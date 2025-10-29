Linia electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata
Europa Libera Moldova, 29 octombrie 2025 09:00
Linia electrică Vulcănești-Chișinău, aproape gata
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
Acum 2 ore
08:10
Acum 24 ore
18:00
14:40
14:00
12:30
12:00
11:30
10:30
Ieri
08:30
27 octombrie 2025
16:00
15:50
14:00
13:40
12:40
12:10
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
26 octombrie 2025
16:40
16:00
În noua ediție „Istorii care contează” vorbim despre bărbați care au ales profesii dominate de femei. În nordul țării, la grădinița din Măcăreuca, Gheorghe Slubschi este unul dintre cei patru educatori bărbați din Moldova. Vladimir Cebotari este singurul profesor de clase primare dintr-un liceu din Chișinău, care și-a cucerit elevii prin modalitatea lui inedită de predare. Iar la Ungheni, parohul Oleg Lișciuc este și lucrător social — are grijă de bătrânii singuri din oraș....
14:40
13:00
11:00
10:30
10:00
09:00
Peisaje suprarealiste în Nagorno-Karabah, la doi ani după „recucerirea” azeră # Europa Libera Moldova
Când președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a tăiat panglica inaugurală la Aeroportul Internațional Lacin în mai 2025, era deja al treilea aeroport ultramodern inaugurat după 2021 în regiunile recucerite de la armeni. Cele trei aeroporturi sunt situate la mai puțin de 100 de kilometri unul de celălalt și rămân aproape nefolosite în contextul unei campanii masive de construcții care are loc în și în jurul Nagorno-Karabah....
25 octombrie 2025
16:00
14:30
Un pictor din Kuzbass, originar din Ucraina, riscă 10 ani de închisoare pentru „defăimarea” armatei ruse # Europa Libera Moldova
„Nici noi nu am știut mult timp [despre urmărirea penală], iar acum ne temem să nu facem mai mult rău, cu vreo vorbă neatentă. Pot doar să spun că Piotr Pavlovici și Efrosinia Grigorievna (soția lui Petro Sirotiuk, tot pictor) sunt oameni foarte talentați”, spune Maria, una din colegele pictorului. „El nu numai că pictează și organizează expoziții de succes, dar a avut nu demult o expoziție comună, împreună cu soția sa, sub genericul „Soarele scitic”, și care a făcut o conexiune între movilele s...
13:00
12:10
10:10
Dincolo de știri | Guvernarea, între „opoziția de strânsură” și cea „constructivă”... # Europa Libera Moldova
În ședința de constituire a noului Parlament al R. Moldova, ce a avut loc la 22 octombrie, au fost formate șase fracțiuni parlamentare. Partidul Acțiune și Solidaritate cu 55 de deputați deține majoritatea parlamentară. Celelalte cinci fracțiuni și deputatul neafiliat Vasile Tarlev, au declarat că sunt în opoziție: PSRM are 17 deputați, PCRM și Blocul „Alternativa” câte 8 mandate, iar „Partidul Nostru și „Democrația Acasă” câte 6. Potrivit lui Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „D...
10:00
Negru și Boțan despre cât de constructivă sau populistă va fi opoziția parlamentară # Europa Libera Moldova
Cu 55 de mandate în noul Parlament, PAS „poate adopta legi, chiar organice, fără sprijinul altor fracțiuni”. Dar, pentru a avansa în armonizarea cadrului legal național cu cel european, „ne-am aștepta totuși la o colaborare” cu formațiunile declarate proeuropene, susține analistul Nicolae Negru....
09:30
24 octombrie 2025
20:10
La 10 zile de când a fost prezentat de PAS ca viitor premier, omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial în calitate de candidat de către președinta Maia Sandu, după consultări rapide cu fracțiunile parlamentare, pe care opoziția le-a numit „formale” și „lipsite de sens”....
15:20
Momentul în care o dronă ucraineană a lovit un bloc de apartamente dintr-o suburbie a Moscovei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atacul rar, care a avut loc în apropierea capitalei ruse pe 24 octombrie, a lovit o clădire rezidențială din Krasnogorsk, la marginea vestică a Moscovei. Potrivit guvernatorului regional, cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. Orașul ucrainean Herson a fost, de asemenea, lovit de drone rusești, oficialii afirmând că cel puțin două persoane...
14:30
12:00
11:00
08:40
23 octombrie 2025
16:50
Recidivă: Refugiate ucrainence din Elveția îl recunosc pe un agresor, după ce a devenit „erou” pe rețele # Europa Libera Moldova
În urma unui videoclip viral în care un vorbitor de rusă amenință cu moartea familia unei ucrainence pe un tren în Elveția, au apărut noi mărturii inclusiv video despre faptul că nu a fost prima asemenea ispravă a acestui agresor. Cel puțin alte 10 refugiate ucrainene, spun că au pățit la fel....
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.