capitală. Cauza ar fi o butelie de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Summit istoric la Seul. Trump și Xi încearcă să repornească dialogul economic global, după ani de confruntare comercială # Ziua
Președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping se pregătesc pentru prima întâlnire directă de la revenirea lui Trump la Casa Albă, un summit așteptat cu interes global, care ar putea pune capăt lunilor de turbulențe economice generate de noul război comercial dintre cele două superputeri, relatează The Guardian. Întâlnirea va avea loc […] Articolul Summit istoric la Seul. Trump și Xi încearcă să repornească dialogul economic global, după ani de confruntare comercială apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova s-au înrolat în grupări paramilitare ilegale și au luptat atât în războiul din Ucraina, câr și în conflicte militare din alte țări. Oamenii legii au făcut investigații în acest sens, iar astăzi au efectuat descinderi, mai mulți bărbați fiind cercetați în stare de libertate. Oamenii legii au ridicat telefoane, […] Articolul VIDEO | Poliția a deconspirat mai mulți moldoveni implicați în mercenariat internațional apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Putin anunță testarea „cu succes” a dronelor submarine nucleare „Poseidon”: „Interceptarea este imposibilă” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, că Rusia a efectuat cu succes testele dronelor submarine nucleare „Poseidon”, despre care a afirmat că „nu pot fi interceptate de niciun sistem existent în lume”. Putin a descris testul drept „un succes uriaș”, explicând că, pentru prima dată, dispozitivul a fost lansat de la bordul unui submarin […] Articolul Putin anunță testarea „cu succes” a dronelor submarine nucleare „Poseidon”: „Interceptarea este imposibilă” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:50
Avocații lui Plahotniuc reclamă noi încercări ale instanței de a grăbi neargumentat și netransparent examinarea dosarului # Ziua
Avocații lui Vlad Plahotniuc se arată din nou deranjați că instanța încearcă neargumentat și prin tehnici netransparente să examineze dosarul în care fostul lider al PDM este învinuit de frauda bancară. Într-o postare publică, apărătorul Lucian Rogac susține că azi au fost audiați cinci martori, contrar înțelegerilor anterioare prin care s-ar fi convenit ca la […] Articolul Avocații lui Plahotniuc reclamă noi încercări ale instanței de a grăbi neargumentat și netransparent examinarea dosarului apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Lukoil, forțată de sancțiunile impuse de SUA să își vândă activele externe la o treime din valoare # Ziua
Cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, Lukoil, este nevoită să își vândă activele din străinătate după ce administrația președintelui Donald Trump a impus sancțiuni blocante împotriva grupului, potrivit publicației Izvestia. Compania deține participații în proiecte petroliere din Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt și Emiratele Arabe Unite, precum și în America Latină, Africa de […] Articolul Lukoil, forțată de sancțiunile impuse de SUA să își vândă activele externe la o treime din valoare apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil, discutate la ANRE cu reprezentanți ai Ambasadei SUA # Ziua
Evaluarea impactului asupra Republicii Moldova în urma sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil au fost discutate la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. La întrevedere a participat Eugen Carpov, unul dintre directorii ANRE. Potrivit instituției, discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate din sectorul energetic, cooperarea moldo-americană […] Articolul Impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil, discutate la ANRE cu reprezentanți ai Ambasadei SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
337 de ani de la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, unul dintre cei mai bogați și iscusiți voievozi ai Țării Românești # Ziua
Acum 337 de ani, în 29 octombrie 1688, pe tronul Țării Românești, la vârsta de 34 de ani, urca Constantin Brâncoveanu, un protector al artelor și culturii și unul dintre cei mai înstăriți și iscusiți voievozi ai Valahiei. A acces la tron după moartea lui Șerban Cantacuzino, având una din cele mai lungi domnii din […] Articolul 337 de ani de la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, unul dintre cei mai bogați și iscusiți voievozi ai Țării Românești apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
VIDEO | Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat în 7 noiembrie. Negrescu: Va gestiona relația cu R. Moldova, dar și cu toate statele din Parteneriatul Estic # Ziua
