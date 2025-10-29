(video) Chicu face „praf” programul guvernamental propus de Munteanu: Pare o lucrare a unui student care nu poate trece anul
UNIMEDIA, 29 octombrie 2025 15:10
Liderul PDCM, Ion Chicu, a comentat programul guvernamental propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, care a fost discutat în cadrul consultărilor de astăzi, desfășurate la Parlament, cu fracțiunile. „Este mai degrabă o lucrare de curs a unui student din anul I care nu poate trece anul”, a declarat Chicu, precizând că Alexandru Munteanu și-a notat observațiile și propunerile înaintate de fracțiunea Alternativa.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:30
(video) PSRM, după consultările cu Alexandru Munteanu: Nu putem să ne asumăm responsabilitatea politică pentru acest Executiv # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că fracțiunea sa nu va susține noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În urma consultărilor cu premierul desemnat, acesta a menționat că facțiunea nu-și poate asuma responsabilitatea politică pentru un „Guvern promovat de majoritatea parlamentară”.
Acum 30 minute
15:10
(video) Chicu face „praf” programul guvernamental propus de Munteanu: Pare o lucrare a unui student care nu poate trece anul # UNIMEDIA
Liderul PDCM, Ion Chicu, a comentat programul guvernamental propus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, care a fost discutat în cadrul consultărilor de astăzi, desfășurate la Parlament, cu fracțiunile. „Este mai degrabă o lucrare de curs a unui student din anul I care nu poate trece anul”, a declarat Chicu, precizând că Alexandru Munteanu și-a notat observațiile și propunerile înaintate de fracțiunea Alternativa.
Acum o oră
15:00
Brigitte Macron suferă de anxietate din cauza zvonurilor false că ar fi bărbat, dezvăluie fiica sa # UNIMEDIA
Brigitte Macron suferă de anxietate din cauza unor zvonuri false că ar fi bărbat, a dezvăluit fiica sa, potrivit CNN. Totodată, zece persoane sunt judecate la Paris pentru hărţuire cibernetică sexistă împotriva soţiei preşedintelui francez, scrie observatornews.ro.
14:50
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii” # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a avertizat miercuri Lituania referitor la impunerea de restricţii la tranzitul de mărfuri către Kaliningrad, exclava rusă situată între Polonia şi Lituania, două ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO, scrie digi24.ro.
14:40
O moldoveancă, găsită moartă după 10 zile în Italia: Care e versiune preliminară a decesului # UNIMEDIA
O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, a fost găsită moartă într-o cameră de tip B&B din localitatea Cantù, Italia. Potrivit presei locale, trupul neînsuflețit a fost descoperit după aproximativ zece zile de la deces.
14:40
(video) Moldoveni, înrolați în schimbul banilor în trupe paramilitare, pentru a lupta în Ucraina și alte state: IGP, cu detalii după perchezițiile de astăzi # UNIMEDIA
Oamenii legii oferit detalii, după perchezițiile desfășurate în mai multe locații din țară, vizând cetățeni ai Moldovei suspectați de implicare în activități de mercenariat în Ucraina și alte state.
Acum 2 ore
14:20
În atenția transportatorilor: Letonia impune restricții pentru cursele internaționale neregulate de pasageri spre Belarus și Rusia # UNIMEDIA
Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus informează că, începând cu 1 noiembrie 2025 și până la 31 octombrie 2026, va fi instituită o restricție privind trecerea frontierei de stat a Republicii Letonia cu Republica Belarus și Federația Rusă pentru transportul internațional neregulat de pasageri cu autobuzul/microbuzul.
14:10
(video) „Datele arată ca infracțiunile grave și extrem de grave sunt în creștere”. Șefa MAI: Cifrele nu sunt, de fapt, alarmante # UNIMEDIA
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că deși infracțiunile grave și deosebit de grave sunt într-o ușoară creștere, aceste date de fapt nu sunt alarmante. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea.
