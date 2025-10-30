Trump și Xi, întâlnire „uimitoare” la Busan: tarife reduse, reluarea importului de soia și acord privind metalele rare
Moldova1, 30 octombrie 2025 07:40
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au avut o întrevedere bilaterală la Busan - prima din noul mandat al lui Trump. Discuțiile au durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era prevăzut în program. În primele declarații după întrevedere, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept „uimitoare”, afirmând că i-ar acorda o notă „12 din 10”, notează BBC și AP.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
08:10
Evaluarea serviciilor de informații americane: Putin intenționează să continue războiul din Ucraina și nu este dispus la compromisuri # Moldova1
Liderul rus Vladimir Putin nu este dispus să accepte compromisuri în timpul negocierilor de pace din Ucraina și intenționează să continue războiul până când își va atinge obiectivul pe câmpul de luptă, în ciuda greutăților economice suferite de Rusia și a pierderilor masive pe front. Evaluarea aparține serviciilor de informații americane, transmite NBC, citat de Moscow Times.
08:10
Lovituri cu rachete Iskander și drone asupra Ucrainei: o femeie rănită la Borîspil, cămin distrus la Zaporojie # Moldova1
Armata Federației Ruse a lansat în noaptea de joi, 30 octombrie, atacuri cu rachete și drone asupra Kievului și altor regiuni ale Ucraine, anunță Forțele Aeriene ale Ucrainei pe canalul lor Telegram. Potrivit acestora, dronele rusești au survolat regiunile Harkov, Sumî, Zaporojie, Nikolaev, Dnipropetrovsk, Kiev, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Vinnița și Hmelnîțkîi, transmite DW.
Acum 15 minute
08:00
Corespondență Dan Alexe // Cum este combătut rasismul în România: raport al Consiliului Europei # Moldova1
În raportul privind România, se constată cu satisfacție că, în urma reformei din 2017 a programelor școlare pentru învățământul secundar inferior, temele intitulate „Romii: de la sclavie la emancipare” și „Holocaustul în România: evrei și romi” au fost incluse în programa de Istorie (clasa a VIII-a). De asemenea, se salută introducerea, în 2023, a „Istoriei evreilor și a Holocaustului” ca materie obligatorie în învățământul secundar superior și profesional.
Acum o oră
07:40
Trump și Xi, întâlnire „uimitoare” la Busan: tarife reduse, reluarea importului de soia și acord privind metalele rare # Moldova1
Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au avut o întrevedere bilaterală la Busan - prima din noul mandat al lui Trump. Discuțiile au durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era prevăzut în program. În primele declarații după întrevedere, liderul de la Casa Albă a calificat discuțiile drept „uimitoare”, afirmând că i-ar acorda o notă „12 din 10”, notează BBC și AP.
Acum 2 ore
06:40
SUA se pregătesc să reia testele nucleare după peste 30 de ani: Trump anunță decizia și vorbește despre „condiții de egalitate” # Moldova1
Statele Unite ar putea relua testele cu armament nuclear după mai bine de trei decenii de pauză. Președintele american Donald Trump a anunțat pe platforma Truth Social că a ordonat Pentagonului să înceapă testarea arsenalului nuclear al SUA, motivând că alte state desfășoară programe similare.
Acum 12 ore
22:20
DECLARAȚIE | „Guvernul Munteanu este unul politic, dar premierul tehnocrat poate deveni un liant între guvernare și opoziție” # Moldova1
Deși jumătate din miniștrii propuși în Guvernul Munteanu sunt tehnocrați, acesta este un Executiv politic, fiind susținut de partidul care și-a asumat guvernarea. Ștefan Bejan de la WatchDog.md și-a exprimat reticența, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că noul Guvern va obține sprijin larg în Parlament, în pofida faptului că mai multe fracțiuni parlamentare s-au declarat proeuropene.
21:40
S-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre personalitățile feminine marcante din istoria României. Cu prilejul acestei aniversări, la Chișinău sau fost depuse depuneri de flori la statuia Reginei Maria, s-au organizat expoziții de carte și fotografie, precum și recitaluri de cântece dedicate suveranei. Evenimentul a fost organizat de Asociația Istoricilor „Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, drept omagiu pentru cea numită Regina tuturor românilor.
