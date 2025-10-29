Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova?

Europa Libera Moldova, 30 octombrie 2025 00:30

Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova?

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
00:30
Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova? Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
18:30
La ce să se aștepte R. Moldova de la guvernul Munteanu? Europa Libera Moldova
18:20
Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova? Europa Libera Moldova
17:00
The Guardian: Persoane apropiate de Rusia vor să oprească în ultimul moment extrădarea lui Horațiu Potra Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
16:40
Audieri în instanță: Cum Plahotniuc ar fi plătit-o cu bani din „furtul miliardului” pe Laima Vaikule Europa Libera Moldova
16:30
Ce le recomandă BNM băncilor din R. Moldova în contextul sancțiunilor americane împotriva Lukoil Europa Libera Moldova
15:40
SUA liniștesc „flancul estic” NATO după ce Bucureștiul dramatizase o rotație de personal american Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
11:40
Cum vrea Găgăuzia să depășească un „vid constituțional” cu „o lege temporară” Europa Libera Moldova
10:10
Statele Unite retrag trupe de la Baza Kogălniceanu. În România mai rămân 1000 de militari americani Europa Libera Moldova
10:10
Premierul desemnat discută cu fracțiunile programul său de guvernare și echipa de miniștri Europa Libera Moldova
09:40
Trump își încheie turneul asiatic în Coreea de Sud, unde îl va întâlni pe chinezul Xi Europa Libera Moldova
09:00
Linia electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata Europa Libera Moldova
08:10
Olandezii merg la vot. Rezultatul ar putea fi o mică știre bună pentru ambiția europeană a Moldovei Europa Libera Moldova
Ieri
18:00
Moartea subită a unui tânăr director de școală aduce în prim-plan „bolile” cronice din educație Europa Libera Moldova
17:10
Ce promite Munteanu în programul de guvernare Europa Libera Moldova
14:40
O aplicație care citește și explică analize medicale, inventată de un moldovean trecut prin cancer Europa Libera Moldova
14:00
Lista completă a Guvernului Munteanu: Jumătate din miniștri, moșteniți de la Recean și doar patru femei Europa Libera Moldova
12:30
Japonia și SUA semnează un nou acord comercial, înaintea întâlnirii la vârf Trump-Xi Europa Libera Moldova
12:00
Două persoane reținute în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor în masă Europa Libera Moldova
11:30
Noi nominalizări în cabinetul Munteanu. Prima femeie propusă pentru funcția de ministru Europa Libera Moldova
10:30
O comisie ONU acuză Rusia de noi crime împotriva umanității în Ucraina Europa Libera Moldova
09:10
Ultima recoltă de sfeclă de zahăr Europa Libera Moldova
08:30
Ucraina atacă Moscova cu dronă a doua noapte la rând, iar Putin îi transmite lui Kim că „totul merge conform planului” Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Regele Charles a depus flori la primul monument pentru militarii LGBT+ din Marea Britanie Europa Libera Moldova
15:50
Primii doi martori ai acuzării, audiați în instanță în dosarul lui Plahotniuc Europa Libera Moldova
14:00
Încă un test pentru depistarea cancerului uterin ar putea fi inclus în programul anual de screening al femeilor Europa Libera Moldova
13:40
Cu istorici și spioni, Kremlinul îi învață pe sârbi să-și facă „serbskii mir” Europa Libera Moldova
13:00
Primarul Chișinăului vrea să fie membru al Guvernului   Europa Libera Moldova
12:40
Mari proteste în Georgia la un an după alegerile controversate din octombrie 2024 Europa Libera Moldova
12:10
Lituania avertizează că va doborî baloanele contrabandiștilor cu țigări din Belarus și închide din nou granița Europa Libera Moldova
10:40
Nume noi în viitorul Guvern. Cabinetul Munteanu prinde contur Europa Libera Moldova
08:20
Ucraina a atacat Moscova cu zeci de drone. Lupte grele se poartă la Pokrovsk Europa Libera Moldova
26 octombrie 2025
16:40
Munteanu anunță primii trei miniștri, la Sănătate, Justiție și Cultură Europa Libera Moldova
16:00
