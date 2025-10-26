De pe scenă pe front: un balerin luptă în războiul din Ucraina

17:10

Aproape jumătate din deputați au ajuns pentru prima dată în Parlament. Printre novici sunt sportivi și artiști, ca fotbalistul Maxim Potîrniche și dirijorul Nicolae Botgros, dar și politicieni cu experiență, ca Renato Usatîi și Vasile Costiuc. La prima ședință a legislativului, din 22 octombrie, au fost constituite șase fracțiuni. PAS deține majoritatea, cu 55 de mandate. Celelalte s-au declarat de opoziție....