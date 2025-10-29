Putin anunță testarea „cu succes” a dronelor submarine nucleare „Poseidon”: „Interceptarea este imposibilă”
29 octombrie 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, că Rusia a efectuat cu succes testele dronelor submarine nucleare „Poseidon", despre care a afirmat că „nu pot fi interceptate de niciun sistem existent în lume". Putin a descris testul drept „un succes uriaș", explicând că, pentru prima dată, dispozitivul a fost lansat de la bordul unui submarin
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova s-au înrolat în grupări paramilitare ilegale și au luptat atât în războiul din Ucraina, câr și în conflicte militare din alte țări. Oamenii legii au făcut investigații în acest sens, iar astăzi au efectuat descinderi, mai mulți bărbați fiind cercetați în stare de libertate. Oamenii legii au ridicat telefoane
Avocații lui Plahotniuc reclamă noi încercări ale instanței de a grăbi neargumentat și netransparent examinarea dosarului
Avocații lui Vlad Plahotniuc se arată din nou deranjați că instanța încearcă neargumentat și prin tehnici netransparente să examineze dosarul în care fostul lider al PDM este învinuit de frauda bancară. Într-o postare publică, apărătorul Lucian Rogac susține că azi au fost audiați cinci martori, contrar înțelegerilor anterioare prin care s-ar fi convenit ca la
Lukoil, forțată de sancțiunile impuse de SUA să își vândă activele externe la o treime din valoare
Cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, Lukoil, este nevoită să își vândă activele din străinătate după ce administrația președintelui Donald Trump a impus sancțiuni blocante împotriva grupului, potrivit publicației Izvestia. Compania deține participații în proiecte petroliere din Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt și Emiratele Arabe Unite, precum și în America Latină, Africa de
Impactul sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil, discutate la ANRE cu reprezentanți ai Ambasadei SUA
Evaluarea impactului asupra Republicii Moldova în urma sancțiunilor impuse companiilor Rosneft și Lukoil au fost discutate la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cu reprezentanți ai Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. La întrevedere a participat Eugen Carpov, unul dintre directorii ANRE. Potrivit instituției, discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate din sectorul energetic, cooperarea moldo-americană
337 de ani de la începutul domniei lui Constantin Brâncoveanu, unul dintre cei mai bogați și iscusiți voievozi ai Țării Românești
Acum 337 de ani, în 29 octombrie 1688, pe tronul Țării Românești, la vârsta de 34 de ani, urca Constantin Brâncoveanu, un protector al artelor și culturii și unul dintre cei mai înstăriți și iscusiți voievozi ai Valahiei. A acces la tron după moartea lui Șerban Cantacuzino, având una din cele mai lungi domnii din
VIDEO | Biroul Parlamentului UE la Chișinău va fi inaugurat în 7 noiembrie. Negrescu: Va gestiona relația cu R. Moldova, dar și cu toate statele din Parteneriatul Estic
Biroul Parlamentului European în Republica Moldova, care urmează să fie inaugurat în data de 7 noiembrie, va fi un „centru regional" al UE și va gestiona relația cu Republica Moldova, dar și cu toate statele din Parteneriatul Estic. Declarația a fost făcută de către vicepreședintele Parlamentului European la „Interviul Zilei", acordat portalului ZIUA.md. „Cu ocazia
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters. Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, potrivit reprezentantului Alianței Nord-Atlantice. NATO și Statele Unite
Cozi imense la Catedrala Mântuirii Neamului. Programul de închinare a fost prelungit până miercurea viitoare
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Mântuirii Neamului, care va rămâne deschisă neîntrerupt, zi și noapte, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00. Decizia vine pe fondul numărului impresionant de pelerini care doresc să treacă prin Sfântul Altar al noului lăcaș de cult. „Ținând cont de numărul impresionant de pelerini, Patriarhia
VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de aderare la UE, nu e dorită nici măcar de Chișinău
Republica Moldova nu se poate decupla de Ucraina, în procesul de integrare europeană, iar acest lucru nu și-l doresc nici măcar autoritățile de la Chișinău. De această părere este Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, care recunoaște, în același timp, că acest lucru îngreunează începerea efectivă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova „Tehnic, astăzi, Republica