21:10
Internetul, 56 de ani de evoluție și noi riscuri: R. Moldova investește în siguranța digitală # Moldova1
Internetul, care a transformat lumea într-un spațiu interconectat și dependent de tehnologie, aduce nu doar oportunități, ci și provocări tot mai complexe pentru siguranța utilizatorilor - în special a copiilor. În Republica Moldova, autoritățile și organizațiile internaționale atenționează că, odată cu creșterea accesului la rețele digitale și la conținut online, se amplifică riscurile legate de securitatea cibernetică, fraudele și abuzurile în mediul virtual. În fiecare an, la data de 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului.
20:50
Moldova este UE! Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # Moldova1
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația.
20:40
30-day arrest for Râșcani district president over alleged destabilization plot in Moldova # Moldova1
The President of the Rascani district, Vladimir Mizdrenco, was placed under preventive arrest for 30 days at the request of the Prosecutor's Office for Combating Organized Crime and Special Cases (PCCOCS). This action is part of an investigation into training conducted in Serbia aimed at preparing for mass disturbances in the Republic of Moldova. Additionally, Municipal Councilor Maxim Moroșanu, the second official implicated in the investigation, is being monitored while at large and is prohibited from leaving the country.
20:20
O explozie s-a produs miercuri, 29 octombrie, într-un apartament dintr-un bloc de locuințe de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețelele de socializare, deflagrația a spulberat geamurile locuinței. Salvatorii au evacuat două persoane.
20:10
Nouă oameni au murit, iar alți cinci au fost dați dispăruți în urma unor inundații devastatoare în Vietnam. Ploile torențiale care nu contenesc de patru zile au inundat peste o sută de mii de locuințe în centrul țării. Apa a ajuns până la etajele superioare ale clădirilor. Locuitorii, mulți luați prin surprindere de creșterea rapidă a apei, și-au găsit refugiu pe acoperișuri. A fost avariată grav și infrastructura orașului. Au fost ordonate evacuări în masă pentru zonele cu risc ridicat, dar viteza și intensitatea inundațiilor reprezintă provocări imense.
19:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian, în marja Forumului Păcii de la Paris. Discuțiile s-au axat pe promovarea păcii și stabilității în Europa, dar și pe consolidarea cooperării bilaterale dintre cele două state.
Acum 24 ore
18:40
Treizeci de zile de arest pentru președintele raionului Râșcani în dosarul pregătirii destabilizărilor în R. Moldova # Moldova1
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în dosarul instruirilor în Serbia pentru pregătirea dezordinilor în masă în Republica Moldova. Consilierul municipal Maxim Moroșanu, cel de-al doilea funcționar cu statut de bănuit în cadrul anchetei, este cercetat în libertate, având interdicția de a părăsi țara.
18:40
Maia Sandu, la Forumul de Pace de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate” # Moldova1
R. Moldova s-a confruntat, la ultimele trei scrutine, cu o propagandă acerbă venită de la Kremlin, alimentată de bani ilegali și cu implicarea inclusiv a unor preoți pe post de „influenceri” în biserici și pe TikTok. Țara noastră „și-a apărat democrația” și a rezistat datorită reglementărilor din domeniul audiovizualului și investigațiilor mass-mediei independente, a declarat președinta Maia Sandu de la tribuna Forumului de Pace de la Paris, desfășurat miercuri, 29 octombrie.
18:30
Sheriff Tiraspol și Petrocub Hâncești sunt ultimele echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Moldovei la fotbal # Moldova1
Sheriff Tiraspol și Petrocub Hâncești sunt ultimele două echipe calificate în sferturile de finală ale Cupei Moldovei la fotbal. În aceste condiții, toate cele 8 formații din prima divizie vor continua lupta pentru marele trofeu.
18:00
Alexandru Munteanu, despre propunerea ca primarul capitalei să fie membru al Guvernului: „Nu mi se pare o idee rațională” # Moldova1
„Nu mi se pare o idee rațională” – astfel a comentat premierul desemnat, Alexandru Munteanu, propunerea fracțiunii Blocului „Alternativa” ca primarul Chișinăului să fie membru al Guvernului. Declarațiile au fost făcute după consultările cu fracțiunile parlamentare înaintea învestirii Guvernului.
17:50
O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă într-un apartament dintr-un bloc locativ de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețelele de socializare, deflagrația a spulberat geamurile locuinței. Salvatorii au evacuat două persoane.
