Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” și un agent economic, reținuți pentru corupție

Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru, a anunțat Parchetul din Paris, citat de BBC. Potrivit BFMTV, unul dintre cei reținuți ar face parte din „comandoul de la Luvru" și s-ar fi aflat la locul faptei în momentul jafului. Procuroarea Laure Beccuau a precizat că arestările au avut […]