Raport al serviciilor americane de informații: Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin nu este dispus să facă compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă. Aceasta este evaluarea pe care serviciile de informații americane au prezentat-o oficialilor americani și membrilor Congresului, au declarat surse bine informate pentru NBC
Ceban, după consultările cu Munteanu: Programul nu este guvernamental, ci mai degrabă electoral
Blocul Alternativa va decide dacă va susține sau nu viitorul Guvern în funcție de modul în care propunerile și recomandările lor vor fi incluse în programul de guvernare. Declarația a fost făcută de deputatul blocului și edilul capitalei, Ion Ceban, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit lui
Israelul reia armistițiul în Gaza după un val de atacuri asupra țintelor Hamas. Cel puțin 50 de palestinieni, inclusiv 22 de copii, au murit în lovituri aeriene
Armata israeliană (IDF) a anunțat miercuri dimineață că încetarea focului în Fâșia Gaza a fost restabilită, după ce a desfășurat o serie de lovituri masive asupra a zeci de ținte și comandouri Hamas, ca răspuns la încălcările repetate ale acordului de pace de către gruparea palestiniană. „Conform directivei nivelului politic și după o serie de
VIDEO | Victor Negrescu, mesaj tranșant pentru viitorul guvern: Banii europeni trebuie să fie cheltuiți corect, pe proiecte viabile!
Viitorul guvern al Republicii Moldova va trebui să se concentreze pe problemele economice și sociale și să vină cu o strategie coerentă de atragere a investitorilor. În același timp, este nevoie ca autoritățile de la Chișinău să folosească „adecvat" banii europeni. Observațiile aparțin vicepreședintelui Parlamentului european, Victor Negrescu și au fost făcute la „Interviul Zilei",
Deputatul Renato Usatîi cere amânarea votului pentru noul executiv: Vrem un grup de lucru pentru elaborarea unui program comun de guvernare
Fracțiunea „Partidul Nostru" din Parlament cere amânarea votului pentru Guvernul Munteanu în legislativ cu o săptămână. Deputatul Renato Usatîi susține că va cere crearea unui grup de lucru, format din toate fracțiunile și din partide extraparlamentare, pentru elaborarea unui plan național complex de guvernare. „Dacă, într-adevăr, vrem un guvern funcțional, un guvern care ar uni
Vasile Costiuc, după consultările cu premierul desemnat: Avem un Guvern neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, nu Parlamentului
Liderul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, solicită Parlamentului și Președinției să nu voteze în grabă noul Guvern, „pentru ca societatea să înțeleagă cine urmează să conducă ministerele". Mai mult Costiuc a declarat, în urma consultărilor cu premierul desemnat, că noul Guvern este „neasumat politic, care va fi subordonat Președinției, dar nu Parlamentului". „Recomandarea noastră către
VIDEO | Un TIR, condus de un cetățean moldovean, implicat într-un accident grav în România. Două persoane au murit în urma impactului
Un grav accident rutier a avut loc în după-amiaza zilei de marți, 28 octombrie, în județul Iași, România. În eveniment au fost implicate un TIR, condus de un cetățean moldovean, și un autoturism, iar impactul a fost unul violent. Două persoane au murit în urma accidentului. La data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, Poliția
Percheziții în mai multe localități ale R. Moldova într-un dosar privind activitatea mercenarilor
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) desfășoară percheziții în mai multe localități din R. Moldova în contextul unei cauze penale pornită pentru „mercenariat". „La moment, angajații INI în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger" desfǎşoarǎ mai multe percheziții pe
Consecințele incendiului de marți de la Durlești. O casă nouă de lemn a unui complex de băi, mistuită de flăcări
Incendiul de marți seara de la un complex privat de băi din orașul Durlești a mistuit complet o casă de lemn, proaspăt construită și amenajată. Anunțul a fost făcut chiar de proprietarul unităților de agrement, care susține că incendiul a izbucnit în timpul unor testări pentru inaugurarea căsuței cu saune. „În timpul unei noi testări ceva
IDEO | Uraganul Melissa lovește Cuba cu rafale de 190 km/h. Jamaica, declarată „zonă de dezastru"
Uraganul Melissa a lovit sud-estul Cubei cu viteze ale vântului de până la 193
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un mediu de […] Articolul Philip Morris International, în Topul Global al celor mai inspiraționale locuri de muncă apare prima dată în ZIUA.md.