17:40
Explozie într-un bloc locativ din capitală: deflagrația a spulberat geamurile unui apartament # Moldova1
O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă într-un apartament dintr-un bloc locativ de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de internauți pe rețelele de socializare, deflagrația a spulberat geamurile locuinței. Salvatorii au evacuat două persoane.
17:40
Analistul Mihai Isac, la Moldova 1: „Să acordăm cele 100 de zile de grație Guvernului Munteanu” # Moldova1
Guvernul Munteanu trebuie sprijinit și de partidele din opoziție pentru a putea realiza reformele și obiectivele de integrare europeană, a sugerat analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac, într-un interviu pentru Moldova 1. În contextul consultărilor parlamentare desfășurate de premierul desemnat Alexandru Munteanu, expertul a subliniat că provocările noului Executiv vor fi de ordin economic, de securitate și de reintegrare, iar anumite partide „continuă războiul politic din electorală pentru a atrage dividende politice” și „parazitează procesul democratic al țării”.
17:40
Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii la Campionatele Europene de juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani” # Moldova1
Halterofilii moldoveni continuă să impresioneze pe arena internațională. Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii fiecare la Campionatele Europene de juniori „sub 20 de ani” și cele de tineret „sub 23 de ani”, competiții ce se desfășoară în orașul Durres din Albania.
17:40
Europarlamentarul Victor Negrescu: R. Moldova trece prin cel mai bun moment al său – testul important pe care îl are în față # Moldova1
Republica Moldova traversează cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației pe care o are în lumea occidentală și ar fi bine să-l valorifice pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Este sugestia vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova.
17:30
Moldova este UE! Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Moldova1
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați.
17:30
Cinci martori audiați în dosarul „frauda bancară”: mărturii despre Fundația Edelweiss și contracte de milioane # Moldova1
Cinci martori au fost audiați miercuri în cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „frauda bancară”. Trei dintre martori, foști angajați ai fundației de caritate „Edelweiss”, au oferit detalii despre activitatea organizației fondate de Vladimir Plahotniuc. Procurorii susțin că unul dintre contractele de prestări servicii semnate de fundație ar fi fost achitat din banii sustrași din băncile devalizate. Ceilalți doi martori au depus mărturii legate de un contract de împrumut de 12 milioane de lei, încheiat între SA „Gemeni” și compania „Finpar Invest”, considerată afiliată fostului lider democrat.
17:20
Colegiul pedagogic din Orhei, modernizat în cadrul proiectului „Învățământul Superior din Moldova” # Moldova1
Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei a fost modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație, datorită sprijinului Ministerului Educației și Cercetării (MEC). În cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, instituția a beneficiat de un grant în valoare de 217.170 de euro.
17:20
O explozie s-a produs cu puțin timp în urmă într-un apartament dintr-un bloc locativ de pe strada Albișoara din Chișinău. Potrivit imaginilor publicate de martori pe rețelele de socializare, deflagrația a fost suficient de puternică pentru a spulbera geamurile locuinței.
17:10
Consultările cu fracțiunile parlamentare s-au încheiat. Premierul desemnat promite dialog cu opoziția și după învestirea Guvernului # Moldova1
Consultările inițiate de premierul desemnat Alexandru Munteanu cu fracțiunile parlamentare, înaintea învestirii Guvernului, s-au încheiat. Două dintre fracțiuni – cea a Partidului „Democrația Acasă” și a „Partidul Nostru” – au solicitat amânarea cu o săptămână a votului de învestire, argumentând necesitatea includerii unor noi propuneri în programul de guvernare. Alte trei fracțiuni au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu. Totodată, reprezentanții fracțiunii majoritare a Partidului Acțiune și Solidaritate au confirmat că ședința la care premierul desemnat va solicita votul Parlamentului va avea loc vineri, conform calendarului stabilit.
