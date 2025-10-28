O comisie ONU acuză Rusia de noi crime împotriva umanității în Ucraina
Europa Libera Moldova, 28 octombrie 2025 10:30
O comisie ONU acuză Rusia de noi crime împotriva umanității în Ucraina
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
10:30
Acum 2 ore
Acum 4 ore
08:30
Acum 24 ore
16:00
15:50
14:00
13:40
12:40
12:10
Ieri
08:20
26 octombrie 2025
16:40
16:00
14:40
13:00
11:00
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
10:00
09:00
25 octombrie 2025
16:00
14:30
Un pictor din Kuzbass, originar din Ucraina, riscă 10 ani de închisoare pentru „defăimarea” armatei ruse # Europa Libera Moldova
„Nici noi nu am știut mult timp [despre urmărirea penală], iar acum ne temem să nu facem mai mult rău, cu vreo vorbă neatentă. Pot doar să spun că Piotr Pavlovici și Efrosinia Grigorievna (soția lui Petro Sirotiuk, tot pictor) sunt oameni foarte talentați”, spune Maria, una din colegele pictorului. „El nu numai că pictează și organizează expoziții de succes, dar a avut nu demult o expoziție comună, împreună cu soția sa, sub genericul „Soarele scitic”, și care a făcut o conexiune între movilele s...
13:00
12:10
10:10
Dincolo de știri | Guvernarea, între „opoziția de strânsură” și cea „constructivă”... # Europa Libera Moldova
În ședința de constituire a noului Parlament al R. Moldova, ce a avut loc la 22 octombrie, au fost formate șase fracțiuni parlamentare. Partidul Acțiune și Solidaritate cu 55 de deputați deține majoritatea parlamentară. Celelalte cinci fracțiuni și deputatul neafiliat Vasile Tarlev, au declarat că sunt în opoziție: PSRM are 17 deputați, PCRM și Blocul „Alternativa” câte 8 mandate, iar „Partidul Nostru și „Democrația Acasă” câte 6. Potrivit lui Nicolae Negru, invitatul permanent al podcastului „D...
10:00
Negru și Boțan despre cât de constructivă sau populistă va fi opoziția parlamentară # Europa Libera Moldova
Cu 55 de mandate în noul Parlament, PAS „poate adopta legi, chiar organice, fără sprijinul altor fracțiuni”. Dar, pentru a avansa în armonizarea cadrului legal național cu cel european, „ne-am aștepta totuși la o colaborare” cu formațiunile declarate proeuropene, susține analistul Nicolae Negru....
09:30
24 octombrie 2025
20:10
La 10 zile de când a fost prezentat de PAS ca viitor premier, omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat oficial în calitate de candidat de către președinta Maia Sandu, după consultări rapide cu fracțiunile parlamentare, pe care opoziția le-a numit „formale” și „lipsite de sens”....
15:20
Momentul în care o dronă ucraineană a lovit un bloc de apartamente dintr-o suburbie a Moscovei a fost surprins de o cameră de supraveghere. Atacul rar, care a avut loc în apropierea capitalei ruse pe 24 octombrie, a lovit o clădire rezidențială din Krasnogorsk, la marginea vestică a Moscovei. Potrivit guvernatorului regional, cinci persoane, printre care și un copil, au fost rănite. Orașul ucrainean Herson a fost, de asemenea, lovit de drone rusești, oficialii afirmând că cel puțin două persoane...
14:30
12:00
11:00
08:40
23 octombrie 2025
16:50
Recidivă: Refugiate ucrainence din Elveția îl recunosc pe un agresor, după ce a devenit „erou” pe rețele # Europa Libera Moldova
În urma unui videoclip viral în care un vorbitor de rusă amenință cu moartea familia unei ucrainence pe un tren în Elveția, au apărut noi mărturii inclusiv video despre faptul că nu a fost prima asemenea ispravă a acestui agresor. Cel puțin alte 10 refugiate ucrainene, spun că au pățit la fel....
16:00
15:30
15:10
12:40
09:00
În timp ce sute de tineri din R. Moldova merg la studii în dreapta Prutului, Florina-Elena face invers: săptămânal, vine din Huși, România, la Chișinău, unde învață pedagogia preșcolară la Universitatea „Ion Creangă”. Spune că a ales această experiență ca să iasă din zona de confort și să cunoască R. Moldova....
08:50
22 octombrie 2025
18:20
Președintele rus, Vladimir Putin, nu este gata de negocieri de pace, crede jurnalista americană Jill Dougherty, specializată pe Rusia și spațiul ex-sovietic. Ea spune în podcastul „Pe Agendă” că Putin are nevoie „să obțină ceva și să arate poporului rus că acest război nu a fost o greșeală”....
18:20
Jurnalistă americană, despre războiul din Ucraina, planurile lui Putin și securitatea Europei # Europa Libera Moldova
Jurnalista și analista americană Jill Dougherty vorbește în această ediție a podcastului „Pe Agendă” despre șansele de negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de președintele SUA, Donald Trump. Expertă în spațiul ex-sovietic, Dougherty spune că obiectivele lui Putin în acest război nu s-au schimbat. Ea crede că, chiar și după încheierea războiului, Putin va continua să submineze Europa....
18:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.