O mașină veche de model VAZ a ajuns un boț de fiare, după ce a intrat într-un copac de pe marginea drumului. În urma accidentului, care a avut loc pe drumul național Chișinău – Ungheni, lângă satul Pârlița, șoferul a rămas blocat și a avut nevoie de intervenția echipelor IGSU de descarcerare. Cazul a avut […] Articolul O mașină, făcută zob după ce a intrat într-un copac. Șoferul, prins printre fiare apare prima dată în ZIUA.md.
Statele Unite retrag 800 de militari din România. În bazele militare rămân aproximativ 1000 de soldați americani # Ziua
Statele Unite au decis retragerea a aproximativ 800 de militari din România, potrivit unor surse oficiale citate de G4Media.ro. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei reuniuni oficiale NATO. Decizia face parte dintr-un plan mai amplu de reducere a prezenței americane și în alte state din flancul estic, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Potrivit surselor […] Articolul Statele Unite retrag 800 de militari din România. În bazele militare rămân aproximativ 1000 de soldați americani apare prima dată în ZIUA.md.
INTERVIUL ZILEI | Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în platoul ZIUA: Republica Moldova – România – UE # Ziua
Când ar urma să înceapă efectiv negocierile privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, condițiile și provocările la care trebuie să facă față autoritățile de la Chișinău, așteptările instituțiilor europene de la noul guvern, rolul viitorului Birou al Parlamentului European în Republica Moldova, dar și cum arată cooperarea la nivel politic și instituțional pe axa […] Articolul INTERVIUL ZILEI | Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în platoul ZIUA: Republica Moldova – România – UE apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul desemnat organizează azi întâlniri cu fracțiunile parlamentare, cu două zile înainte de votul din legislativ # Ziua
Premierul desemnat Alexandru Munteanu organizează azi întrevederi cu toate cele șase fracțiuni parlamentare din legislativ. Candidatul pentru șefia executivului va discuta cu deputații despre programul de guvernare. Amintim că pună acum doar fracțiunea PAS, care reprezintă majoritatea în Parlament, a anunțat că va susține premierul desemnat. Conform orarului stabilit, până la ora 13.00, Alexandru Munteanu […] Articolul Premierul desemnat organizează azi întâlniri cu fracțiunile parlamentare, cu două zile înainte de votul din legislativ apare prima dată în ZIUA.md.
150 de ani de la nașterea Reginei Maria, suverana care i-a unit pe români și a lăsat amintiri neșterse în istoria neamului # Ziua
Acum 150 de ani, în 29 octombrie 1875, în sud-estul Angliei se năștea principesa Maria, cea care avea să devină în 1914, la vârsta de 39 de ani, Regina Maria, suverana cea mai iubită de români, supranumită de popor „mama răniților” sau „Mama Regină”, și care a avut un rol crucial în discuțiile la nivel internațional […] Articolul 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, suverana care i-a unit pe români și a lăsat amintiri neșterse în istoria neamului apare prima dată în ZIUA.md.
Un incendiu puternic a izbucnit în această seară în orașul Durlești, acolo unde au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Mai multe imagini cu clădiri în flăcări au fost publicate de postul New TV. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a venit, deocamdată, cu detalii despre incendiu, însă bloggerul Eugen Luchianiuc scrie pe canalul […] Articolul Un incendiu grav a izbucnit la Durlești. Flăcările ar fi cuprins un complex de băi apare prima dată în ZIUA.md.
