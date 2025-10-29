„S-a uitat în ochii noștri și a tăcut”. Tânărul de 26 de ani, suspectat de moartea groaznică a bărbatului din Văsieni, și-a recunoscut fapta. Minorul implicat merge la școală cu brățara GPS
UNIMEDIA, 29 octombrie 2025 23:00
Tânărul suspectat de moartea brutală a lui Andrei Vârlan, bărbatul de 58 de ani din Văsieni, raionul Telenești, și-a recunoscut vina, iar anchetatorii au dezvăluit că în crimă ar fi fost implicat și un adolescent de 16 ani, conform unei ediții la LIFE MD DOCUMENTARY. „Când am auzit că lângă trupul victimei erau urme de căruță, mi-am amintit că pe 5 octombrie fiul nostru ne-a cerut căruța. I-am spus soțului: „Chiar să fi făcut asta fiul nostru?”, a mărturisit mama tânărului. Crima a șocat întreaga localitate, iar sătenii trăiesc acum cu teamă, în timp ce minorul continuă să meargă la școală, purtând brățara de monitorizare GSP.
• • •
Acum 30 minute
23:00
Acum 2 ore
22:10
21:50
33 de ani fără „două inimi gemene”: Un eveniment-omagiu dedicat memoriei artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici va fi orgnizat mâine, în Parcul „Valea Morilor” # UNIMEDIA
Primăria Chișinău anunță că joi, 30 octombrie, începând cu ora 10:00, va avea loc un eveniment-omagiu dedicat memoriei artiștilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici, la 33 de ani de la trecerea lor în eternitate. Manifestarea se va desfășura în Scuarul Monumentului „Două Inimi Gemene”, de la intrarea în Parcul „Valea Morilor”.
21:50
Noi atacuri israeliene în Gaza, soldate cu peste 100 de victime. ONU: Situația este îngrozitoare # UNIMEDIA
Volker Türk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, a descris miercuri drept "îngrozător" numărul de peste 100 de palestinieni uciși în urma atacurilor recente ale Israelului asupra Fâșiei Gaza și a făcut apel la toate părțile implicate să nu lase șansa păcii să se piardă, relatează AFP, conform Agerpres, citat de observatornews.ro.
21:40
Acum 4 ore
21:20
(video) „Djigan trebuie să se maturizeze”. Oxana Samoylova, singură la procesul de divorț de rapperul rus: „Nu ne-am văzut de o lună” # UNIMEDIA
Relația dintre Oxana Samoylova și Djigan pare să fi ajuns la final. Influencera a apărut singură la tribunal, în timp ce rapperul a lipsit complet de la procesul de divorț. „Джигану нужно повзрослеть” (n.r. Djigan trebuie să se maturizeze), a spus Oxana, mărturisind că nu l-a mai văzut pe tatăl copiilor ei de mai bine de o lună.
20:40
Maia Sandu, la Paris: Înainte ca prima rachetă să lovească vecinul nostru, prima armă a fost minciuna. Pacea începe cu adevărul, care trebuie apărat # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris. Șefa statului a avertizat că „înainte ca prima rachetă să lovească Ucraina, prima armă a fost minciuna”, acuzând Kremlinul că a pregătit terenul războiului prin manipulare, propagandă și atacuri hibride asupra democrațiilor europene, inclusiv asupra Moldovei, se arată în mesajul Maiei Sandu.
20:10
Suspecții arestați pentru jaful de la Luvru „recunosc parțial implicarea”, anunță procurorii # UNIMEDIA
Cei doi suspecți arestați pentru jaful de la Luvru au mărturisit „parțial” implicarea lor în furtul bijuteriilor. Procurorul Laure Beccuau a spus că „nu există dovezi că hoții au beneficiat de ajutor din interior”, scrie adevarul.ro.
