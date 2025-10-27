Ucraina a atacat Moscova cu zeci de drone. Lupte grele se poartă la Pokrovsk

16:50

În urma unui videoclip viral în care un vorbitor de rusă amenință cu moartea familia unei ucrainence pe un tren în Elveția, au apărut noi mărturii inclusiv video despre faptul că nu a fost prima asemenea ispravă a acestui agresor. Cel puțin alte 10 refugiate ucrainene, spun că au pățit la fel....