Netanyahu ordonă „lovituri imediate și puternice” asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas de încălcarea armistițiului # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să lanseze lovituri imediate asupra Fâșiei Gaza, acuzând gruparea Hamas că a încălcat armistițiul. „În urma consultărilor de securitate, prim-ministrul Netanyahu a instruit structurile militare să desfășoare lovituri puternice asupra Fâșiei Gaza, imediat”, a transmis biroul premierului într-un comunicat oficial. Potrivit The Times of Israel, trupele israeliene staționate […] Articolul Netanyahu ordonă „lovituri imediate și puternice” asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas de încălcarea armistițiului apare prima dată în ZIUA.md.
Programul noului Guvern: investiții de miliarde, salarii majorate, negocieri cu UE până în 2028 # Ziua
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat programul de activitate al noului Guvern, cu sloganul „UE, pace, dezvoltare”. Documentul va fi prezentat Parlamentului pentru aprobare. Prioritatea executivului este „finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind țara pentru integrarea deplină”, transmite IPN. În plan economic, Guvernul Munteanu promite valorificarea planului de creștere […] Articolul Programul noului Guvern: investiții de miliarde, salarii majorate, negocieri cu UE până în 2028 apare prima dată în ZIUA.md.
Un angajat al Regiei Transport Electric din Chișinău a murit în urma unui accident la locul de muncă. Cazul tragic a fost anunțat chiar de instituție printr-un comunicat de presă. RTEC nu a precizat dacă este vorba despre un șofer de troleibuz sau de un angajat din alte subdiviziuni ale regiei. „Regia Transport Electric Chișinău […] Articolul Un angajat al Regiei Transport Electric din Chișinău a murit la locul de muncă apare prima dată în ZIUA.md.
Forțele ruse au comis crime grave împotriva civililor ucraineni, inclusiv omoruri, expulzări și strămutări forțate, potrivit unui nou raport al Comisiei independente de anchetă a ONU privind Ucraina, prezentat luni în fața Comisiei a Treia a Adunării Generale a Națiunilor Unite, care se ocupă de problemele sociale, umanitare și culturale. Raportul concluzionează că acțiunile armatei […] Articolul Raport ONU: Rusia folosește atacurile cu drone pentru a forța evacuarea civililor ucraineni apare prima dată în ZIUA.md.
105 ani de la semnarea la Paris a tratatului privind recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România # Ziua
Acum 105 ani, în 28 octombrie 1920, la Paris se consemna un rezultat notabil al Conferinței de Pace din capitala Franței, începută un an mai devreme, în parte ce ține de suveranitatea și integritatea teritorială a României. Printr-un tratat, puterile aliate, care formau forța militară învingătoare în Primul Război Mondial, recunoșteau oficial Unirea Basarabiei cu […] Articolul 105 ani de la semnarea la Paris a tratatului privind recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România apare prima dată în ZIUA.md.
Rușii și-au doborât propriul elicopter încercând să respingă un atac cu drone ucrainene. Este a 17-a pierdere de acest tip de la începutul războiului # Ziua
Un elicopter rusesc de atac Ka-52 „Alligator”, evaluat la 16 milioane de dolari, s-a prăbușit luni dimineață pe teritoriul Rusiei, în timpul unei operațiuni de respingere a unui atac cu drone ucrainene. Potrivit mai multor canale militare ruse, aeronava ar fi fost lovită accidental de propriile forțe aeriene, transmite Newsweek.ro. Potrivit relatărilor publicate pe canalul […] Articolul Rușii și-au doborât propriul elicopter încercând să respingă un atac cu drone ucrainene. Este a 17-a pierdere de acest tip de la începutul războiului apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, la discuții cu șeful legislativului, Igor Grosu. Oficialii au vorbit despre proiectele de sprijin ale Bruxelles-ului # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită la Chișinău, a avut azi și o întrevedere cu șeful legislativului, Igor Grosu. Cei doi oficiali au discutat prioritar despre proiectele de sprijin ale Bruxelles-ului pentru Republica Moldova. Igor Grosu a mulțumit pentru toată deschiderea și ajutorul de care se bucură Republica Moldova din partea UE și […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, la discuții cu șeful legislativului, Igor Grosu. Oficialii au vorbit despre proiectele de sprijin ale Bruxelles-ului apare prima dată în ZIUA.md.