Istorii care contează: Bărbați care au ales profesii dominate de femei Europa Libera Moldova
În noua ediție „Istorii care contează” vorbim despre bărbați care au ales profesii dominate de femei. În nordul țării, la grădinița din Măcăreuca, Gheorghe Slubschi este unul dintre cei patru educatori bărbați din Moldova. Vladimir Cebotari este singurul profesor de clase primare dintr-un liceu din Chișinău, care și-a cucerit elevii prin modalitatea lui inedită de predare. Iar la Ungheni, parohul Oleg Lișciuc este și lucrător social — are grijă de bătrânii singuri din oraș....
14:40
Pe linia frontului, la Kosteantinivka, nu mai e timp și loc pentru morți Europa Libera Moldova
13:00
Maia Sandu, în vizită la București. A participt la sfințirea unei picturi la Catedrala Națională, se vede cu Nicușor Dan Europa Libera Moldova
13:00
Iată de ce Vladimir Putin este obsedat de Donbasul ucrainean Europa Libera Moldova
11:00
Orașul românesc Victoria, de la poalele munților Făgăraș, ar putea renaște grație reînarmării Europei Europa Libera Moldova
10:30
Rusia a lovit din nou Kievul, făcând trei morți și mai mulți răniți, inclusiv copii Europa Libera Moldova
10:00
Donald Trump co-semnează încă un acord de armistițiu, între Thailanda și Cambogia Europa Libera Moldova
09:00
Peisaje suprarealiste în Nagorno-Karabah, la doi ani după „recucerirea” azeră Europa Libera Moldova
Când președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a tăiat panglica inaugurală la Aeroportul Internațional Lacin în mai 2025, era deja al treilea aeroport ultramodern inaugurat după 2021 în regiunile recucerite de la armeni. Cele trei aeroporturi sunt situate la mai puțin de 100 de kilometri unul de celălalt și rămân aproape nefolosite în contextul unei campanii masive de construcții care are loc în și în jurul Nagorno-Karabah....
07:00
De pe scenă pe front: un balerin luptă în războiul din Ucraina Europa Libera Moldova
25 octombrie 2025
16:00
După o lungă pauză, Rusia reia atacurile cu tehnică blindată. Câte tancuri mai are Moscova? Europa Libera Moldova
14:30
Un pictor din Kuzbass, originar din Ucraina, riscă 10 ani de închisoare pentru „defăimarea” armatei ruse Europa Libera Moldova
„Nici noi nu am știut mult timp [despre urmărirea penală], iar acum ne temem să nu facem mai mult rău, cu vreo vorbă neatentă. Pot doar să spun că Piotr Pavlovici și Efrosinia Grigorievna (soția lui Petro Sirotiuk, tot pictor) sunt oameni foarte talentați”, spune Maria, una din colegele pictorului. „El nu numai că pictează și organizează expoziții de succes, dar a avut nu demult o expoziție comună, împreună cu soția sa, sub genericul „Soarele scitic”, și care a făcut o conexiune între movilele s...
13:00
Alexandru Munteanu începe consultările cu mediul de afaceri despre programul de guvernare Europa Libera Moldova
12:10
Trimisul lui Putin la Washington: Rusia, SUA și Ucraina sunt „aproape de o soluție diplomatică” Europa Libera Moldova
11:20
Ce boli se acutizează în perioada rece a anului și de ce Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de știri | Guvernarea, între „opoziția de strânsură” și cea „constructivă”... Europa Libera Moldova
În ședința de constituire a noului Parlament al R. Moldova, ce a avut loc la 22 octombrie, au fost formate șase fracțiuni parlamentare. Partidul Acțiune și Solidaritate cu 55 de deputați deține majoritatea parlamentară. Celelalte cinci fracțiuni și deputatul neafiliat Vasile Tarlev, au declarat că sunt în opoziție: PSRM are 17 deputați, PCRM și Blocul „Alternativa” câte 8 mandate, iar „Partidul Nostru și „Democrația Acasă” câte 6. Potrivit lui Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „D...
10:00
Negru și Boțan despre cât de constructivă sau populistă va fi opoziția parlamentară Europa Libera Moldova
Cu 55 de mandate în noul Parlament, PAS „poate adopta legi, chiar organice, fără sprijinul altor fracțiuni”. Dar, pentru a avansa în armonizarea cadrului legal național cu cel european, „ne-am aștepta totuși la o colaborare” cu formațiunile declarate proeuropene, susține analistul Nicolae Negru....
09:30
Fostul șef NATO scrie că Alianța a dezamăgit Ucraina, iar Washingtonul a fost „defetist” Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.