19:50
Moldoveanca Cristina Ich care s-a cuplat cu soțul celei mai bune prietene traversează o perioadă dificilă: Cu ce probleme se confruntă și de ce a dispărut din online # UNIMEDIA
Cristina Ich, cunoscuta creatoare de conținut, traversează o perioadă delicată. De ceva timp, influencerița a dispărut din mediul online, iar recent și-a informat urmăritorii că nu se află în cea mai bună perioadă din viața ei, scrie protv.ro.
19:30
(video) „Un idiot”. Nepoata lui Trump își ironizează unchiul, după ce acesta s-a lăudat cu rezultatul unui test cognitiv # UNIMEDIA
Nepoata lui Donald Trump, Mary Trump, l-a atacat din nou pe unchiul său, după ce președintele a făcut declarații despre testul său cognitiv și a numit mai multe membre ale Congresului „proaste”, scrie adevarul.ro.
Acum 6 ore
19:00
(video) Tarlev i-a propus o funcție în Guvern lui Munteanu, pe vremea când era premier: Apoi am găsit un candidat mai potrivit # UNIMEDIA
Deputatul independent Vasile Tarlev a dezvăluit, după consultările cu Alexandru Munteanu, că îl cunoaște de mulți ani pe premierul desemnat și că i-a și propus o funcție în Guvern, în perioada când el însuși era prim-ministru: „Ne cunoaștem nu din auzite. Atunci, însă, reieșind din situație, am ajuns la concluzia că exista o candidatură mult mai pregătită decât dumnealui”, a relatat Tarlev.
19:00
Dosarul destabilizărilor în masă: Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani, plasat în arest pentru 30 de zile după perchezițiile de luni # UNIMEDIA
La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), judecătorul de instrucție a aplicat măsura arestului preventiv în privința unui învinuit în dosarului instruirilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor, se arată într-un comunicat. Ar fi vorba de Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani.
18:20
Chișinăul găzduiește Campionatul European de Judo U23: Cine sunt sportivii care vor reprezenta Moldova # UNIMEDIA
Republica Moldova va fi reprezentată de 18 judocani la Campionatul European U23. Potrivit Olympic Moldova, competiția va avea loc la Chișinău Arena în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie.
18:00
O copilă și un băiat de 19 ani, evacuați de salvatori din apartamentul de pe Albișoara, unde a avut loc defragrația: Tânărul, transportat la spital # UNIMEDIA
Doi tineri au fost evacuați de salvatori din apartamentul de pe Albișoara. Potrivit informațiilor, explozia s-a produs în camera de baie a unui apartament la etajul 3 al blocului cu 16 nivele.
17:30
O explozie a avut loc cu puțin timp în urmă într-un apartament situat pe strada Albișoara. Potrivit imaginilor, la fața locului au intervenit pompierii.
Acum 8 ore
17:20
Nvidia stabilește un nou record istoric pe bursă și îl face pe directorul său unul dintre cei mai bogați oameni din lume # UNIMEDIA
Nvidia a făcut istorie miercuri, devenind prima companie din istorie care a atins o valoare de piață de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari, impulsionată de o nouă creștere spectaculoasă care i-a consolidat poziția în centrul „boom”-ului global al inteligenței artificiale (AI), transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
17:10
(video) Munteanu, după ce Ion Ceban a cerut să facă parte din Guvern: „Nu cunosc un asemenea precedent, nici în istorie, nici în practicile europene” # UNIMEDIA
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a comentat cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de a face parte din componența noului Guvern, calificând-o drept una „fără precedent” și „irațională”.
16:50
(video) Pasha Parfeni trăiește o nouă poveste de dragoste. Interpretul a făcut marele anunț pe rețele: „Am promis că revin cu update” # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni trăiește o nouă poveste de dragoste. Artistul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare alături de noua sa iubită, dansând împreună în centrul Chișinăului.
16:50
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat genul din acte după adoptarea legii „de autodeterminare” # UNIMEDIA
Peste 22.000 de germani şi-au schimbat sexul înscris în acte începând din noiembrie anul trecut, de când legislaţia permite acest lucru, transmite miercuri dpa, scrie digi24.ro.
