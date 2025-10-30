Maia Sandu a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris

17:30

Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul de pe o terasă din sectorul Râșcani al Capitalei din iulie 2024, urmează să fie extrădat în Republica Moldova din Marea Britanie, acolo unde a fost reținut la o lună de la comiterea crimei. Procuratura Generală anunță că demersul instituției a fost acceptat de autoritățile de la Londra. […] Articolul Un complice al omorului din 2024 de pe o terasă din Capitală urmează să fie extrădat la Chișinău. Demersul, acceptat de autoritățile britanice apare prima dată în ZIUA.md.