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova, care urmează să fie inaugurat în data de 7 noiembrie, va fi un „centru regional” al UE și va gestiona relația cu Republica Moldova, dar și cu toate statele din Parteneriatul Estic. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Parlamentului European la „Interviul Zilei”, acordat portalului ZIUA.md. „Cu ocazia […] Articolul VIDEO | Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat în 7 noiembrie. Negrescu: Va gestiona relația cu R. Moldova, dar și cu toate statele din Parteneriatul Estic apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters. Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, potrivit reprezentantului Alianței Nord-Atlantice. NATO și Statele Unite […] Articolul Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România: Nu e ceva neobișnuit apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Cozi imense la Catedrala Mântuirii Neamului. Programul de închinare a fost prelungit până miercurea viitoare # Ziua
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Mântuirii Neamului, care va rămâne deschisă neîntrerupt, zi și noapte, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00. Decizia vine pe fondul numărului impresionant de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar al noului lăcaș de cult. „Ținând cont de numărul impresionant de pelerini, Patriarhia […] Articolul Cozi imense la Catedrala Mântuirii Neamului. Programul de închinare a fost prelungit până miercurea viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de aderare la UE, nu e dorită nici măcar de Chișinău # Ziua
Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova „Tehnic, astăzi, Republica […] Articolul VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de aderare la UE, nu e dorită nici măcar de Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Raport al serviciilor americane de informații: Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina # Ziua
Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să facă compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă. Aceasta este evaluarea pe care serviciile de informații americane au prezentat-o oficialilor americani și membrilor Congresului, au declarat surse bine informate pentru NBC […] Articolul Raport al serviciilor americane de informații: Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Ceban, după consultările cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral # Ziua
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările lor vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit lui […] Articolul Ceban, după consultările cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Israelul reia armistițiul în Gaza după un val de atacuri asupra țintelor Hamas. Cel puțin 50 de palestinieni, inclusiv 22 de copii, au murit în lovituri aeriene # Ziua
Armata israeliană (IDF) a anunțat miercuri dimineață că încetarea focului în Fâșia Gaza a fost restabilită, după ce a desfășurat o serie de lovituri masive asupra a zeci de ținte și comandouri Hamas, ca răspuns la încălcările repetate ale acordului de pace de către gruparea palestiniană. „Conform directivei nivelului politic și după o serie de […] Articolul Israelul reia armistițiul în Gaza după un val de atacuri asupra țintelor Hamas. Cel puțin 50 de palestinieni, inclusiv 22 de copii, au murit în lovituri aeriene apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Victor Negrescu, mesaj tranșant pentru viitorul guvern: Banii europeni trebuie să fie cheltuiți corect, pe proiecte viabile! # Ziua
Viitorul guvern al Republicii Moldova va trebui să se concentreze pe problemele economice și sociale și să vină cu o strategie coerentă de atragere a investitorilor. În același timp, este nevoie ca autoritățile de la Chișinău să folosească „adecvat” banii europeni. Observațiile aparțin vicepreședintelui Parlamentului european, Victor Negrescu și au fost făcute la „Interviul Zilei”, […] Articolul VIDEO | Victor Negrescu, mesaj tranșant pentru viitorul guvern: Banii europeni trebuie să fie cheltuiți corect, pe proiecte viabile! apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Deputatul Renato Usatîi cere amânarea votului pentru noul executiv: Vrem un grup de lucru pentru elaborarea unui program comun de guvernare # Ziua
Fracțiunea „Partidul Nostru” din Parlament cere amânarea votului pentru Guvernul Munteanu în legislativ cu o săptămână. Deputatul Renato Usatîi susține că va cere crearea unui grup de lucru, format din toate fracțiunile și din partide extraparlamentare, pentru elaborarea unui plan național complex de guvernare. „Dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care ar uni […] Articolul Deputatul Renato Usatîi cere amânarea votului pentru noul executiv: Vrem un grup de lucru pentru elaborarea unui program comun de guvernare apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Vasile Costiuc, după consultările cu premierul desemnat: Avem un Guvern neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, nu Parlamentului # Ziua
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, solicită Parlamentului și Președinției să nu voteze în grabă noul Guvern, „pentru ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerele”. Mai mult Costiuc a declarat, în urma consultărilor cu premierul desemnat, că noul Guvern este „neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, dar nu Parlamentului”. „Recomandarea noastră către […] Articolul Vasile Costiuc, după consultările cu premierul desemnat: Avem un Guvern neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, nu Parlamentului apare prima dată în ZIUA.md.