17:10
Cetățeanul turc acuzat de complicitate la crima din sectorul Râșcani al capitalei va fi extrădat în Republica Moldova # Moldova1
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis în vara anului 2024 la terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al capitalei, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
16:40
Consultările cu fracțiunile parlamentare s-au încheiat. Premierul desemnat promite dialog constant cu opoziția după învestire # Moldova1
Consultările premierului desemnat Alexandru Munteanu cu fracțiunile parlamentare s-au încheiat. Șeful Cabinetului propus și-a prezentat prioritățile viitorului Executiv, urmând ca, împreună cu echipa sa, să ceară votul de încredere al celor 101 deputați în această săptămână. Deși discuțiile au fost calificate „constructive”, două dintre fracțiuni – „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – au solicitat amânarea cu o săptămână a votului de învestire, argumentând necesitatea includerii unor noi propuneri în programul de guvernare. În același timp, trei formațiuni parlamentare au anunțat că nu vor susține Guvernul Munteanu, iar reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care dețin majoritatea parlamentară, au confirmat că ședința de învestire va avea loc vineri, conform calendarului stabilit. Între timp, premierul desemnat promite dialog constant cu opoziția după învestire.
16:40
De la 1 noiembrie, Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene: ce prevede Noul Sistem Computerizat de Tranzit # Moldova1
Începând cu 1 noiembrie, Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – cea mai recentă platformă europeană pentru gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri. O singură declarație vamală pentru mărfurile care trec frontiera va fi valabilă în toate statele participante, ceea ce va reduce timpii de procesare, va crește transparența și va simplifica procedurile comerciale, notează Serviciul Vamal.
16:10
Cetățeanul turc acuzat de crima din sectorul Râșcani al capitalei va fi extrădat în Republica Moldova # Moldova1
Cetățeanul turc, acuzat de complicitate la omorul comis în vara anului 2024 la terasa unei cafenele din sectorul Râșcani al capitalei, va fi extrădat în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
16:10
Criza combustibilului ar putea lovi aeroportul din Chișinău începând cu 21 noiembrie: Reacția autorităților # Moldova1
Măsurile restrictive impuse de Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii companiei ruse Lukoil și entităților afiliate vor intra în vigoare pe 21 noiembrie 2025. Impactul acestora ar putea lovi direct Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, Lukoil fiind unicul furnizor de combustibil pentru aerogară. Autoritățile dau asigurări că întreprind măsuri pentru a evita o eventuală perturbare a zborurilor.
15:50
Moscova încearcă să-l apere pe Horațiu Potra, acuzat în România de tentativă de răsturnare a ordinii constituționale # Moldova1
Rusia a intervenit în mod neașteptat în apărarea unui luptător român, acuzat în țara sa de tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra urma să zboare la Moscova din Dubai, dar a fost reținut acolo la solicitarea autorităților de la București. În prezent, încearcă să-l elibereze o organizație apropiată de Ministerul rus de Externe și un politician fugar din Republica Moldova, care recrutează moldoveni pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, scrie publicația The Moscow Times.
15:50
Datorită unui proiect transfrontalier, derulat de România și Republica Moldova, gimnaziul din satul Hârtopul Mic, raionul Criuleni, va avea un acoperiș nou. Inițiativa este realizată în parteneriat cu localitatea Nimoreni din raionul Ialoveni și comuna Scobinți din România, iar investițiile sunt în valoare de circa 300 de mii de euro.
15:40
Forumul Păcii de la Paris: Occidentul caută lecțiile R. Moldova despre reziliența în fața dezinformării și a atacurilor hibride # Moldova1
Republica Moldova joacă un rol tot mai important în discuțiile globale despre pace, securitate și protejarea democrațiilor. Potrivit experților, participarea țării noastre la Forumul Păcii de la Paris, care va avea loc miercuri, 29 octombrie, reprezintă o confirmare a faptului că, deși este un stat mic, R. Moldova a devenit un exemplu de reziliență democratică într-o regiune aflată sub presiune.
15:20
Opinii: Participarea Maiei Sandu la Forumul Păcii de la Paris demonstrează că R. Moldova devine o voce respectată în discuțiile globale # Moldova1
Republica Moldova joacă un rol tot mai important în discuțiile globale despre pace, securitate și protejarea democrațiilor. Potrivit experților, participarea țării noastre la Forumul Păcii de la Paris, care va avea loc miercuri, 29 octombrie, este văzută ca o confirmare a faptului că, deși este un stat mic, R. Moldova a devenit un exemplu de reziliență democratică într-o regiune aflată sub presiune.
15:20
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare: trei nu vor susține Guvernul, două se mai gândesc # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
15:00
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Hong Kong # Moldova1
Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Hong Kong, ultimul pentru tenismena româncă în acest sezon. Bucureșteanca a învins-o pe Ajla Tomljanović. Reprezentanta Australiei și-a adjudecat primul set, însă Sorana a revenit sprectaculos și a câștigat în cele din urmă cu 4:6, 6:4, 6:3.