16:40
ACC, notificată oficial despre sancțiunile SUA și Marea Britanie impuse Lukoil, compania care alimentează aeronavele: Vor fi sau nu afectate zborurile # UNIMEDIA
Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (AAC) a fost notificată oficial cu privire la măsurile restrictive impuse de către Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, ce urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie 2025, și care vizează entitățile din cadrul grupului LUKOIL.
16:30
Clipe grele pentru Corina Țepeș. Tatăl interpretei, spitalizat: „A fost transferat ieri de la terapie intesivă”. Ce s-a întâmplat # UNIMEDIA
Interpreta Corina Țepeș trece printr-o perioadă dificilă. Tatăl ei a fost supus unei intervenții complicate pe cord deschis și se află internat în spital. Artista a povestit că zilele acestea au fost extrem de grele pentru familie, însă starea lui se îmbunătățește treptat - ieri el a fost transferat de la terapie intensivă. „Dumnezeu există. Mulțumesc din inimă tuturor celor care s-au rugat pentru sănătatea lui”, a declarat Corina Țepeș pentru PRO TV.
16:10
Ședinta de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri, 31 noiembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu.
16:10
Alți cinci martori, audiați în dosarul lui Plahotniuc. Avocat: ”Au declarat că nu au primit nicio indicație ilicită din partea clientului” # UNIMEDIA
Instanța de judecată și acuzatorii ar recurge la noi acțiuni prin care încearcă să grăbească procesul de examinare a dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc cu abateri de la normele legale. Afirmația a fost făcută de avocatul Lucian Rogac în urma ședinței din 29 octombrie în cauza fostului lider al PDM. Apărătorul susțincă că miercuri au fost audiați alți cinci martori, deși, conform înțelegerilor anterioare, la fiecare ședință ar trebui să vină cel mult trei martori.
15:50
Crima de la Rîșcani: Complicele killerului va fi extrădat în Moldova. Demersul PG, admis de Marea Britanie și Irlanda # UNIMEDIA
Procuratura Generală anunță că la data de 14 octombrie 2025, Secretarul de Stat al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a decis admiterea demersului Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean al Republicii Turcia, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la săvârșirea în Republica Moldova a infracțiunii de omor intenționat.
15:40
„Vorbim despre probleme grave de sănătate”: Ministerul Educației, precizări după moartea directorului gimnaziului din Teleșeu # UNIMEDIA
Moartea lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Teleșeu, nu are legătură cu „suprasolicitarea profesională”. Tânărul profesor, în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață în urma unor „probleme foarte serioase de sănătate”, potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, citat de zdg.md.
15:30
(video) PSRM, după consultările cu Alexandru Munteanu: Nu putem să ne asumăm responsabilitatea politică pentru acest Executiv # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că fracțiunea sa nu va susține noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În urma consultărilor cu premierul desemnat, acesta a menționat că facțiunea nu-și poate asuma responsabilitatea politică pentru un „Guvern promovat de majoritatea parlamentară”.
Acum 12 ore
15:10
(video) Chicu face „praf” programul guvernamental propus de Munteanu: Pare o lucrare a unui student care nu poate trece anul # UNIMEDIA
Liderul PDCM, Ion Chicu, a comentat programul guvernamental propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, care a fost discutat în cadrul consultărilor de astăzi, desfășurate la Parlament, cu fracțiunile. „Este mai degrabă o lucrare de curs a unui student din anul I care nu poate trece anul”, a declarat Chicu, precizând că Alexandru Munteanu și-a notat observațiile și propunerile înaintate de fracțiunea Alternativa.
15:00
Brigitte Macron suferă de anxietate din cauza zvonurilor false că ar fi bărbat, dezvăluie fiica sa # UNIMEDIA
Brigitte Macron suferă de anxietate din cauza unor zvonuri false că ar fi bărbat, a dezvăluit fiica sa, potrivit CNN. Totodată, zece persoane sunt judecate la Paris pentru hărţuire cibernetică sexistă împotriva soţiei preşedintelui francez, scrie observatornews.ro.
