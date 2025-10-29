Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova?
Europa Libera Moldova, 30 octombrie 2025 00:30
Ce schimbări ar putea aduce guvernul Munteanu în R. Moldova?
Când președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a tăiat panglica inaugurală la Aeroportul Internațional Lacin în mai 2025, era deja al treilea aeroport ultramodern inaugurat după 2021 în regiunile recucerite de la armeni. Cele trei aeroporturi sunt situate la mai puțin de 100 de kilometri unul de celălalt și rămân aproape nefolosite în contextul unei campanii masive de construcții care are loc în și în jurul Nagorno-Karabah....
„Nici noi nu am știut mult timp [despre urmărirea penală], iar acum ne temem să nu facem mai mult rău, cu vreo vorbă neatentă. Pot doar să spun că Piotr Pavlovici și Efrosinia Grigorievna (soția lui Petro Sirotiuk, tot pictor) sunt oameni foarte talentați”, spune Maria, una din colegele pictorului. „El nu numai că pictează și organizează expoziții de succes, dar a avut nu demult o expoziție comună, împreună cu soția sa, sub genericul „Soarele scitic”, și care a făcut o conexiune între movilele s...
În ședința de constituire a noului Parlament al R. Moldova, ce a avut loc la 22 octombrie, au fost formate șase fracțiuni parlamentare. Partidul Acțiune și Solidaritate cu 55 de deputați deține majoritatea parlamentară. Celelalte cinci fracțiuni și deputatul neafiliat Vasile Tarlev, au declarat că sunt în opoziție: PSRM are 17 deputați, PCRM și Blocul „Alternativa” câte 8 mandate, iar „Partidul Nostru și „Democrația Acasă” câte 6. Potrivit lui Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „D...
Cu 55 de mandate în noul Parlament, PAS „poate adopta legi, chiar organice, fără sprijinul altor fracțiuni”. Dar, pentru a avansa în armonizarea cadrului legal național cu cel european, „ne-am aștepta totuși la o colaborare” cu formațiunile declarate proeuropene, susține analistul Nicolae Negru....