14:00
(foto) Scandal în armata ucraineană, după ce viitorul comandant al trupelor de asalt a postat hărți secrete pe TikTok: „Și rușii îl păcălesc pe Putin” # UNIMEDIA
Colonelul Valentin Manko, viitor comandant al trupelor de asalt, este acuzat că a postat pe rețelele sociale fotografii cu hărți clasificate. Manko neagă că informațiile sunt secrete, insistând că sunt hărți Google Maps marcate personal, relatează Hromadske, Suspilne și TSN, citate de Libertatea.
13:50
Pavel Voicu renunță la mandatul de consilier pentru cel de deputat: Voi munci pentru o Moldovă puternică, sigură și respectată # UNIMEDIA
Pavel Voicu, consilier în Consiliul Municipal Bălți, a anunțat că va renunța la mandatul local pentru a rămâne deputat în Parlament, obținut în urma alegerilor din 28 septembrie 2025, unde a candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic.
Acum 4 ore
13:30
„Alergatul după autobuz se ia în considerație?” O țară europeană limitează viteza pietonilor la 6 km/h pentru a preveni accidentele pe trotuare # UNIMEDIA
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare, scrie digi24.ro. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.
13:30
(video) Colecția de milioane din holul Guvernului: Cadouri protocolare încrustate în diamante de la lideri străini și sala vip în care are acces doar premierul și oaspetele său # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Protocol al Guvernului a prezentat, în cadrul unui scurt video, o colecție de cadouri protocolare pe care le-au primit angajații din cadrul Executivului și Cancelariei de Stat, unele în valoare de peste 1,5 milioane de lei, dar și sala vip în care prim-ministrul își primește oaspeții de rang înalt.
13:20
(video) Voronin, pesimist după consultările cu Munteanu: PCRM nu va susține noul Guvern. Acesta va întâmpina probleme foarte mari # UNIMEDIA
Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a anunțat că fracțiunea sa nu va susține noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. În urma consultărilor cu premierul desemnat, deputatul a calificat întâlnirea drept o formalitate și a menționat că acest cabinet de miniștri se se va întâlni cu foarte mari probleme.
13:00
(video) O Mazda și un Mercedes, boțite într-un accident lângă CNA: Un șofer, transportat la spital # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea a doua autoturisme a avut loc cu puțin timp în urmă pe bulevardul Ștefan cel Mare. Potrivit informațiilor, un șofer a fost transportat la spital.
12:30
(video) Donald Trump, tratat ca un rege în Coreea de Sud: A primit replica unei coroane de aur și cea mai înaltă distincție a țării # UNIMEDIA
Coreea de Sud l-a întâmpinat pe președintele american Donald Trump cu fast și simboluri regale. Liderul de la Washington a primit replica unei coroane de aur și „Marele Ordin Mugunghwa”, cea mai înaltă distincție a țării, în semn de recunoaștere pentru rolul său în promovarea păcii în Peninsula Coreeană, scrie digi24.ro.
12:20
(video) „Copy-paste.” Ceban critică programul de guvernare publicat de Munteanu: „Promisiuni multe, fără pași concreți. Să nu fie păpușa PAS” # UNIMEDIA
Liderul MAN, Ion Ceban, a postat un mesaj înainte de consultările cu Alexandru Munteanu, premierul desemnat de Maia Sandu. Primarul capitalei a criticat dur programul de guvernare și l-a îndemnat pe Munteanu „să nu fie păpușa PAS”. „Sunt foarte mulți profesioniști în echipa care a fost prezentată, dar sunt și mulți oameni care ridică foarte multe semne de întrebre”, a conchis Ceban.
12:10
Scumpirile la pompă nu se opresc: Prețul motorinei crește cu încă 11 bani per litru, mâine. Cât va costa benzina # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți, valabile pentru mâine, 30 octombrie. Astfel, mâine șoferii vor fi nevoiți să achite cu 7 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 11 bani mai mult pentru unul de motorină.
12:10
(video) „Promisiuni multe, fără pași concreți.” Ceban critică programul de guvernare publicat de Munteanu: Îl îndemn să nu fie păpușa PAS # UNIMEDIA
Liderul MAN, Ion Ceban, a postat un mesaj înainte de consultările cu Alexandru Munteanu, premierul desemnat de Maia Sandu. Primarul capitalei a criticat dur programul de guvernare și l-a îndemnat pe Munteanu „să nu fie păpușa PAS”. „Sunt foarte mulți profesioniști în echipa care a fost prezentată, dar sunt și mulți oameni care ridică foarte multe semne de întrebre”, a conchis Ceban.
