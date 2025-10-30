Trei persoane reținute în dosarul exploziei din București. Compania Distrigaz, pusă sub acuzare pentru distrugere din culpă

12:40

Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să facă compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă. Aceasta este evaluarea pe care serviciile de informații americane au prezentat-o oficialilor americani și membrilor Congresului, au declarat surse bine informate pentru NBC […] Articolul Raport al serviciilor americane de informații: Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.