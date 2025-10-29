VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Decuplarea R. Moldova de Ucraina, în procesul de aderare la UE, nu e dorită nici măcar de Chișinău

09:50

Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut, la Parlament, și o întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de agricultori. Printre principalele subiecte abordate s-au numărat accesul la fonduri europene pentru investiții și îmbunătățirea sectorului prin achiziții de tehnică modernă. „Agricultura este un sector important al economiei noastre, dar pentru a răspunde provocărilor actuale, avem nevoie de un model […] Articolul Sindicaliștii și membri ai asociațiilor de agricultori au mers la Parlament la întâlnire cu premierul desemnat apare prima dată în ZIUA.md.