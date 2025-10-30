VIDEO | Usatîi a cerut ca o funcție de vicepreședinte al Parlamentului să revină și Partidului Nostru, însă PAS și PSRM s-au pronunțat împotrivă

10:40

Incendiul de marți seara de la un complex privat de băi din orașul Durlești a mistuit complet o casă de lemn, proaspăt construită și amenajată. Anunțul a fost făcut chiar de proprietarul unităților de agrement, care susține că incendiul a izbucnit în timpul unor testări pentru inaugurarea căsuței cu saune. „În timpul unei noi testări ceva […] Articolul Consecințele incendiului de marți de la Durlești. O casă nouă de lemn a unui complex de băi, mistuită de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.