Kremlinul consideră „îngrijorătoare” informațiile furnizate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) privind prezența și pregătirea unui contingent militar francez în Polonia, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, citat de RBC. „Informațiile Serviciului de Informații Externe sunt alarmante. Pe de altă parte, militarii noștri aud în mod constant voci străine […] Articolul Kremlinul, „îngrijorat” de posibila dislocare a trupelor franceze în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Angajați de la Fisc cercetați pentru luare de mită. Funcționarii îi „scuteau” pe unii agenți economici de controale # Ziua
Un angajat al Serviciului Fiscal a fost reținut, iar alți trei sunt cercetați în libertate, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de corupție. Mai exact, funcționarii luau mită pentru a-i scăpa pe mai mulți agenți economici de controale. În această cauză penală, ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii din Cahul au efectuat azi percheziții la mai […] Articolul Angajați de la Fisc cercetați pentru luare de mită. Funcționarii îi „scuteau” pe unii agenți economici de controale apare prima dată în ZIUA.md.
Igor Corman, în cadrul audierilor pe dosarul „Frauda Bancară”: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc # Ziua
Fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, care a fost audiat din nou în dosarul „Frauda Bancară” după reluarea procesului, a oferit judecătorilor detalii despre modul în care a aflat despre ceea ce urma să se întâmple în sistemul bancar. În cadrul audierilor a fost adusă în discuție o ședință informală de la Reședința președintelui Nicolae […] Articolul Igor Corman, în cadrul audierilor pe dosarul „Frauda Bancară”: Nu am primit nicio indicație de la Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
Serghei Lavrov acuză Occidentul de militarizare și cere „o nouă arhitectură de securitate eurasiatică” # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, în cadrul Celei de-a III-a Conferințe Internaționale de la Minsk privind securitatea eurasiatică, că lumea se află în plină transformare către o ordine multipolară, iar Occidentul refuză să accepte sfârșitul dominației sale globale. Oficialul rus a subliniat că Rusia și aliații săi, printre care a menționat […] Articolul Serghei Lavrov acuză Occidentul de militarizare și cere „o nouă arhitectură de securitate eurasiatică” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Tragedie în Kenya. 11 morți, printre care turiști germani și maghiari, după prăbușirea unui avion # Ziua
Un avion de mici dimensiuni, care transporta turiști europeni către rezervația Masai Mara, s-a prăbușit marți dimineață în regiunea Kwale, din sud-estul Kenyei. Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit, potrivit autorităților locale. Compania Mombasa Air Safari, care opera zborul, a confirmat că printre victime se numără opt cetățeni maghiari, doi germani și […] Articolul VIDEO | Tragedie în Kenya. 11 morți, printre care turiști germani și maghiari, după prăbușirea unui avion apare prima dată în ZIUA.md.
Sute de cetățeni moldoveni au rămas fără buletinele românești. Poliția de Frontieră din România a reținut actele din cauza domiciliilor fictive # Ziua
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas fără buletinele românești după ce documentele le-au fost oprite la vamă. Fie că treceau din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate au fost reținute de poliția de frontieră. Motivul principal invocat este domiciliul fictiv din România, transmite […] Articolul Sute de cetățeni moldoveni au rămas fără buletinele românești. Poliția de Frontieră din România a reținut actele din cauza domiciliilor fictive apare prima dată în ZIUA.md.
Actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani # Ziua
Actorul rus Roman Popov, celebru pentru rolul lui Muhici din popularul serial „Polițistul din Rubliovka” și pentru aparițiile sale în Comedy Club, a murit la vârsta de 40 de ani, relatează publicația Izvestia. În august 2025, Popov a anunțat public că boala gravă de care suferea a revenit. Într-un videoclip postat pe canalul său de […] Articolul Actorul rus Roman Popov, cunoscut din serialul „Polițistul din Rubliovka”, a murit la 40 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Viitorul guvern va avea 10 membri noi și 8 vechi. Premierul desemnat a prezentat lista nominală finală a noului cabinet # Ziua
Candidatul pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a făcut publică lista integrală a guvernului pe care ar urma să-l conducă. Astfel, viitorul cabinet va fi schimbat doar parțial, în el regăsindu-se șapte membri din vechiul guvern, care-și păstrează portofoliile, în timp ce opt ministere, dar și funcția de vicepremier pentru Reintegrare vor fi preluate de […] Articolul Viitorul guvern va avea 10 membri noi și 8 vechi. Premierul desemnat a prezentat lista nominală finală a noului cabinet apare prima dată în ZIUA.md.