12:00
10 ani de la „Colectiv”: Un ofițer condamnat, nu a fost prins nici acum, după ce a fugit în Republica Moldova # UNIMEDIA
Evoluția dosarelor Colectiv în justiție oglindește, și peste un deceniu, tragedia unde au murit 65 de oameni. Inițial socotit vinovat, primarul Piedone a fost declarat apoi nevinovat de către justiție. În august acest an a fost eliberat artificierul. Iar ofițerul ISU Antonina Radu, condamnată în mai 2022 la 8 ani și 8 luni închisoare în dosarul Colectiv 1 nu a fost prinsă nici acum de autorități, scrie hotnews.ro.
12:00
A cerut 10 mii lei ca să mușamalizeze un dosar: Un fost polițist din capitală, condamnat la 3 ani de închisoare # UNIMEDIA
Un fost ofițer de sector al unui Inspectorat de poliție din municipiul Chișinău a fost condamnat la 3 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis și obligat să plătească o amendă de 120 000 de lei, fiind găsit vinovat de corupere pasivă, anunță Procuratura Generală.
11:50
(video) „L-au dus cu o căruță la iaz și au vrut să-i dea foc”. Detalii cutremurătoare despre bărbatul din Văsieni, ucis de 2 tineri: Era gol, cu piciorul tăiat bucăți și gâtul rupt # UNIMEDIA
Scene de groază au avut loc la Văsieni, din raionul Telenești, unde bărbatul de 58 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de doi tineri. Aceștia l-ar fi dus cu o căruță lângă un iaz, la un kilometru de la sat, și ar fi încercat să-i dea foc, spun apropiații victimei. Ulterior, Andrei Vârlan a fost găsit de către fiul său zăcând pe imaș, lângă un lac.
Acum 6 ore
11:30
„Мир, труд, май - așa sună programul noului Guvern.” Usatîi vrea amânarea ședinței Parlamentului în care Munteanu va cere vot de încredere: Să nu se lase îmbrobodit # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că va cere amânarea ședinței Parlamentului în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu. „I-am mai spus: „Să nu vă lăsați îmbrobodit de unii politicieni, cumetri. La noi pe mulți îi țin pentru că așa a spus partidul”. Dumnealui a promis că cei care nu se vor descurca, vor pleca. Am cerut amânarea ședinței, așa este corect, dacă se vrea un program național comun de guvernare a țării susținut de toți”, a mai precizat Usatîi.
11:20
(galerie foto) De la sex simbol la bunicuță vintage. Pamela Anderson, criticată de fani: „Arată ca o femeie de 70 de ani” # UNIMEDIA
Când Pamela Anderson a decis să apară nemachiată la evenimentele de modă, lumea a aplaudat-o. Era un gest de curaj, o rupere de ritm într-o industrie obsedată de perfecțiune. Dar acum, la 58 de ani, fosta divă Baywatch pare să fi dus minimalismul și estetica naturală puțin prea departe — cel puțin în ochii fanilor, care spun că „s-a transformat într-o bunicuță vintage”, scrie protv.ro.
11:00
(video) „PAS se joacă de-a țara în bunghi.” Costiuc, după consultările cu Alexandru Munteanu: Nu vom vota pentru învestirea acestui Guvern # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota în Parlament pentru învestirea noului Guvern, după ce a anunțat anterior că respinge desemnarea acestui premier. „Regretăm că PAS, deși a câștigat alegerile parlamentare cu majoritate absolută, încearcă să fugă de răspunderea politică, susținând un premier așa-zis tehnocrat, fără apartenența politică, precum și o listă de miniștri care nu sunt membri ai partidului. Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați, fără apartenență politică, arată că PAS nu crede în succesul acestuia și va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă „de-a țara în bunghi””, a scris Costiuc.
10:30
(video) Accident grav la Iași. Un camion, condus de un moldovean, lovit frontal de un BMW. Două persoane au decedat # UNIMEDIA
Un accident rutier grav s-a produs marți după-amiază pe E83 la Podu Iloaie, unde un BMW a intrat frontal într-un TIR. Din primele informații, două persoane aflate în autoturism și-au pierdut viața, iar o a treia este grav rănită, scrie presa română.