14:50
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii” # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO, scrie digi24.ro.
14:40
O moldoveancă, găsită moartă după 10 zile în Italia: Care e versiune preliminară a decesului # UNIMEDIA
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită moartă într-o cameră de tip B&B din localitatea Cantù, Italia. Potrivit presei locale, trupul neînsuflețit a fost descoperit după aproximativ zece zile de la deces.
14:40
(video) Moldoveni, înrolați în schimbul banilor în trupe paramilitare, pentru a lupta în Ucraina și alte state: IGP, cu detalii după perchezițiile de astăzi # UNIMEDIA
Oamenii legii oferit detalii, după perchezițiile desfășurate în mai multe locații din țară, vizând cetățeni ai Moldovei suspectați de implicare în activități de mercenariat în Ucraina și alte state.
14:20
În atenția transportatorilor: Letonia impune restricții pentru cursele internaționale neregulate de pasageri spre Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus informează că, începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.
14:10
(video) „Datele arată ca infracțiunile grave și extrem de grave sunt în creștere”. Șefa MAI: Cifrele nu sunt, de fapt, alarmante # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că deși infracțiunile grave și deosebit de grave sunt într-o ușoară creștere, aceste date de fapt nu sunt alarmante. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
14:00
(foto) Scandal în armata ucraineană, după ce viitorul comandant al trupelor de asalt a postat hărți secrete pe TikTok: „Și rușii îl păcălesc pe Putin” # UNIMEDIA
Colonelul Valentin Manko, viitor comandant al trupelor de asalt, este acuzat că a postat pe rețelele sociale fotografii cu hărți clasificate. Manko neagă că informațiile sunt secrete, insistând că sunt hărți Google Maps marcate personal, relatează Hromadske, Suspilne și TSN, citate de Libertatea.
13:50
Pavel Voicu renunță la mandatul de consilier pentru cel de deputat: Voi munci pentru o Moldovă puternică, sigură și respectată # UNIMEDIA
Pavel Voicu, consilier în Consiliul Municipal Bălți, a anunțat că va renunța la mandatul local pentru a rămâne deputat în Parlament, obținut în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, unde a candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic.
13:30
„Alergatul după autobuz se ia în considerație?” O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # UNIMEDIA
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare, scrie digi24.ro. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.
13:30
(video) Colecția de milioane din holul Guvernului: Cadouri protocolare încrustate în diamante de la lideri străini și sala vip în care are acces doar premierul și oaspetele său # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Protocol al Guvernului a prezentat, în cadrul unui scurt video, o colecție de cadouri protocolare pe care le-au primit angajații din cadrul Executivului și Cancelariei de Stat, unele în valoare de peste 1,5 milioane de lei, dar și sala vip în care prim-ministrul își primește oaspeții de rang înalt.
13:20
(video) Voronin, pesimist după consultările cu Munteanu: PCRM nu va susține noul Guvern. Acesta va întâmpina probleme foarte mari # UNIMEDIA
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a anunțat că fracțiunea sa nu va susține noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În urma consultărilor cu premierul desemnat, deputatul a calificat întâlnirea drept o formalitate și a menționat că acest cabinet de miniștri se se va întâlni cu foarte mari probleme.
13:00
(video) O Mazda și un Mercedes, boțite într-un accident lângă CNA: Un șofer, transportat la spital # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a doua autoturisme a avut loc cu puțin timp în urmă pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit informațiilor, un șofer a fost transportat la spital.
12:30
(video) Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării # UNIMEDIA
Coreea de Sud l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană, scrie digi24.ro.