15:00
Rusia începe manevre navale de amploare în Marea Japoniei în contextul tensiunilor în relația cu Tokyo # Moldova1
Peste 15 nave ale Flotei Pacificului aparținând marinei ruse au fost dislocate în Marea Japoniei pentru a participa la manevre navale ce conțin exerciții de tragere cu torpile, rachete și artilerie, în contextul tensiunilor dintre Moscova și Tokyo, informează miercuri, 29 octombrie, agenția de știri EFE.
15:00
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare. Vot incert pentru Guvernul Munteanu: patru partide împotrivă, una în așteptare # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
14:50
SUA retrag soldați din România. Nicușor Dan: „Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată” # Moldova1
Statele Unite ale Americii vor retrage o parte a contingentului militar aflat în prezent în România. Informația a fost confirmată miercuri, 29 octombrie, de Ministerul Apărării Naționale de la București, care a precizat că decizia face parte din planul președintelui american Donald Trump de recalibrare a prezenței americane în Europa, unde SUA au în prezent aproximativ 100.000 de militari. Președintele român Nicușor Dan a declarat că securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată.
14:40
Cetățeni moldoveni, suspectați că au luptat ilegal în Ucraina: noi detalii despre perchezițiile efectuate de poliție # Moldova1
Mai mulți cetățeni ai R. Moldova sunt suspectați că ar fi luptat în Ucraina, precum și în alte state, în calitate de mercenari. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a descins, în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, cu percheziții în mai multe localități ale R. Moldova, operațiunea a fost desfășurată în colaborare cu autoritățile din Ucraina și cu Europol.
14:30
Marcela Adam: Guvernul Munteanu va continua obiectivele Cabinetului Recean, cu accent pe dezvoltarea economiei # Moldova1
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) față de cetățeni, iar reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie continuate de Cabinetul Munteanu. Viitorul Executiv a prezentat o agendă clară de dezvoltare economică, socială și instituțională, a declarat deputata PAS, Marcela Adam, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
14:20
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău s-ar putea confrunta cu o criză a livrărilor de combustibil: compania Lukoil este singurul furnizor de la aerogară # Moldova1
Activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău ar putea fi periclitată de o eventuală criză a livrărilor de combustibil. Compania Lukoil, supusă sancțiunilor internaționale, este singurul furnizor de combustibil al aerogării. Experții remarcă o situație incertă privind livrările de combustibil către aeroport, iar autoritățile se feresc să recunoască oficial problema.
14:20
Moldova este UE! „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi”, Mihai Sava, antreprenor # Moldova1
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități.
13:50
Noi detalii despre perchezițiile efectuate de poliție: suspiciuni de implicare a unor cetățeni moldoveni ca mercenari în Ucraina # Moldova1
Poliția vine cu noi detalii despre perchezițiile desfășurate în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în mai multe localități din țară. Acțiunile vizează mai multe persoane suspectate că ar fi luptat ca mercenari în Ucraina și în alte state, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
13:20
Comisara europeană Maria Luís Albuquerque, vizită la Chișinău: dialog de nivel înalt despre finanțe și integrarea R. Moldova în UE # Moldova1
Consolidarea dialogului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în domeniul dezvoltării unei piețe financiare moderne și al creării de noi oportunități pentru o creștere economică sustenabilă vor fi principalele subiecte abordate la Chișinău de comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, care efectuează o vizită de două zile în R. Moldova.
13:00
Guvernatoarea BNM: Plățile efectuate prin SEPA, salt spectaculos și impact economic vizibil # Moldova1
Aderarea R. Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) a produs un „impact economic deja vizibil”, susține guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu.
13:00
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare: Costiuc și Usatîi cer amânarea votului de învestitură pentru Guvernul Munteanu # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
12:50
Meci dramatic în Cupa Germaniei: Borussia Dortmund a eliminat pe Eintracht Frankfurt-pe-Main în seria loviturilor de departajare # Moldova1
Borussia Dortmund s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Germaniei la fotbal. „Galben-negrii” au eliminat din competiție formația Eintrach Frankurt-pe-Main, pe care a învins-o abia în urma seriei penalty-urilor de departajare. Partida s-a jucat pe terenul lui Eintracht, iar la finalul timpului regulamentar a fost consemnat scorul egal de 1:1.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.