10:20
Ucraina intră pe piața mondială a armelor: Volodimir Zelenski autorizează exportul controlat de drone și echipamente militare # UNIMEDIA
Președintele Volodimir Zelenski a aprobat lansarea exportului controlat de arme și drone produse în Ucraina, începând din noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent. Decizia urmărește extinderea industriei de apărare a țării și valorificarea surplusului de echipamente militare, într-un moment în care producția de drone depășește capacitatea de finanțare internă, scrie digi24.ro.
10:10
Israelul a reluat bombardamentele asupra orașului Gaza: Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, din care 22 de copii # UNIMEDIA
Avioanele israeliene au lansat marți lovituri în orașul Gaza, după ce premierul Benjamin Netanyahu a acuzat gruparea militantă Hamas că a încălcat încetarea focului din teritoriul palestinian și a ordonat armatei să desfășoare „atacuri puternice”, scrie adevărul.ro.
10:10
„Măiculița Domnului, ce tragedie.” Mama copilului decedat după ce a căzut într-o fântână, la Japca, răpusă de durere: Frământam pâinea când a ieșit afară # UNIMEDIA
Tragedia cumplită de la Japca. Mama micuțului de doar doi ani care a murit după ce a căzut într-o fântână din curtea casei povestește detalii din ziua tragediei. „Totul s-a întâmplat în 5 minute, în timp ce eu frământam pâine în casă” a declarat femeia pentru tvn.md.
10:00
Percheziții în toată țara: PCCOCS și „Fulger” au descins într-un dosar pe „Activitatea mercenarilor” # UNIMEDIA
Angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în prezent mai multe percheziții pe întreg teritoriul țării.
09:50
(foto) „„Taiga” a ars complet”. Sauna din Durlești, mistuită aseară de flăcări, face parte din complexul „Woloshin Banya”: Primele declarații ale proprietarului # UNIMEDIA
Sauna care a fost cuprinsă de flăcări aseară în capitală face parte din complexul Woloshin Banya. Potrivit proprietarului, construcția nouă denumită „Taiga” a ars complet și nu mai poate fi restaurată.
09:40
„Vorbim despre probleme grave de sănătate”: Ministerul Sănătății, precizări după moartea directorului gimnaziului din Teleșeu # UNIMEDIA
Moartea lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din Teleșeu, nu are legătură cu „suprasolicitarea profesională”. Tânărul profesor, în vârstă de 35 de ani, s-a stins din viață în urma unor „probleme foarte serioase de sănătate”, potrivit ministrului Educației, Dan Perciun, citat de zdg.md.
Acum 8 ore
09:30
Zboară în Țara de Nicăieri alături de Peter Pan: Vino la un spectacol pentru întreaga familie! # UNIMEDIA
Vineri, 31 octombrie, ora 18.30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la „Peter Pan”, o aventură plină de fantezie și magie pentru toate vârstele.
09:30
Philip Morris International (PMI) a fost inclusă în Top 100 Cele Mai Inspiraționale Locuri de Muncă din lume, un clasament realizat de organizația globală Inspiring Workplaces, care analizează modul în care companiile din întreaga lume investesc în oameni, cultură și leadership empatic. Potrivit organizației, companiile recunoscute s-au remarcat printr-un angajament real de a crea un mediu de lucru în care oamenii sunt respectați, sprijiniți și inspirați să atingă excelența, într-o cultură bazată pe incluziune și performanță.
09:20
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
09:20
Accident grav la Pîrlița: Un șofer de 37 de ani a fost descarcerat de pompieri după ce s-a izbit cu VAZ-ul de un copac # UNIMEDIA
Șoferul unui automobil de model VAZ, în vârstă de 37 de ani, a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a izbit de un copac, la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Bărbatul a fost descarcerat de pompieri și transportat în stare conștientă la spital pentru îngrijiri medicale, anunță IGSU.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant plăcută, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate și condiții atmosferice stabile.
