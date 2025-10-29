Putin anunță testarea „cu succes” a dronelor submarine nucleare „Poseidon”: „Interceptarea este imposibilă”

13:10

Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova „Tehnic, astăzi, Republica […] Articolul VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de aderare la UE, nu e dorită nici măcar de Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.