12:20
(video) „Copy-paste.” Ceban critică programul de guvernare publicat de Munteanu: „Promisiuni multe, fără pași concreți. Să nu fie păpușa PAS” # UNIMEDIA
Liderul MAN, Ion Ceban, a postat un mesaj înainte de consultările cu Alexandru Munteanu, premierul desemnat de Maia Sandu. Primarul capitalei a criticat dur programul de guvernare și l-a îndemnat pe Munteanu „să nu fie păpușa PAS”. „Sunt foarte mulți profesioniști în echipa care a fost prezentată, dar sunt și mulți oameni care ridică foarte multe semne de întrebre”, a conchis Ceban.
12:10
Scumpirile la pompă nu se opresc: Prețul motorinei crește cu încă 11 bani per litru, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 30 octombrie. Astfel, mâine șoferii vor fi nevoiți să achite cu 7 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 11 bani mai mult pentru unul de motorină.
12:10
12:00
10 ani de la „Colectiv”: Un ofițer condamnat, nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în Republica Moldova # UNIMEDIA
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a fost eliberat artificierul. Iar ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni închisoare în dosarul Colectiv 1 nu a fost prinsă nici acum de autorități, scrie hotnews.ro.
12:00
A cerut 10 mii lei ca să mușamalizeze un dosar: Un fost polițist din capitală, condamnat la 3 ani de închisoare # UNIMEDIA
Un fost ofițer de sector al unui Inspectorat de poliție din municipiul Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și obligat să plătească o amendă de 120 000 de lei, fiind găsit vinovat de corupere pasivă, anunță Procuratura Generală.
11:50
(video) „L-au dus cu o căruță la iaz și au vrut să-i dea foc”. Detalii cutremurătoare despre bărbatul din Văsieni, ucis de 2 tineri: Era gol, cu piciorul tăiat bucăți și gâtul rupt # UNIMEDIA
Scene de groază au avut loc la Văsieni, din raionul Telenești, unde bărbatul de 58 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de doi tineri. Aceștia l-ar fi dus cu o căruță lângă un iaz, la un kilometru de la sat, și ar fi încercat să-i dea foc, spun apropiații victimei. Ulterior, Andrei Vârlan a fost găsit de către fiul său zăcând pe imaș, lângă un lac.
11:30
„Мир, труд, май - așa sună programul noului Guvern.” Usatîi vrea amânarea ședinței Parlamentului în care Munteanu va cere vot de încredere: Să nu se lase îmbrobodit # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că va cere amânarea ședinței Parlamentului în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. „I-am mai spus: „Să nu vă lăsați îmbrobodit de unii politicieni, cumetri. La noi pe mulți îi țin pentru că așa a spus partidul”. Dumnealui a promis că cei care nu se vor descurca, vor pleca. Am cerut amânarea ședinței, așa este corect, dacă se vrea un program național comun de guvernare a țării susținut de toți”, a mai precizat Usatîi.
11:20
(galerie foto) De la sex simbol la bunicuță vintage. Pamela Anderson, criticată de fani: „Arată ca o femeie de 70 de ani” # UNIMEDIA
Când Pamela Anderson a decis să apară nemachiată la evenimentele de modă, lumea a aplaudat-o. Era un gest de curaj, o rupere de ritm într-o industrie obsedată de perfecțiune. Dar acum, la 58 de ani, fosta divă Baywatch pare să fi dus minimalismul și estetica naturală puțin prea departe — cel puțin în ochii fanilor, care spun că „s-a transformat într-o bunicuță vintage”, scrie protv.ro.
11:00
(video) „PAS se joacă de-a țara în bunghi.” Costiuc, după consultările cu Alexandru Munteanu: Nu vom vota pentru învestirea acestui Guvern # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota în Parlament pentru învestirea noului Guvern, după ce a anunțat anterior că respinge desemnarea acestui premier. „Regretăm că PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi””, a scris Costiuc.
10:30
(video) Accident grav la Iași. Un camion, condus de un moldovean, lovit frontal de un BMW. Două persoane au decedat # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită, scrie presa română.