09:10
Pe 29 octombrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
08:50
Doliu în medicină. S-a stins din viață doctorul ginecolog Andrei Borozan: „Un om de o aleasă noblețe sufletească și un profesionist desăvârșit” # UNIMEDIA
Doctorul Andrei Borozan, medic obstetrician-ginecolog, care a activat timp de peste 30 de ani în cadrul IMSP AMT Botanica, s-a stins din viaă la 27 octombrie.
08:40
(video) Primul zbor de testare a avionului supersonic silenţios X-59, un succes pentru NASA # UNIMEDIA
Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, scrie adevarul.ro.
08:30
Scorpionii încep de la zero, iar Balanțele pot simți astăzi dorința de a-și părăsi locul de muncă: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități neașteptate și provocări pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce astrele se aliniază, fiecare nativ este îndemnat să-și asculte intuiția și să se pregătească pentru schimbări.
08:10
Ucraina a lansat atacuri asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei # UNIMEDIA
Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei, potrivit mai multor canale rusești de pe Telegram, scrie adevarul.ro.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Cum a încercat un agent american să-l convingă pe pilotul lui Maduro să-l predea SUA. Miza: 50 de milioane de dolari # UNIMEDIA
Un agent federal american a încercat să convingă pilotul personal al lui Nicolas Maduro să devieze avionul prezidențial într-o zonă unde liderul venezuelean ar fi putut fi capturat de autoritățile SUA. În schimbul trădării, pilotului i s-ar fi promis o avere, scrie observatornews.ro.
Acum 12 ore
07:30
Cutremur în tenis: Carlos Alcaraz, eliminat în primul tur la Mastersul de la Paris. Spaniolul poarte pierde locul 1 ATP # UNIMEDIA
La debutul în turneul Masters 1.000 de la Paris, astă-seară, Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat primul set cu 6-4, dar apoi a pierdut cu 6-3, 6-4 în fața lui Cameron Norrie (30 de ani), jucător britanic aflat pe locul 31 ATP, scrie adevarul.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant plăcută, fără precipitații semnificative, cu temperaturi moderate și condiții atmosferice stabile.
07:10
Uraganul Melissa, cea mai violentă furtună, a lovit Jamaica cu rafale de 295 km/h: „O situație catastrofală care se desfășoară lent, sub ochii noștri” # UNIMEDIA
Trei milioane de jamaicani se pregătesc să înfrunte furtuna secolului. Uraganul Melissa va lovi insula din Caraibe în câteva ore, iar meteorologii au avertizat că va aduce moarte şi distrugere în ţara atât de populară printre turişti. În drumul lui, ciclonul a ucis deja şapte oameni şi urmează să lovească atât Cuba, cât şi Bahamas, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Spînu: „Prin Poliție se presează antreprenorii, aud asta din ce în ce mai des. Putem să-i verificăm mai civilizat, nu să-i speriem cu mascați” # UNIMEDIA
Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat că antreprenorii din Moldova s-ar confrunta cu presiuni, iar un instrument folosit în acest scop ar fi chiar Poliția. „Probabil putem să-i verificăm mult mai civilizat. În sensul că nu trebuie să venim cu mascați, să-i speriem și așa mai departe”, a afirmat Spînu la o emisiune de la N4.
22:00
(video) Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, discurs în rusă la conferința euroasiatică de la Minsk: „Voi fi criticat pentru participare” # UNIMEDIA
Ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, a fost marți la Minsk, unde a susținut un discurs în limba rusă în cadrul conferinței eurasiatice, potrivit UNN. Reprezentantul Budapestei s-a întâlnit cu șeful Ministerului de Externe al Rusiei, după care a anunțat deschiderea Rusiei pentru un summit cu Statele Unite.
21:40
Maia Sandu, invitată de Emmanuel Macron la Forumul Păcii de la Paris: Când va avea loc evenimentul # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
21:10
Schimbări temporare la Aeroport: Zborurile, redirecționate spre pista alternativă. Locuitorii din preajmă, avertizați de posibile zgomote # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie pe teritoriu se vor desfășura lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și modernizarea sistemului de balizaj luminos al aerodromului. Prin urmare, operațiunile de zbor vor fi efectuate temporar pe pista alternativă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.