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil căzut într-o fântână în raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii […] Articolul Tragedie de nedescris la Florești! Un copil a murit înecat într-o fântână, anunță IGSU apare prima dată în ZIUA.md.
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” anunță că închide principală pistă de aterizare din cauza unor lucrări de mentenanță, care prevăd și modernizarea sistemului de semnalizare prin balizaj luminos, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC). Lucrările vor dura două săptămâni: de miercuri, 29 octombrie, și până pe 12 noiembrie. În această perioadă va fi folosită pista alternativă […] Articolul Principala pistă a aeroportului din Chișinău va fi închisă pentru lucrări de mentenanță apare prima dată în ZIUA.md.
Accident tragic la Briceni. Un șofer, în vârstă de 38 de ani, a murit după ce a intrat cu camionul pe care îl conducea într-un copac. Impactul violent a avut loc în seara de luni, în jurul orei 20:00, la ieșirea din satul Tabani, raionul Briceni, la intersecția cu drumul național M5. Potrivit tvn.md, șoferul camionului […] Articolul Un șofer de camion a murit, după ce a intrat într-un copac de pe marginea unei șosele apare prima dată în ZIUA.md.
Politico: Ungaria vrea să formeze un bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia în cadrul UE # Ziua
Guvernul condus de Viktor Orban intenționează să creeze, alături de Cehia și Slovacia, o alianță sceptică față de Ucraina în interiorul Uniunii Europene, potrivit unei declarații făcute pentru POLITICO de Balazs Orban, directorul politic al premierului ungar. Budapesta speră să coopereze cu liderul ceh Andrej Babis, al cărui partid de a câștigat recent alegerile parlamentare, […] Articolul Politico: Ungaria vrea să formeze un bloc anti-Ucraina împreună cu Cehia și Slovacia în cadrul UE apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul va aborda subiectul deschiderii negocierilor de aderare # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului Uniunii Europene, Victor Negrescu, se aflăz astăzi într-o nouă vizită la Chișinău. În cadrul mai multor întâlniri oficiale, demnitarul UE va aborda repetat subiectul deschiderii cât mai urgente a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Victor Negrescu a avut deja o întrevedere cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Cei doi au discutat despre […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului UE, Victor Negrescu, într-o nouă vizită la Chișinău. Oficialul va aborda subiectul deschiderii negocierilor de aderare apare prima dată în ZIUA.md.
SUA și Japonia anunță începutul unui „nou secol de aur”. Sanae Takaichi îl propune pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace # Ziua
Statele Unite și Japonia au semnat marți, la Tokyo, un acord-cadru privind furnizarea de metale rare și minerale strategice, în cadrul unei ceremonii care marchează, potrivit liderilor celor două țări, începutul unui „nou secol de aur al alianței americano-japoneze”, relatează AP. Documentul a fost semnat la Palatul Akasaka, în prezența președintelui american Donald Trump și […] Articolul SUA și Japonia anunță începutul unui „nou secol de aur”. Sanae Takaichi îl propune pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în ZIUA.md.
Tragedie în Chișinău! Un adolescent de 16 ani a murit în timpul unui antrenament la sala de forță # Ziua
Un adolescent a murit subit în timpul unui antrenament la sala de forță. Tragedia a avut loc luni seara, în jurul orei 20:00, la o sală de fitness de pe strada Sarmisegetuza din sectorul Botanica al Chișinăului, potrivit PulsMedia.MD, care citează Poliția Capitalei. Potrivit sursei citate, victima este un adolescent în vârstă de 16 ani, […] Articolul Tragedie în Chișinău! Un adolescent de 16 ani a murit în timpul unui antrenament la sala de forță apare prima dată în ZIUA.md.
